В Шымкенте владельцам автономного отопления начнут отключать газ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Августа 2017 в 13:30:09
В прошлом году ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» раздал предупреждения и счета всем жителям девятиэтажек, а также тем домам, где не предусмотрены газовые колонки, но установлены автономные котлы отопления.
Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме. Их все постепенно будут приводить в соответствие.
В первую очередь вернут к централизованному отоплению многоэтажки в микрорайоне Нурсат. На втором этапе — микрорайоны Отрар, Север, Сайрам, то есть, те дома, где есть горячее водоснабжение, а также дома 105 и 121 серий.
https://otyrar.kz/2017/08/v-shymkente-vladelcam-avtonomnogo-otopleniya-nachnut-otklyuchat-gaz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: titus от 15.08.2017 14:28:45
Quote:
Моется тот, кому лень чесаться.
Quote:
- Я вижу, у вас ни ванны ни горячей воды нет. Где же вы моетесь?
- Да в речке.
- А зимой?
- Да сколько там той зимы-то?!
- Да в речке.
- А зимой?
- Да сколько там той зимы-то?!
едридмадрид 15.08.2017 в 14:57:50 # 624413
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
совсем даже просто , очень просто
некоторые когда ставят автономку , тупо отрезают стояк или нарушают ( пятый этаж , циркуляцию подачи и обратки )
и таких примеров дохрена , умельцев с шары-бары унас пол города
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26котлы дают тепло на весь дом "типа" а платят только кто пользуется центральным отоплением, и в итоге недостача капусты в амбарах этих вот "отопленщиков х..ровых" вот и начинают давить.
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26Тепловой режим нарушается. Укорачивается система и температурный перепад м/у прямой и обраткой уменьшается. Не выдерживаются нормы температур. Ну и отсюда всякие проблемы с циркуляцией.
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Цитата: едридмадрид от 15.08.2017 14:57:50у меня пятый этаж,все закольцевали на четвертом,все прекрасно работает. Если промежуточный этаж,еще проще, просто остаются стояки.
совсем даже просто , очень просто
некоторые когда ставят автономку , тупо отрезают стояк или нарушают ( пятый этаж , циркуляцию подачи и обратки )
и таких примеров дохрена , умельцев с шары-бары унас пол города
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
совсем даже просто , очень просто
некоторые когда ставят автономку , тупо отрезают стояк или нарушают ( пятый этаж , циркуляцию подачи и обратки )
и таких примеров дохрена , умельцев с шары-бары унас пол города
Цитата: Jokerkz от 15.08.2017 15:05:35
Забыл добавить, а те, кто решил от "понта" к действиям перейти, не подумали о нагрузке на электроэнергию? Сомневаюсь, что если у всех поголовно отрубят газ, вот так разом народ побежит переделывать на центральное отопление. Я уже высказывался о своих причинах перехода на "автономку" и на то, что счет (4 года назад) у меня будет ~300 тысяч тенге, ибо полный швах в подвале и из 5 стояков слегонца теплые 2, остальные тупо холодные. У меня нет в кармане лишнего бабла, как и у многих других. Вывод - херячим по полной электроприборами.....и город опускается во тьму
Энергетики ЮКО отменили тариф по зонам суток http://titus.kz/?previd=89512
Усе предусмотрено, кэп...
Цитата: Ал от 15.08.2017 15:19:10
Энергетики ЮКО отменили тариф по зонам суток http://titus.kz/?previd=89512
Усе предусмотрено, кэп...
Цитата: Jokerkz от 15.08.2017 15:05:35
Забыл добавить, а те, кто решил от "понта" к действиям перейти, не подумали о нагрузке на электроэнергию? Сомневаюсь, что если у всех поголовно отрубят газ, вот так разом народ побежит переделывать на центральное отопление. Я уже высказывался о своих причинах перехода на "автономку" и на то, что счет (4 года назад) у меня будет ~300 тысяч тенге, ибо полный швах в подвале и из 5 стояков слегонца теплые 2, остальные тупо холодные. У меня нет в кармане лишнего бабла, как и у многих других. Вывод - херячим по полной электроприборами.....и город опускается во тьму
Энергетики ЮКО отменили тариф по зонам суток http://titus.kz/?previd=89512
Усе предусмотрено, кэп...
Не совсем понял как и чем это поможет, когда на линии "сядут" 18 тысяч квартир и включат обогреватели на полную
В прошлом году ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» раздал предупреждения и счета всем жителям девятиэтажек, а также тем домам, где не предусмотрены газовые колонки, но установлены автономные котлы отопления.
Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме.
Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме.
Я что-то не понимаю этой взаимосвязи между газовой колонкой и "тепловой системой в доме"?
Получается, если стояла колонка, тогда можно ставить котел и нарушать "тепловую систему в доме"?
Журналюги всё в кучу свалили!
Цитата: Jokerkz от 15.08.2017 15:26:19
Не совсем понял как и чем это поможет, когда на линии "сядут" 18 тысяч квартир и включат обогреватели на полную
Не совсем понял как и чем это поможет, когда на линии "сядут" 18 тысяч квартир и включат обогреватели на полную
Максимум энергопотребления населения приходится на вечерние и ночные часы.
За счет увеличения подорожавшей на этот период времени электроэнергии расходы на потребляемый ТЭЦ газ, расходуемый на производство тепло и электроэнергии, "отобьют"...
дожили