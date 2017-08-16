Шымкентский «Усенов», задавивший рабочих, отпущен на свободу

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danilov 16 Августа 2017 в 20:14:28
Ровно год назад кабриолет BMW сбил четверых рабочих, которые меняли трубы теплосети в центре города. Один человек погиб на месте, остальные с различными травмами были госпитализированы. Водитель BMW после аварии успел выбраться из своего авто, упавшего в траншею, и скрылся с места происшествия. Полиция Шымкента долго разыскивала хозяина кабриолета. Им оказался Исмаил Сулеймен Ереханулы, 1996 года рождения.
Как стало известно, в салоне серебристого кабриолета находились еще трое молодых людей. Друзья «мажора» на BMW дали показания, что в момент аварии все они, включая водителя, были изрядно пьяны. Парни погуляли в одном из ночных клубов города и в 6 часов утра решили продолжить веселье.
Аль-Фарабийский районный суд Шымкента заочно выдал санкцию на арест 21-летнего Исмаила Сулеймена. Как пояснили в полиции, позже виновник водитель все-таки явился в органы внутренних дел и полностью признал свою вину. Лихач объяснил, что попросту не смог затормозить перед участком дороги, где шли ремонтные работы, хотя все опознавательные знаки на объекте имелись.
Сулеймен отделался легким испугом. В честь 25-летия независимости Казахстана была объявлена амнистия. С момента подписания закона на свободу вышли больше тысячи заключенных. Среди счастливчиков оказался и Исмаил Сулеймен. Его сверстник умер на месте аварии. «Его статья попала под амнистию и Исмаил Сулеймен был освобожден», — пояснили в пресс-службе ДВД ЮКО.
Согласно информации на личной страничке в соцсетях Сулеймена, парень — выходец из непростой семьи. Он окончил престижную частную шымкентскую школу «Байтерек», учился в американском колледже святого Михаила в Колчестере, штат Вермонт. Разъезжает на дорогих автомобилях и большую часть времени проводит за границей. Правда, в настоящее время его личные страницы в социальных сетях удалены либо закрыты для просмотра посторонними.
https://365info.kz/2017/08/shymkentskij-usenov-zadavishij-rabochego-popal-pod-amnistiyu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Его статья попала под амнистию и Исмаил Сулеймен был освобожден
"Усенощина" не победима с таким подходом как у нас! Так что честный люд будьте бдительный и лишний раз оглядывайтесь по сторонам!
Вот знаете почему я перестал бегать? Так вот, боюсь как нить сьеб/ать с этой дыры!
Бог-судья судье, который вынес такое решение.
Цитата: lado от 16.08.2017 21:51:17
Ну, блять, тут уже, сука, слов нет и, блять, это ни в какие рамки не лезет. Люди, мы долго такую хуйню терпеть будем? Сколько еще такого беспредела должно произойти, чтобы наконец-то терпению народа пришел конец?
Ну, блять, тут уже, сука, слов нет и, блять, это ни в какие рамки не лезет. Люди, мы долго такую хуйню терпеть будем? Сколько еще такого беспредела должно произойти, чтобы наконец-то терпению народа пришел конец?
Такое ощущение что ваша ава принадлежит вам