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Шымкент
"Рыбаков" в ЮКО расстрелял инспектор рыбнадзора
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Гость 17 Августа 2017 в 16:34:46
Инспектора привлекают к ответстенности по факту хулиганства с применением оружия, параллельно проверяют законность действий рыбаков.

Стрельбу по братьям-рыбакам на Сырдарье открыл инспектор рыбнадзора, об этом сообщили в полиции ЮКО.

"Стрелявший в рыбаков инспектор через двое суток после инцидента на реке Сырдарья сам явился в полицию. Его взяли под стражу", – рассказала по телефону руководитель управления госязыка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

30-летний государственный инспектор рыбнадзора по факту хулиганства с применением оружия привлекается к ответственности. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.

"Параллельно местная природоохранная полиция занимается проверкой правомерности действий лиц, которые рыбачили на Сырдарье", – отметила Салтанат Каракозова.

14 августа в Арысском районе ЮКО во время рыбной ловли на реке Сырдарья подстрелили братьев Нурдаулета и Багдаулета Кадыр.

По словам рыбаков, они расставляли сети, когда к ним подплыла лодка с неизвестными, прозвучало слово "инспекция" и раздалась стрельба. Юноши были ранены дробью из ружья и попали в больницу. Отец рыбаков тем временем написал заявление в полицию.

https://informburo.kz/novosti/rybakov-v-yuko-rasstrelyal-inspektor-rybnadzora.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.08.2017 в 17:51:17   # 625214
Он наверное почувствовал себя американским копом.
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  Snake666 17.08.2017 в 18:51:08   # 625241
Они наверное свой обрез в реке утопили и теперь говорят, что псих к ним подплыл и стрелять сразу начал.
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  alpha_portal 17.08.2017 в 18:55:08   # 625243
Сети они бля ставили
Твари всю рыбу уничтожили в дарье еще и ноют. Твари.
Сто пудово не простые рыбаки а натуральные браконьеры. Уверен почему то
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  Софруджу 17.08.2017 в 19:00:32   # 625244
Вот тоже так думаю. 90 против 10, что они брешут, что он подплыл и ни с того, ни с сего сразу начал стрелять по мирным рыбакам
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