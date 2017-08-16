Около Т300 млн присвоил мошенник в Шымкенте, обещавший помощь в выигрыше тендеров

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danilov 16 Августа 2017 в 16:34:03
«Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г.Шымкент задержали 46-летнего мужчину, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. Им оказался житель г.Шымкент, 1971 г.р., который подозревается в 5 фактах мошенничества», - говорится в сообщении в среду, передает КазТАГ.
Следствием установлено, что 46-летний мужчина входил в доверие к потерпевшим под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера, а после получения денег скрывался в неизвестном направлении.
«В 2015 году подозреваемый, войдя в доверие к 32-летнему жителю г.Шымкент, обещая помочь выиграть тендер, обманным путем завладел его деньгами в сумме свыше 120 млн тенге и скрылся из виду», - отметили в полиции.
Так, общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около Т300 млн.
http://ratel.kz/kaz/okolo_t300_mln_prisvoil_moshennik_v _shymkente_obeschavshij_pomosch_v_v yigryshe_tenderov
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