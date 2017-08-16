Бассейн на Кажымукана продали за 1,5млрд. тенге

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danilov 16 Августа 2017 в 09:42:25
Покупатель, к слову, остался неизвестным. Отметим, что комплекс оборудован в соответствии с мировыми стандартами для проведения соревнований международного уровня. Вокруг бассейна установлены теплые полы, вода прогревается до нужной температуры. Тренировки в комплексе проводятся по четырем видам: плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду. Между тем, по неподтвержденным данным, все спортивные объекты, находящиеся в государственном управлении, будут проданы. В числе прочих к ним относятся Центральный стадион имени Кажимукана и ледовый дворец «Муз сарайы».
http://tvk-uko.kz/2017/08/15/v-shy-mkente-bassejn-na-stadione-prodali-za-milliard-tenge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 16.08.2017 в 10:10:36 # 624620
Цитата: СССР от 16.08.2017 09:46:20
Государство скоро только будет собирать налоги без каких либо обязательств
Государство скоро только будет собирать налоги без каких либо обязательств
В последний раз государства так себя вели где-то в 18-19 веке.
Nightwalker 16.08.2017 в 10:22:21 # 624624
Цитата: Стрельцов от 16.08.2017 10:11:23
а здание акиматов больницы тюрьмы тоже продадут?
а здание акиматов больницы тюрьмы тоже продадут?
было же уже про частные тюрьмы...
ВИКТОРИЯ777 16.08.2017 в 10:44:52 # 624642
Цитата: Nightwalker от 16.08.2017 10:22:21))))
Акимат продайте
Акимат продайте
Цитата: ВИКТОРИЯ777 от 16.08.2017 10:44:52
Цитата: Nightwalker от 16.08.2017 10:22:21))))
Акимат продайте
Акимат продайте
У нас все возможно, даже Акимат может быть собственностью акима )))