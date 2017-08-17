Протест в Шымкенте: Накажите мажора-убийцу!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Августа 2017 в 20:05:20
В четверг, 17 августа, гражданский активист Амангельды КАЛЫБЕК (на снимке) провел в Шымкенте одиночную акцию с требованием наказать убийцу молодого рабочего, который трагически погиб под колесами автомобиля в 2016 году.
Калыбек вышел на центральную проезжую часть города с листком формата А4, где было напечатано: «Меня звали Мурат Алибек. Мне был 21 год. Я умер».
На акцию протеста мужчина решился, когда прочитал в новостях, что молодого мажора, который сбил насмерть невинного парня, отпустили на свободу в связи с амнистией. Активист говорит, что намерен требовать наказания водителя-убийцы по всей строгости закона.
- Получается, что любого из нас могут сбить на дороге, а потом этого преступника не накажут и выпустят на свободу? Нам нужно бороться с безнаказанностью тех, у кого есть деньги и власть, - заявил он журналистам.
Амангельды Калыбек стоял у проезжей части и показывал проезжающим водителям листок с надписью, как за считанные секунды рядом с ним нарисовалась толпа полицейских.
Двое из них пытались свернуть мирную демонстрацию, но, когда они увидели подоспевших журналистов, пыл блюстителей порядка сразу остыл и они отстали от активиста. Однако уходить никто из них не собирался.
Спустя некоторое время, к месту начали стягиваться люди в штатском. Один из них снимал происходящее на камеру, другой по телефону докладывал собеседнику то, что видел.
Амангельды Калыбек продолжал стоять у дороги, держа перед собой самодельный плакат. Полицейские пару раз пытались сделать ему замечание, мол, он мешает движению транспорта, и просили отдалиться от проезжей части. На вопросы журналистов стражи порядка отвечали неохотно и вынужденно вежливо. Самый главный из них – полковник, отказавшийся назвать свое имя, заявил, что причина скопления полиции тут вовсе не акция протеста.
- Мы не из-за него сюда пришли. Пусть ходит себе. Мы сами по себе. Мы тут проверяем дорожное движение в обеденный перерыв. А я проверяю своих ребят. Мы готовимся к сентябрю. Начало учебного года, вы же сами знаете, - объяснял начальник.
Акция протеста продлилась около получаса. После этого Амангельды Калыбек покинул перекресток вместе с присоединившимися к нему товарищами. А стражи порядка остались вести наблюдение.
Напомним, жуткое ДТП, унесшее жизнь молодого шымкентца, произошла прошлым летом, 13 августа. В толпу рабочих, которые проводили водопровод в самом центре Шымкента, со всей скорости влетел кабриолет, за рулем которого сидел 21-летний мажор Исмаил СУЛЕЙМЕН.
Водитель проигнорировал все дорожные знаки, сообщающие о ремонтных работах на проезжей части по улице Кунаева. В результате от мощного удара одного из рабочих практически впечатало в столб. 21-летний Мурат АЛИБЕК погиб моментально.
Смертельный трюк BMW закончился тем, что автомобиль упал в яму.
Сразу после ДТП водитель сбежал с места события. А в ходе осмотра машины полицейские обнаружили в бардачке газовый пистолет марки «ИЖ» с патронами.
Как только правоохранительные органы обнародовали фотографию подозреваемого, пользователи отыскали аккаунт парня в социальных сетях. Выяснилось, что Исмаил Сулеймен – выходец из богатой семьи, о чем свидетельствовали многочисленные снимки на фоне дорогих машин, с пачкой денежных купюр и фото из путешествий. Свою шикарную жизнь мажор тогда не скрывал, а сейчас его аккаунта в Facebook нет.
Доблестная шымкентская полиция так и не смогла задержать Сулеймена, тогда молодого человека объявили в международный розыск. Спустя несколько месяцев страсти поутихли, и когда общественность забыла о трагедии, в Шымкенте тихо прошел суд над сбежавшим мажором.
Как накануне рассказали в ДВД ЮКО, по отношению к Исмаилу Сулеймену применили амнистию к 25-летию Независимости Казахстана. Так водителя-убийцу, который не просидел за решеткой ни дня, отпустили восвояси.
http://ratel.kz/raw/protest_v_shymkente_nakazhite_mazhora_ubijtsu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как накануне рассказали в ДВД ЮКО, по отношению к Исмаилу Сулеймену применили амнистию к 25-летию Независимости КазахстанаЯсен пень, мерзавцу сообщили, что он может "явиться с повинной, так как попадает под амнистию. Такое впечатление, что амнистию проводят под определенных виновников: слишком много мерзавцев использовали ее для ухода от ответственности. А вообще господа государевы слуги , стыдно наваливаться всем государством на одиночного пикетера, чтобы защитить отморозка. Для приличия можно было послать одного мента " наблюдать за дорожным движением".
Что я отписал в предыдущем.
Держись пацан выхода нет.
Я уже отписал последнюю инстанцию.