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Шымкент
В Шымкенте владельцам автономного отопления начнут отключать газ
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danilov 15 Августа 2017 в 13:30:09
В Шымкенте начнут отключать газ в квартирах владельцев автономного отопления, установленного с нарушениями, пишет газета «Южный Казахстан» на страничке в социальных сетях.

В прошлом году ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» раздал предупреждения и счета всем жителям девятиэтажек, а также тем домам, где не предусмотрены газовые колонки, но установлены автономные котлы отопления.

Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме. Их все постепенно будут приводить в соответствие.

В первую очередь вернут к централизованному отоплению многоэтажки в микрорайоне Нурсат. На втором этапе — микрорайоны Отрар, Север, Сайрам, то есть, те дома, где есть горячее водоснабжение, а также дома 105 и 121 серий.

https://otyrar.kz/2017/08/v-shymkente-vladelcam-avtonomnogo-otopleniya-nachnut-otklyuchat-gaz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tararan 15.08.2017 в 13:39:25   # 624377
Бл....ть, зла не хватает!!!! Потом будем мерзнуть зимой и купаться в холодной воде летом! Спасибо вам , аксиатор города Шымкент!
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  Walter 15.08.2017 в 13:49:26   # 624381
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
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  Xplodk4 15.08.2017 в 14:00:41   # 624390
Бред же, пусть отключают газ, а вот вернуть меня к ЦО фига им ...
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  koshkoed 15.08.2017 в 14:13:51   # 624394
Отключат, потом будут незаконные врезки и вообще ничего платить не будут)
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  titus 15.08.2017 в 14:28:45   # 624399
Летом нет горячей воды! Совсем мозгов нет что ли
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  Ал 15.08.2017 в 14:44:41   # 624401
Цитата: titus от 15.08.2017 14:28:45

Quote:
Моется тот, кому лень чесаться.

Quote:
- Я вижу, у вас ни ванны ни горячей воды нет. Где же вы моетесь?
- Да в речке.
- А зимой?
- Да сколько там той зимы-то?!
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  Jokerkz 15.08.2017 в 14:50:59   # 624409
Не то, что-бы я истерить начал, но, если есть у нас тут юристы, поправьте меня. Для того-то что-бы отключать у потребителя газ, нужен повод. Если повод - это длительное игнорирование уплаты за потребленный газ, то тут всё ясно и доказать данный момент не составляет труда. А вот как обстоит дело с автономкой? Как и кто уже успел доказать ее установку/использование??? По хорошему к КАЖДОМУ подозреваемому должны приходить эксперты/понятые/полиция и не просто приходить, а с постановлением прокурора на каждую конкретную квартиру (у прокурора тоже должны быть веские основания для подписания этой самой бумаги). Если кто-то без бумаг отключает газ, по сути, без юридических оснований, не является-ли данный вид воздействия беспределом? Теперь дальше. Помниться был нехилый накал страстей по поводу спизжен*х украденых денег, благодаря которым, без пяти минут едва-ли не сделали банкротом ТЭЦ-3, в связи с этим вопрос, будет-ли нормально функционировать ТЭЦ-3?(горячей воды как не было, так и нет) Если да, то кто этот "добрый человек", который оплатил/простил долги и где/кто конкретные виновники?
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  едридмадрид 15.08.2017 в 14:57:50   # 624413
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление


совсем даже просто , очень просто

некоторые когда ставят автономку , тупо отрезают стояк или нарушают ( пятый этаж , циркуляцию подачи и обратки )
и таких примеров дохрена , умельцев с шары-бары унас пол города
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  BatikSS 15.08.2017 в 15:00:02   # 624415
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
котлы дают тепло на весь дом "типа" а платят только кто пользуется центральным отоплением, и в итоге недостача капусты в амбарах этих вот "отопленщиков х..ровых" вот и начинают давить.
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  Zoggyla 15.08.2017 в 15:01:08   # 624417
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление
Тепловой режим нарушается. Укорачивается система и температурный перепад м/у прямой и обраткой уменьшается. Не выдерживаются нормы температур. Ну и отсюда всякие проблемы с циркуляцией.
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  Pole13 15.08.2017 в 15:03:36   # 624419
Цитата: едридмадрид от 15.08.2017 14:57:50
Цитата: Walter от 15.08.2017 13:49:26
Как можно нарушить систему отопления всего дома если установить автономное отопление


совсем даже просто , очень просто

некоторые когда ставят автономку , тупо отрезают стояк или нарушают ( пятый этаж , циркуляцию подачи и обратки )
и таких примеров дохрена , умельцев с шары-бары унас пол города
у меня пятый этаж,все закольцевали на четвертом,все прекрасно работает. Если промежуточный этаж,еще проще, просто остаются стояки.
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  Jokerkz 15.08.2017 в 15:05:35   # 624421
Забыл добавить, а те, кто решил от "понта" к действиям перейти, не подумали о нагрузке на электроэнергию? Сомневаюсь, что если у всех поголовно отрубят газ, вот так разом народ побежит переделывать на центральное отопление. Я уже высказывался о своих причинах перехода на "автономку" и на то, что счет (4 года назад) у меня будет ~300 тысяч тенге, ибо полный швах в подвале и из 5 стояков слегонца теплые 2, остальные тупо холодные. У меня нет в кармане лишнего бабла, как и у многих других. Вывод - херячим по полной электроприборами.....и город опускается во тьму
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  Pole13 15.08.2017 в 15:10:24   # 624425
Есть тут спецы,скажите пожалуйста, правда ли что основные клиенты Шымкентской ТЭЦ были заводы:фосфорный,шинный, они и платили за всех? Правда ли что ТЭЦ в аварийном состоянии?
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  Ал 15.08.2017 в 15:19:10   # 624432
Цитата: Jokerkz от 15.08.2017 15:05:35
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Энергетики ЮКО отменили тариф по зонам суток http://titus.kz/?previd=89512
Усе предусмотрено, кэп...
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  Jokerkz 15.08.2017 в 15:26:19   # 624434
Цитата: Ал от 15.08.2017 15:19:10
Цитата: Jokerkz от 15.08.2017 15:05:35
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Энергетики ЮКО отменили тариф по зонам суток http://titus.kz/?previd=89512
Усе предусмотрено, кэп...

Не совсем понял как и чем это поможет, когда на линии "сядут" 18 тысяч квартир и включат обогреватели на полную
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  Alexy 15.08.2017 в 15:26:47   # 624435
Quote:
В прошлом году ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» раздал предупреждения и счета всем жителям девятиэтажек, а также тем домам, где не предусмотрены газовые колонки, но установлены автономные котлы отопления.

Всего в городе 18 тысяч квартир, которые перешли на автономное отопление и тем самым нарушили тепловую систему в доме.

Я что-то не понимаю этой взаимосвязи между газовой колонкой и "тепловой системой в доме"?
Получается, если стояла колонка, тогда можно ставить котел и нарушать "тепловую систему в доме"?
Журналюги всё в кучу свалили!
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  Ал 15.08.2017 в 15:35:06   # 624438
Цитата: Jokerkz от 15.08.2017 15:26:19
Не совсем понял как и чем это поможет, когда на линии "сядут" 18 тысяч квартир и включат обогреватели на полную

Максимум энергопотребления населения приходится на вечерние и ночные часы.
За счет увеличения подорожавшей на этот период времени электроэнергии расходы на потребляемый ТЭЦ газ, расходуемый на производство тепло и электроэнергии, "отобьют"...
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  СССР 15.08.2017 в 15:37:33   # 624439
Газовики через ТК Отырар запугивают население
дожили
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