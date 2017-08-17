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Шымкент
В ЮКО задержали 23 летнего парня, жестоко убившего учительницу
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Гость 17 Августа 2017 в 20:44:32
В Южно-Казахстанской области молодой человек пробрался в дом к соседке и нанес ей 7 ножевых ранений, передает Tengrinews.kz.

Преступление произошло в час ночи 15 августа.

«Она вышла в туалет, увидела мальчика, и дальше мы не знаем, что произошло. Он нанес удары и убежал.

Пока тетя была жива, она сказала имя того, кто это сделал.

Полицейские пошли в соседний дом, увидели там на стене кровь, он через окно убежал», - рассказал родственник убитой Руслан Еликбаев.

У 46-летней женщины остались двое сыновей и одна приемная дочь.

Подозреваемый 1994 года рождения задержан. Проводится досудебное расследование.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Takecha 17.08.2017 в 21:43:08   # 625281
На кол долб..а
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  Versus 17.08.2017 в 22:21:59   # 625295
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  Стрельцов 17.08.2017 в 22:40:01   # 625302
чем же она заслужила такое?
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