8 земельных участков и 4 коттеджа Тохтара Тулешова стали собственностью Шымкента

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danilov 16 Августа 2017 в 09:06:37
Об этом сообщил телеканал «Астана» со ссылкой на пресс-секретаря акима Шымкента Айгерим Жумагулову. По ее данным, сейчас в суде решается вопрос передачи акимату еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры «Фосфорник».
Что касается пустых участков, принадлежавших бывшему «Пивному королю», в будущем власти города планируют возвести там многоэтажные дома. Один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу, заверили в акимате. 2 дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.
Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь акимата г. Шымкент: «Один коттедж, семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца «Фосфорник», судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены мы об этом тоже скажем».
https://otyrar.kz/2017/08/8-zemelnyx-uchastkov-i-4-kottedzha-toxtara-tuleshova-stali-sobstvennostyu-shymkenta/
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Цитата: КЕДЫ от 16.08.2017 09:58:40
А в каком состоянии сейчас дворец фосфорников? Что там сейчас секции кружки и т.п.работает?
А в каком состоянии сейчас дворец фосфорников? Что там сейчас секции кружки и т.п.работает?
Клиент скорее мертв, чем жив. Давно не работает.