В ЮКО с начала года умерло более 400 новорожденных

...Коэффициент естественного прироста населения области за первые полгода составил 11 промилле....
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danilov 09 Августа 2017 в 14:16:29
Коэффициент естественного прироста населения области за первые полгода составил 11 промилле. Так, число умерших составило 7417 человек, а число рожденных — 38180. При этом лидируют в списке причин смертей – болезни кровообращения. От них скончалось 2117 Южно-Казахстанцев. От новообразований умерло 865 человек. Третью строчку занимают травмы, несчастные случаи, в том числе дорожно-транспортные происшествия и отравления. Они унесли жизни чуть более 700 человек. Тяжелая статистика и по детской смертности – за 6 месяцев с начала года умерло 403 младенца.
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alpha_portal 09.08.2017 в 14:33:22 # 623461