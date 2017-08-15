Полиция ЮКО обезвредила банду с целым арсеналом

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danilov 15 Августа 2017 в 16:30:42
Прибывшие по адресу полицейские установили, что ночью в помещение ворвались неизвестные лица с оружием и в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако после неудачной попытки злоумышленники скрылись ни с чем. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП и возбудили уголовное дело по статье 192 «Разбой».
«С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент по «горячим следам» задержали трех подозреваемых, 1986 и 1988 г.р., жителей г. Шымкент.
При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним», — информирует ДВД ЮКО.
По данному факту заведено уголовное дело сразу по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Подозреваемые арестованы, проводится досудебное расследование.
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