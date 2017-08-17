Неизвестные подстрелили двух рыбаков на Сырдарье

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danilov 17 Августа 2017 в 11:53:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Стрельцов от 17.08.2017 12:31:19
а теперь наиболее вероятный вариант событий.скорей всего как сказал андремас , током били и комуто из отдыхающих непонравилось, подплыли, а эти "ребятишки " которым по 20 лет а навид по тридцать , послали в грубой форме чувствуя " звездную крышу над головой" и за то и поплатились. так как я низачто неповерю что без причины открыли пальбу. разговора нет они жертвы, их жаль, но думаю и никакому инспектору нах ненадо их просто стрелять и сваливать. раз стреляли то за сопротивление и браконьрство а тогда бы и повязали. значит Робин Гуд появился в Арысском шервудском лесу..
а теперь наиболее вероятный вариант событий.скорей всего как сказал андремас , током били и комуто из отдыхающих непонравилось, подплыли, а эти "ребятишки " которым по 20 лет а навид по тридцать , послали в грубой форме чувствуя " звездную крышу над головой" и за то и поплатились. так как я низачто неповерю что без причины открыли пальбу. разговора нет они жертвы, их жаль, но думаю и никакому инспектору нах ненадо их просто стрелять и сваливать. раз стреляли то за сопротивление и браконьрство а тогда бы и повязали. значит Робин Гуд появился в Арысском шервудском лесу..
есть еще вариант. банальный до оскомины - конкуренты...
Nightwalker 17.08.2017 в 13:14:50 # 625131
alpha_portal 17.08.2017 в 13:56:58 # 625141