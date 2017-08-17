Строительство надземного перехода по Темирлановскому шоссе отложено на неопределенный срок

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danilov 17 Августа 2017 в 16:44:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
а как молодой человек обратился на блог акима, а как он поручил, а как они ряно взялись....
Цитата: СССР от 17.08.2017 17:09:14
Правильно, 40% распилил, на стройку не осталось, строить за свои кровные, а тут ещё штрафы... в этой истории, как вам не покажется странным, мне очень жаль строительную компанию
Правильно, 40% распилил, на стройку не осталось, строить за свои кровные, а тут ещё штрафы... в этой истории, как вам не покажется странным, мне очень жаль строительную компанию
Не рассчитал свои возможности. Не надо было браться. Мне не жаль строителя. Считаю надо оштрафовать и тех чиновников которые дали им эту работу.
Nightwalker 17.08.2017 в 17:58:50 # 625217
alpha_portal 17.08.2017 в 18:46:02 # 625238
Цитата: romario от 17.08.2017 17:59:22
Не могу понять зачем переход вообще нужен,там перекресток и люди по любому будут перебегать трассу. Редкостные долбоебы сидят в акимате. Снести и восстановить как было!
Не могу понять зачем переход вообще нужен,там перекресток и люди по любому будут перебегать трассу. Редкостные долбоебы сидят в акимате. Снести и восстановить как было!
Как за чем а семью и токал кормить кто будет,и лексусы заправлять и на курорты гонять - все в трудах заботах.В Акимиатах сидят очень умные люди ведь не зря их приняли на гос.службу.