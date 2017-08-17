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Шымкент
Неизвестные подстрелили двух рыбаков на Сырдарье
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danilov 17 Августа 2017 в 11:53:05
Трагическое происшествие произошло 14 августа близ поселка Кожатогай. Двое братьев занимались рыбным промыслом на реке Сырдарья, когда неожиданно подплыла лодка с неизвестными людьми, которые без причины открыли по ним пальбу.

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  андремас 17.08.2017 в 12:01:13   # 625107
Токарей не любят
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  Стрельцов 17.08.2017 в 12:31:19   # 625115
а теперь наиболее вероятный вариант событий.скорей всего как сказал андремас , током били и комуто из отдыхающих непонравилось, подплыли, а эти "ребятишки " которым по 20 лет а навид по тридцать , послали в грубой форме чувствуя " звездную крышу над головой" и за то и поплатились. так как я низачто неповерю что без причины открыли пальбу. разговора нет они жертвы, их жаль, но думаю и никакому инспектору нах ненадо их просто стрелять и сваливать. раз стреляли то за сопротивление и браконьрство а тогда бы и повязали. значит Робин Гуд появился в Арысском шервудском лесу..
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  332-712 17.08.2017 в 12:32:38   # 625117
Цитата: Стрельцов от 17.08.2017 12:31:19
а теперь наиболее вероятный вариант событий.скорей всего как сказал андремас , током били и комуто из отдыхающих непонравилось, подплыли, а эти "ребятишки " которым по 20 лет а навид по тридцать , послали в грубой форме чувствуя " звездную крышу над головой" и за то и поплатились. так как я низачто неповерю что без причины открыли пальбу. разговора нет они жертвы, их жаль, но думаю и никакому инспектору нах ненадо их просто стрелять и сваливать. раз стреляли то за сопротивление и браконьрство а тогда бы и повязали. значит Робин Гуд появился в Арысском шервудском лесу..


есть еще вариант. банальный до оскомины - конкуренты...
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  Snake666 17.08.2017 в 12:41:33   # 625119
Сетями вроде тоже запрещено ловить.
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  Nightwalker 17.08.2017 в 13:14:50   # 625131
блеать вот так едь потом на рыбалку ((
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  alpha_portal 17.08.2017 в 13:56:58   # 625141
А там браконьеров валом и с электроудочками и с сетями. С Узбекистана едут. И никто их там не ловит.
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