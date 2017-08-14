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Шымкент
В Шымкенте вооруженные налетчики неудачно напали на игорное заведение
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danilov 14 Августа 2017 в 15:49:18
В Шымкенте полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Разбойное нападение на одно из игорных заведений произошло 10 августа. Ночью в помещение ворвались несколько вооруженных людей в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Но после неудачной попытки преступники ни с чем скрылись.

"С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по «горячим следам» задержали троих подозреваемых, 1986 и 1988 г.р., жителей Шымкента. При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним", - сообщили в ДВД.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Стрельцов 14.08.2017 в 15:55:46   # 624182
"отчаяние и голод" довели до этого..? или всеж без кавычек?
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  Лялька 14.08.2017 в 16:26:11   # 624195
горе-грабители
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  Sr. Leonsio 14.08.2017 в 18:04:56   # 624217
Все страшнее и страшнее у нас по ночам...
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  старик 14.08.2017 в 18:22:34   # 624225
А разве игорные заведения не запрещены в Шымкенте?
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  Skype 14.08.2017 в 18:27:42   # 624228
Цитата: старик от 14.08.2017 18:22:34
А разве игорные заведения не запрещены в Шымкенте?


Запрещены для всех, но элите можно
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