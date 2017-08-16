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Шымкент
8 земельных участков и 4 коттеджа Тохтара Тулешова стали собственностью Шымкента
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danilov 16 Августа 2017 в 09:06:37
8 земельных участков и 4 коттеджа осуждённого Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность шымкентского акимата.

Об этом сообщил телеканал «Астана» со ссылкой на пресс-секретаря акима Шымкента Айгерим Жумагулову. По ее данным, сейчас в суде решается вопрос передачи акимату еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры «Фосфорник».

Что касается пустых участков, принадлежавших бывшему «Пивному королю», в будущем власти города планируют возвести там многоэтажные дома. Один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу, заверили в акимате. 2 дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.

Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь акимата г. Шымкент: «Один коттедж, семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца «Фосфорник», судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены мы об этом тоже скажем».

https://otyrar.kz/2017/08/8-zemelnyx-uchastkov-i-4-kottedzha-toxtara-tuleshova-stali-sobstvennostyu-shymkenta/
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  Стрельцов 16.08.2017 в 09:14:31   # 624597
писец какой, прям с корнем...
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  Skype 16.08.2017 в 09:43:35   # 624607
Дворец фосфорников продали? Значимый культурный объект продали, те кто ему документы подписал отправить в Магадан бессрочно
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  Nafis 16.08.2017 в 09:55:13   # 624611
Почему объекту уходят акимату? Он должен акимату или банку? Если банку то объекты должны банку отходить...
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 09:58:40   # 624613
А в каком состоянии сейчас дворец фосфорников? Что там сейчас секции кружки и т.п.работает?
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  Walter 16.08.2017 в 10:03:42   # 624616
Долги надо отдавать Тохтар этому не внял, вот и результат.
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  Кирсан 16.08.2017 в 10:47:49   # 624644
Цитата: КЕДЫ от 16.08.2017 09:58:40
А в каком состоянии сейчас дворец фосфорников? Что там сейчас секции кружки и т.п.работает?

Клиент скорее мертв, чем жив. Давно не работает.
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