В Шымкенте владельцам автономного отопления начнут отключать газ

Забыл добавить, а те, кто решил от "понта" к действиям перейти, не подумали о нагрузке на электроэнергию? Сомневаюсь, что если у всех поголовно отрубят газ, вот так разом народ побежит переделывать на центральное отопление. Я уже высказывался о своих причинах перехода на "автономку" и на то, что счет (4 года назад) у меня будет ~300 тысяч тенге, ибо полный швах в подвале и из 5 стояков слегонца теплые 2, остальные тупо холодные. У меня нет в кармане лишнего бабла, как и у многих других. Вывод - херячим по полной электроприборами.....и город опускается во тьму