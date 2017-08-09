Жителя Сайрамского района судят за призывы к джихаду

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danilov 10 Августа 2017 в 10:33:06
В течение долгого времени 27-летний Абилкасым, используя свою страницу ВКонтакте публиковал и осуществлял рассылку материалов с призывом принять участие в священной войне всех мусульман и поддержать экстремистские группы, орудующие в Сирии и на Ближнем Востоке. Вход в социальные сети подсудимый осуществлял через мобильный телефон, по номеру которого и удалось вычислить пользователя.
«Согласно уголовному кодексу РК он совершил преступление по части 1 ст. 256 и части 2 ст. 256. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма»,- уточнил заместитель прокурора Аль-Фарабийского района Нурлан Махадилов.
Известно, что подсудимый выезжал в Саудовскую Аравию и Россию и даже пытался попасть в ДАИШ. Сейчас у обвиняемого есть четверо малолетних детей и беременная жена, об этом в интервью незадолго до начала самого судебного процесса, рассказала судья Салтанат Кабулова.
» Все было изъято у него, вину он не отрицает. Признает, обычно у нас такое, что отрицают, не признают. Что интересно, его отец тоже через год выходит. Осужден за призыв к терроризму. Пропаганда терроризма идет»,- говорит судья Сайрамского районного суда Салтанат Кабулова.
Отметим, что это не первое в этом году судебное разбирательство в Сайрамском районе, связанное с религиозным экстремизмом . В апреле приговор вынесли 7 членам запрещенной в Казахстане религиозной организации «Таблиги Джамоат».
http://tvk-uko.kz/2017/08/09/zhitelya-sajramskogo-rajona-sudyat-za-prizy-vy-k-dzhihadu/
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