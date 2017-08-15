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Шымкент
Полиция ЮКО обезвредила банду с целым арсеналом
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danilov 15 Августа 2017 в 16:30:42
Шымкентские полицейские задержали троих подозреваемых в серии разбойных нападений. Сообщение о том, что вооруженные мужчины напали на одно из заведений города, поступило в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента 10 августа, передает patrul.kz.

Прибывшие по адресу полицейские установили, что ночью в помещение ворвались неизвестные лица с оружием и в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако после неудачной попытки злоумышленники скрылись ни с чем. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП и возбудили уголовное дело по статье 192 «Разбой».

«С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент по «горячим следам» задержали трех подозреваемых, 1986 и 1988 г.р., жителей г. Шымкент.

При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним», — информирует ДВД ЮКО.

По данному факту заведено уголовное дело сразу по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Подозреваемые арестованы, проводится досудебное расследование.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 15.08.2017 в 16:34:47   # 624461
Это уже было!( И как же нам "помогло" изъятие оружия для самообороны
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