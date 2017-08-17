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Шымкент
Строительство надземного перехода по Темирлановскому шоссе отложено на неопределенный срок
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danilov 17 Августа 2017 в 16:44:30
Строительство надземного перехода по Темирлановскому шоссе отложено на неопределенный срок. Причина стара как мир: подрядчики исчезли, успев потратить 70% из выделенных 215 миллионов тенге.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 17.08.2017 в 16:49:14   # 625191

а как молодой человек обратился на блог акима, а как он поручил, а как они ряно взялись....
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  СССР 17.08.2017 в 17:09:14   # 625198
Правильно, 40% распилил, на стройку не осталось, строить за свои кровные, а тут ещё штрафы... в этой истории, как вам не покажется странным, мне очень жаль строительную компанию
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  Nafis 17.08.2017 в 17:18:42   # 625202
Цитата: СССР от 17.08.2017 17:09:14
Правильно, 40% распилил, на стройку не осталось, строить за свои кровные, а тут ещё штрафы... в этой истории, как вам не покажется странным, мне очень жаль строительную компанию

Не рассчитал свои возможности. Не надо было браться. Мне не жаль строителя. Считаю надо оштрафовать и тех чиновников которые дали им эту работу.
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  Pole13 17.08.2017 в 17:27:58   # 625206
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  Nightwalker 17.08.2017 в 17:58:50   # 625217
Суки йобаные, что те что эти!
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  romario 17.08.2017 в 17:59:22   # 625218
Не могу понять зачем переход вообще нужен,там перекресток и люди по любому будут перебегать трассу. Редкостные долбоебы сидят в акимате. Снести и восстановить как было!
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  Стрельцов 17.08.2017 в 18:38:44   # 625232
ну на дож ,,!? подрядчик исчез! прям волшебство какое то ... а он случайно с каким-нибудь братишкой чиновника не одно лицо...
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  Стрельцов 17.08.2017 в 18:41:49   # 625235
надо найти тот порт через который все кто таинственным образом исчезают с круглой суммой госбюджета оказываются гдето на морях.. и закрыть его нах
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  Софруджу 17.08.2017 в 18:43:01   # 625237
И почему я ни капли ни удивлён?
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  alpha_portal 17.08.2017 в 18:46:02   # 625238
Кто из чинов внятно сможет объяснить: нахер он там нужен вообще? Лучше бы на автонур надземку построили.... не умные люди
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  Pole13 17.08.2017 в 19:17:43   # 625252
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  Рамзес 17.08.2017 в 19:20:26   # 625254
Цитата: romario от 17.08.2017 17:59:22
Не могу понять зачем переход вообще нужен,там перекресток и люди по любому будут перебегать трассу. Редкостные долбоебы сидят в акимате. Снести и восстановить как было!

Как за чем а семью и токал кормить кто будет,и лексусы заправлять и на курорты гонять - все в трудах заботах.В Акимиатах сидят очень умные люди ведь не зря их приняли на гос.службу.
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  русо 17.08.2017 в 19:23:25   # 625255
выяснится что компания родственник АПАРАТА АКИМА.
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