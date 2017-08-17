В ЮКО задержали 23 летнего парня, жестоко убившего учительницу

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Гость 17 Августа 2017 в 20:44:32
Преступление произошло в час ночи 15 августа.
«Она вышла в туалет, увидела мальчика, и дальше мы не знаем, что произошло. Он нанес удары и убежал.
Пока тетя была жива, она сказала имя того, кто это сделал.
Полицейские пошли в соседний дом, увидели там на стене кровь, он через окно убежал», - рассказал родственник убитой Руслан Еликбаев.
У 46-летней женщины остались двое сыновей и одна приемная дочь.
Подозреваемый 1994 года рождения задержан. Проводится досудебное расследование.
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Цитата: Takecha от 17.08.2017 21:43:08не не, амнистия ведь, не слышал?
На кол долб..а
На кол долб..а