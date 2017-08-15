Шымкент во времена СССР

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Цитата: Walter от 15.08.2017 13:51:56
И чё ностальгия и чё?
И чё ностальгия и чё?
И всё ностальгия и всё !
едридмадрид 15.08.2017 в 15:15:59 # 624429
Цитата: Лысый от 15.08.2017 15:08:36
Гостиницу Чимкент и так, и так. По правде говоря, архитектурных шыдевров у нас кот наплакал. Шо тогда, шо щас.
Гостиницу Чимкент и так, и так. По правде говоря, архитектурных шыдевров у нас кот наплакал. Шо тогда, шо щас.
единственное наверно из шедевров на тот момент - это здание кинотеатра Казахстан , вроде на тот момент их по союзу проектов всего несколько было
ну а так за 50 лет проживая в Чимкенте , ничего особенного не вижу из архитектуры
единственное наверно из шедевров на тот момент - это здание кинотеатра Казахстан
Да какой там! Типовой проект. В Тольятти такой же, в Лёнинские времена построили. Сатурн называется. Кеды не даст соврать.
http://ru-sovarch.livejournal.com/328556.html