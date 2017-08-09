Газовая атака

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danilov 09 Августа 2017 в 21:33:22
С 1 августа в Южном Казахстане так же, как и в других регионах страны, подорожал газ. Отныне один кубометр голубого топлива жителям области и ТЭЦ обойдется в 34,475 тенге, бюджетным организациям и юрлицам - в 36,10397 тенге. Прежний тариф в 31,342 тенге за куб, введенный в январе этого года, уже тогда вызвал брожение умов. Августовское повышение градус негативных настроений повысило.
- Это же ни в какие рамки не лезет, - возмущается Мелдеханов. - Вместо того чтобы регулировать цены, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране и мире, ЮКПФ АО “КазТрансГаз Аймак” (КТГА) взвинчивает их из года в год. Я провел анализ, и оказалось, что начиная с 2006 года, когда куб газа стоил 12,69 тенге, и по сей день произошло подорожание в общей сложности на 272 процента! Чего монополисты добиваются? У меня весь стол завален жалобами людей на их тарифы.
Наиболее въедливыми среди нескольких тысяч авторов писем и обращений к депутату оказались ветераны. Они перелопатили не одну кипу бумаг и документов, прежде чем найти сведения, которые, по их убеждению, доказывают непомерные аппетиты газовиков. Неугомонные пенсионеры сравнили цены на голубое топливо во всех регионах Казахстана и выяснили, что на протяжении многих лет в ЮКО газ самый дорогой. Так, тариф на газ в Шымкенте и области в три раза выше, чем в Актобе, на 223 процента больше, чем в ЗКО, на 194 процента выше, чем в Кызылорде, и даже выше тарифов Алматы. Неоднократно аксакалы обращались в КТГА с просьбой объяснить эту тенденцию, но, по их словам, обращения либо игнорировали, либо отвечали невразумительно. Канули в Лету и их обращения в прокуратуру, в региональное отделение Нацбюро по противодействию коррупции и другие контролирующие инстанции. Старикам ничего не оставалось, как самим искать ответы на свои вопросы. В ходе поисков ветераны откопали, на их взгляд, бесценный компромат.
- Публично заявляя о своих успехах за 2015 год в апрельском номере газеты “АиФ”, они указали, что перевыполнили план и прибыль составила 1 355 799 000 тенге, - едва сдерживает эмоции председатель шымкентского совета ветеранов Исаммуддин РЫСБАЙ. - В том же отчете в пункте “расходы на вознаграждение” они указали сумму в 1 032 799 000 тенге. Как можно дойти до такого цинизма, чтобы, обирая своими заоблачными тарифами пенсионеров и простой люд, еще и хвалиться на всю страну своими миллиардными вознаграждениями?!
Свое стремление хорошо поработать и хорошо за это получить газовики декларируют и в этом году. Так, на официальном сайте КТГА опубликовал свое намерение за услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам области получить прибыль в 551 272 000 тенге, а на вознаграждение пустить 1 343 915 000 тенге. Эти цифры вызвали оторопь не только у пенсионеров, но и у шефа шымкентского представительства главной партии страны Умерзака Мелдеханова.
- Не есть ли это пир во время чумы? - задается вопросом партиец. - Когда президент страны призывает всех затянуть пояса, чтобы пережить кризис, газовики из года в год за наш счет, задирая тарифы, жируют и тем самым создают очаг социальной напряженности на юге. Для чего это делается?! Так вели себя только враги народа. Поражает, что никто из тех, в чьи обязанности входит блюсти интересы государства и нации, их не одернет. Вы посмотрите, цены на газ в Шымкенте уже сравнялись с московскими. Или они полагают, что зарплаты у нас, как у москвичей?!
Народный избранник приводит официальные данные о стоимости голубого топлива у северных соседей. В пересчете на казахстанские деньги стоимость голубого топлива в столице России составляет 35,2 тенге, что всего на 70 тиын дороже шымкентской цены. Правда, зарплата у москвичей значительно выше шымкентской. Там школьный учитель или участковый в поликлинике получает, если перевести в тенге, от 195 до 330 тысяч. В Шымкенте потолок - 250 тысяч тенге. Депутат задается вопросом: как при таких московских ценах выжить бедному южанину? Этот и другие вопросы Мелдеханов вместе с членами общественного совета и коллегами по депутатскому корпусу озвучил пару недель назад дирекции областного филиала КТГА, но прежде попросил обосновать рост тарифа.
- Эта мера вынужденная, - оправдывался директор ЮКПФ КТГА Ержан ЖЕКСЕМБИНОВ. - Министерство энергетики в мае этого года утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа, в том числе по нашему региону. Она составила 21 648 тенге за тысячу кубов, что на 2219 тенге выше прошлогодней цены. Из-за повышения закупочной цены мы вынуждены корректировать тарифы для наших абонентов.
Главный газовик юга, обосновывая новые тарифы членам общественного совета, попытался забить эфир рассказом о модернизации, реконструкции, инновации системы газоснабжения юга и прочим набором научно-технических терминов. Однако терпение гостей лопнуло, и они потребовали конкретики.
- Вы хотите согласовать с нами повышение тарифа, так покажите нам экономическое обоснование, - попросил член общественного совета и бизнесмен Болатбек АЛИЕВ (на снимке). - Все прекрасно понимают, что цена складывается из многих параметров, так и покажите их нам. Обоснуйте, и мы дадим добро. Сейчас же мы вслепую должны принять на ура ваши новые цены, и только потому, что вы так хотите. Так не бывает.
Выполнить просьбу Жексембинов не смог. Тогда депутаты решили отложить обсуждение предложения о новых тарифах, пока газовики не предоставят им для изучения расчеты. В планы газовиков это не входило, и через 10 дней они официально заявили о повышении стоимости своего товара и услуг. Заместитель руководителя областного департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Миннацэкономики РК Ширинали УСЕНОВ пояснил, что так решила Астана. Оказывается, новую цену на газ утверждает республиканский комитет по регулированию естественных монополий, а после спускает в регионы. Департаментам на местах делегировано лишь право рассматривать заявления потребителей по вопросам тарификации газа и проводить разъяснительную работу.
- Ну и проводить общественные слушания перед утверждением новых тарифов, - добавляет Усенов. - Правда, эти слушания носят не согласовательный, а рекомендательный характер. Мы протоколы слушаний направляем в Астану, а там принимают решение. Так было и в этот раз.
- Для чего тогда вы две недели спектакль разыгрывали, если мнение людей не берется в расчет? - возмущается Мелдеханов. - И вообще, что это за правило такое? Свет, вода, тепло рассматривается в областях, а газ - в Астане! Кто узаконил это? Это же народные деньги! Фактически это мы, потребители, их содержим, так почему от нас прячут процесс ценообразования?! Почему это происходит за нашей спиной, а антимонопольное ведомство, судя по происходящему, защищает интересы не граждан и государства, а монополистов?!
Сейчас члены общественного совета, депутаты городского и областного маслихов, лидеры партий и общественных движений собирают подписи под обращением в Генеральную прокуратуру и в профильное министерство, чтобы умерить аппетиты газовиков, раздобревших на народных харчах.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото автора, Шымкент
P.S. Вслед за КТГА о намерении повысить тариф заявило АО “Энергоорталык-3”, обеспечивающее теплом Шымкент. Как сообщил председатель совета директоров АО Нуркоз ЖАНАБАЕВ, себестоимость вырабатываемого ТЭЦ тепла на 70 процентов состоит из цены на газ, а значит, увеличение тарифа на голубое топливо автоматически ведет к повышению расценок на тепло.
http://www.time.kz/articles/territory/2017/08/09/56247-gazovaja-ataka
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