Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Бассейн на Кажымукана продали за 1,5млрд. тенге
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Августа 2017 в 09:42:25
Сегодня состоялись торги «Центрального водно-спортивного комплекса» на стадионе им.Кажимукана в Шымкенте, который ранее принадлежал управлению физической культуры и спорта Южно-казахстанской области. При стартовой цене в 1 миллиард 213 миллионов тенге, самый большой бассейн в городе продали за полтора миллиарда тенге.

Покупатель, к слову, остался неизвестным. Отметим, что комплекс оборудован в соответствии с мировыми стандартами для проведения соревнований международного уровня. Вокруг бассейна установлены теплые полы, вода прогревается до нужной температуры. Тренировки в комплексе проводятся по четырем видам: плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду. Между тем, по неподтвержденным данным, все спортивные объекты, находящиеся в государственном управлении, будут проданы. В числе прочих к ним относятся Центральный стадион имени Кажимукана и ледовый дворец «Муз сарайы».

http://tvk-uko.kz/2017/08/15/v-shy-mkente-bassejn-na-stadione-prodali-za-milliard-tenge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 16.08.2017 в 09:44:20   # 624608
Верните коммунизм!
поощрить (1) | покарать
  СССР 16.08.2017 в 09:46:20   # 624609
Государство скоро только будет собирать налоги без каких либо обязательств
поощрить (5) | покарать
  KapitanNemo 16.08.2017 в 10:10:36   # 624620
Цитата: СССР от 16.08.2017 09:46:20
Государство скоро только будет собирать налоги без каких либо обязательств

В последний раз государства так себя вели где-то в 18-19 веке.
поощрить (1) | покарать
  Стрельцов 16.08.2017 в 10:11:23   # 624621
а здание акиматов больницы тюрьмы тоже продадут?
поощрить (1) | покарать
  Nightwalker 16.08.2017 в 10:22:21   # 624624
Акимат продайте
поощрить (4) | покарать
  русо 16.08.2017 в 10:24:05   # 624625
Почему ни говорят кто купил. Народ должен знать кто это??? А может иностранцам все распродают
поощрить (2) | покарать
  332-712 16.08.2017 в 10:32:18   # 624632
поощрить | покарать
  BatikSS 16.08.2017 в 10:39:24   # 624636
Sуки с большой буквы, все распродали, шкуру осталось обработать и продать в китай и все нет страны под названием Qazaqstan
поощрить | покарать
  ВИКТОРИЯ777 16.08.2017 в 10:44:52   # 624642
поощрить | покарать
  SlavOst 16.08.2017 в 10:47:53   # 624645
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь