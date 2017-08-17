"Рыбаков" в ЮКО расстрелял инспектор рыбнадзора

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Гость 17 Августа 2017 в 16:34:46
Стрельбу по братьям-рыбакам на Сырдарье открыл инспектор рыбнадзора, об этом сообщили в полиции ЮКО.
"Стрелявший в рыбаков инспектор через двое суток после инцидента на реке Сырдарья сам явился в полицию. Его взяли под стражу", – рассказала по телефону руководитель управления госязыка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
30-летний государственный инспектор рыбнадзора по факту хулиганства с применением оружия привлекается к ответственности. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.
"Параллельно местная природоохранная полиция занимается проверкой правомерности действий лиц, которые рыбачили на Сырдарье", – отметила Салтанат Каракозова.
14 августа в Арысском районе ЮКО во время рыбной ловли на реке Сырдарья подстрелили братьев Нурдаулета и Багдаулета Кадыр.
По словам рыбаков, они расставляли сети, когда к ним подплыла лодка с неизвестными, прозвучало слово "инспекция" и раздалась стрельба. Юноши были ранены дробью из ружья и попали в больницу. Отец рыбаков тем временем написал заявление в полицию.
https://informburo.kz/novosti/rybakov-v-yuko-rasstrelyal-inspektor-rybnadzora.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 17.08.2017 в 18:55:08 # 625243
Твари всю рыбу уничтожили в дарье еще и ноют. Твари.
Сто пудово не простые рыбаки а натуральные браконьеры. Уверен почему то