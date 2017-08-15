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Шымкент
Шымкент во времена СССР
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danilov 15 Августа 2017 в 13:24:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 15.08.2017 в 13:51:56   # 624384
И чё ностальгия и чё?
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  bob153370 15.08.2017 в 15:02:46   # 624418
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  Лысый 15.08.2017 в 15:08:36   # 624423
Гостиницу Чимкент и так, и так. По правде говоря, архитектурных шыдевров у нас кот наплакал. Шо тогда, шо щас.
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  едридмадрид 15.08.2017 в 15:15:59   # 624429
Цитата: Лысый от 15.08.2017 15:08:36
Гостиницу Чимкент и так, и так. По правде говоря, архитектурных шыдевров у нас кот наплакал. Шо тогда, шо щас.


единственное наверно из шедевров на тот момент - это здание кинотеатра Казахстан , вроде на тот момент их по союзу проектов всего несколько было

ну а так за 50 лет проживая в Чимкенте , ничего особенного не вижу из архитектуры
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  Лысый 15.08.2017 в 15:18:16   # 624431
Quote:
единственное наверно из шедевров на тот момент - это здание кинотеатра Казахстан


Да какой там! Типовой проект. В Тольятти такой же, в Лёнинские времена построили. Сатурн называется. Кеды не даст соврать.

http://ru-sovarch.livejournal.com/328556.html
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