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Шымкент
Шымкентский «Усенов», задавивший рабочих, отпущен на свободу
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danilov 16 Августа 2017 в 20:14:28
Виновник аварии, в которой погиб молодой человек и еще трое серьезно пострадали, был освобожден от уголовной ответственности, не просидев за решеткой ни одного дня.



Ровно год назад кабриолет BMW сбил четверых рабочих, которые меняли трубы теплосети в центре города. Один человек погиб на месте, остальные с различными травмами были госпитализированы. Водитель BMW после аварии успел выбраться из своего авто, упавшего в траншею, и скрылся с места происшествия. Полиция Шымкента долго разыскивала хозяина кабриолета. Им оказался Исмаил Сулеймен Ереханулы, 1996 года рождения.

Как стало известно, в салоне серебристого кабриолета находились еще трое молодых людей. Друзья «мажора» на BMW дали показания, что в момент аварии все они, включая водителя, были изрядно пьяны. Парни погуляли в одном из ночных клубов города и в 6 часов утра решили продолжить веселье.

Аль-Фарабийский районный суд Шымкента заочно выдал санкцию на арест 21-летнего Исмаила Сулеймена. Как пояснили в полиции, позже виновник водитель все-таки явился в органы внутренних дел и полностью признал свою вину. Лихач объяснил, что попросту не смог затормозить перед участком дороги, где шли ремонтные работы, хотя все опознавательные знаки на объекте имелись.

Сулеймен отделался легким испугом. В честь 25-летия независимости Казахстана была объявлена амнистия. С момента подписания закона на свободу вышли больше тысячи заключенных. Среди счастливчиков оказался и Исмаил Сулеймен. Его сверстник умер на месте аварии. «Его статья попала под амнистию и Исмаил Сулеймен был освобожден», — пояснили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Согласно информации на личной страничке в соцсетях Сулеймена, парень — выходец из непростой семьи. Он окончил престижную частную шымкентскую школу «Байтерек», учился в американском колледже святого Михаила в Колчестере, штат Вермонт. Разъезжает на дорогих автомобилях и большую часть времени проводит за границей. Правда, в настоящее время его личные страницы в социальных сетях удалены либо закрыты для просмотра посторонними.

https://365info.kz/2017/08/shymkentskij-usenov-zadavishij-rabochego-popal-pod-amnistiyu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ВРУНгель 16.08.2017 в 20:19:34   # 624938
Неожиданно...
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  shlenchak 16.08.2017 в 20:22:57   # 624939
Скорее ожидаемо, кстати почему при отягчающих обстоятельствах люди попадают под амнистию???! Это бред собачий
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  Ал 16.08.2017 в 20:23:05   # 624940
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  TerraN 16.08.2017 в 20:24:38   # 624941
Эти котлеты на фото как раз были занесены куда надо поэтому и
Quote:
Его статья попала под амнистию и Исмаил Сулеймен был освобожден

"Усенощина" не победима с таким подходом как у нас! Так что честный люд будьте бдительный и лишний раз оглядывайтесь по сторонам!
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  Денис222 16.08.2017 в 20:37:19   # 624946
Как там говорилось? Самый гуманный суд в мире?
Вот знаете почему я перестал бегать? Так вот, боюсь как нить сьеб/ать с этой дыры!
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  Шекспир 16.08.2017 в 20:44:06   # 624951
я чет не понял это что новость? новостью будет если подобного жирика убийцу посадят) а подобные убийства богатеями простолюдинов наше правительство и наш закон одобряет.
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  SVOY 16.08.2017 в 21:18:00   # 624957
Я бы, если бы пострадал мой родной,купил ствол и выстрелил в лоб этому ублюдку. А там будь что будет
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  astra 16.08.2017 в 21:26:46   # 624958
Уроды....
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  lado 16.08.2017 в 21:51:17   # 624964
Ну, блять, тут уже, сука, слов нет и, блять, это ни в какие рамки не лезет. Люди, мы долго такую хуйню терпеть будем? Сколько еще такого беспредела должно произойти, чтобы наконец-то терпению народа пришел конец?
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  Nekrun 16.08.2017 в 21:55:36   # 624965
В нашем государстве все граждане равны, но некоторые ровнее.
Бог-судья судье, который вынес такое решение.
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  bIP6bIC 16.08.2017 в 22:01:49   # 624968
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  bIP6bIC 16.08.2017 в 22:03:31   # 624969
Казахи очень терпеливы, просто очень... Но дальше... Просто интересно, где предел терпения?
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  Ева1986 16.08.2017 в 22:20:26   # 624972
это было очевидно...ну совсем не удивительно
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  дауж 16.08.2017 в 22:24:08   # 624974
урод и кто его отпустил урод
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  12АТП2 16.08.2017 в 22:41:37   # 624981
Цитата: lado от 16.08.2017 21:51:17
Ну, блять, тут уже, сука, слов нет и, блять, это ни в какие рамки не лезет. Люди, мы долго такую хуйню терпеть будем? Сколько еще такого беспредела должно произойти, чтобы наконец-то терпению народа пришел конец?


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