Футболу навязали борьбу

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danilov 16 Августа 2017 в 19:01:34
Приватизация шымкентского футбольного клуба “Ордабасы”, как всегда на юге, сопровождается тайнами, интригами и многоходовыми комбинациями. 19 июля 2017 года команду, которая, по подсчетам оценщиков, стоит 248 миллионов тенге, отфутболили одному из трех участников аукциона аж за полмиллиарда. О столь выгодной сделке спортивно-финансовые функционеры раструбили всему миру, а спустя две недели футбольную артель снова выставили на торги. Мы попытались разобраться в околофутбольных хитросплетениях.
ФК “Ордабасы” попал во вторую волну приватизации, по которой часть объектов госсобственности передается в конкурентную среду. Дело в том, что начиная с 2000-х годов клуб находится на полном содержании государства и обходится казне в кругленькую сумму. Если в 2016 году акимат Южно-Казахстанской области, который является единственным учредителем ФК “Ордабасы”, на его содержание выделил 2,7 миллиарда тенге, то в 2017 году бюджетные вливания составили 3 миллиарда. На 2018 год, по нашим данным, у команды вырос аппетит уже на 5 миллиардов тенге. Для сравнения: ФК “Иртыш”, который буквально дышит в затылок шымкентцам, обходится Павлодару почти наполовину дешевле.
При этом сегодняшние результаты южноказахстанской команды весьма посредственны, если не сказать хуже. Долгих пять лет фанаты ждут от “Ордабасы” хорошей игры, памятуя о валидольном матче с норвежским “Русенборгом”, который на 90-й минуте не пропустил южан в группу Евролиги, опустив их на землю.
С тех пор позиции шымкентцев здорово ослабли. Последние годы дорогущие футболисты областного акима вообще не показывают игры, оправдывающей вложенные в них бюджетные средства. И в прошлом, и в этом сезоне безвольно выбывали на первой стадии еврокубков, проиграв куда более бюджетным клубам из не самых футбольных стран.
Правда, неутешительные итоги работы на поле не мешают ордабасинцам получать весьма солидные гонорары. При средней заработной плате в Шымкенте 100 116 тенге, или в переводе на валюту около 300 долларов (I кв. 2017 г.), ежемесячная зарплата игроков ФК “Ордабасы” колеблется от 10 000 до 25 000 долларов. По заверениям руководителя областного управления физкультуры и спорта Алибека НУРТАЕВА, по сравнению с доходами “Астаны” это сущий мизер.
- В “Астану” вкладываются огромные деньги, - поясняет Нуртаев. - Это и крепкая материально-техническая база клуба, и финансовые инвестиции в самих спортсменов и тренеров, и многое другое. Отсюда и отличные результаты. К примеру, “Астана” может себе позволить купить легионера за миллион долларов. Нам же до таких гонораров как до Китая. В нашем клубе зарплата приглашенных игроков доходит лишь до 25 000 долларов.
При этом функционер с неохотой признался, что лимит по легионерам ордабасинцы превысили. По положению в команде может быть от 8 до 10 иностранных игроков. За 9-го и 10-го “приглашенца” в “Ордабасы” акимат области заплатил Национальной федерации футбола по 35 000 000 тенге. Любопытно, что спустя несколько месяцев от тех самых игроков, за которых акиму ТУЙМЕБАЕВУ пришлось хорошо раскошелиться, клуб под разными предлогами избавился.
Возможно, именно потому, что тащить футбольное бремя госбюджету в одиночку стало тяжко - “Ордабасы” и пустили с молотка. Предметом торга был не сам футбольный клуб, у которого практически никаких активов вообще нет, а 100-процентная доля, что принадлежит акимату.
- Покупатель этого пакета акций получает клуб лишь в доверительное управление, - пояснил начальник управления финансов Южно-Казахстанской области Ракымберды МУЛКЕМАНОВ. - То есть владельцем “Ордабасы” по-прежнему остается акимат, а лицо, выигравшее тендер, всего лишь управленец. Он согласно условиям конкурса обязан соблюдать такие требования владельца клуба, как, например, привлечение инвестиций для развития команды, создание рабочих мест и другие моменты. При хороших результатах работы победитель тендера по истечении 10 лет сможет выкупить право владения клубом, при перерасчете будет учитываться инфляционный рост.
Несколько странные условия, не правда ли? Однако, как показали итоги тендера, чудаки, готовые вложить в это сомнительное предприятие свои миллионы, нашлись. Их имена чиновники не разглашают. Тем не менее нам известно, что это были ТОО “БИИК” Спорт сервис”, в чьем владении уже есть спортивная команда “БИИК”, “спортивный центр “Намыс”, а также частное лицо. Именно этот загадочный мистер Икс и обыграл всех на электронных торгах, задрав цену за клуб (при стартовых 248 миллионах тенге) аж до 500 миллионов.
Спустя неделю финансовый воротила отказался платить по обязательствам. При этом богатей потерял семь миллионов тенге, что заранее внес в кассу за право участия в торгах. Залог отказника был изъят в доход государства. Как нам стало известно, ротшильдом, разбрасывающимся миллионами, оказался… водитель директора одной из спортшкол Шымкента. По понятным причинам обойдемся без конкретики, но попробуем разобраться, для чего шофер зарулил в тендерную схему.
Есть несколько ответов на этот вопрос, и все они носят гипотетический характер. Разгадку следует искать там, где крутятся большие деньги, а они, как известно, водятся в государственной казне. Напомним, согласно условиям тендера акимат еще 10 лет будет являться хозяином “Ордабасы”, а значит, миллиардные финансовые потоки в клуб не прекратятся и даже увеличатся.
То есть этот шофер, повар и тот, кто за ними стоит, купив право на доверительное управление клубом, получает прямой доступ к жирной государственной кормушке на 10 лет!
Внимательный читатель резонно спросит: для чего же тогда затевался спектакль с отказом от выигрыша? Тут возможны варианты.
Вполне возможно, что шофер зарегистрировался для участия в конкурсе не с бухты-барахты. Его задача сделать так, чтобы первые торги были признаны несостоявшимися. На вторых может появиться такой же повар или детский тренер, например, так как второй раз водителя уже не допустят. Люди готовы выбрасывать по семь миллионов тенге еще несколько раз, пока не будет принято решение о продаже клуба по голландскому методу, то есть на понижение.
Организаторы торгов и хозяева “товара” заверяют газету, что конкурса на понижение не будет, якобы они вправе лишь менять условия торга. Ну это пока. Можно ведь и передумать давать в управление, решив все-таки продать. Тогда в результате нескольких несостоявшихся аукционов условия продажи будут настолько мизерными, что победитель, абсолютно ничего не вкладывая, получит массу материальных и денежных преференций от акимата.
Есть вариант еще круче. Еще пара-тройка таких сорванных торгов, и можно будет ставить вопрос о банкротстве предприятия, в нашем случае это ФК “Ордабасы” либо о его расформировании. История знает немало любопытных примеров, какие бешеные барыши на этом добываются. Тогда бюджет будет повернут в сторону других команд, представляющих этот регион. В Южно-Казахстанской области есть еще два клуба в первой лиге и один - во второй. Все они независимы друг от друга. Поэтому вполне вероятно, что этот шофер был подставным участником от кого-то из них.
А может быть, подставные игроки и от администрации самого “Ордабасы”. Нынешнему руководству клуба сейчас главное выиграть время и еще пару сезонов просидеть на бюджетной игле. Если там выкидывают десятки миллионов тенге на ненужных, лишних легионеров, то что для них семь миллионов для срыва конкурса?
И все же это только наши догадки и предположения. Ни один из государственных служащих вступать в полемику на этот счет не отважился. Нам остается лишь наблюдать за развитием событий и включать мозги. Тем более что ждать совсем недолго, следующие торги назначены на ближайшую пятницу - 18 августа.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Шымкент
Игорь НЕВОЛИН, Алматы
Фото с сайта ФК “Ордабасы”
http://www.time.kz/articles/sport/2017/08/15/futbolu-navjazali-borbu
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