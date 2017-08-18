Кто прикрывает мальчика-мажора из Шымкента?

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danilov 18 Августа 2017 в 10:12:02
На днях новость о том, что «шымкентский Усенов», совершивший смертельное ДТП, попал под амнистию и гуляет на свободе, вызвала шквал негативных откликов в социальных сетях.
Многие сочли крайне несправедливым такое решение суда.
Житель Шымкента Амангельды КАЛЫБЕК даже провел одиночную акцию протеста, требуя наказать водителя-убийцу.
Напомним, 13 августа 2016 года в центре Шымкента 21-летний Исмаил СУЛЕЙМЕН на своем кабриолете сбил четырех рабочих, ремонтировавших теплотрассу.
Один из них – 21-летний Мурат АЛИБЕК – скончался на месте.
Сразу после ДТП Сулеймен сбежал с места события, а потом вовсе покинул страну: его объявили в международный розыск.
Выяснилось, что он выходец из состоятельной семьи, за рулем в тот злосчастный день был изрядно пьян, а заодно возил с собой в автомобиле газовый пистолет марки «ИЖ» с патронами.
Исмаила Сулеймена полиция искала несколько месяцев.
А когда общественность об инциденте подзабыла, в марте 2017 года в Шымкенте, оказывается, прошел судебный процесс, где и решилась судьба молодого лихача: Сулеймен отделался штрафом и лишением прав.
Чтобы узнать, каким образом «шымкентский Усенов» остался на свободе, мы начали изучать судебные материалы и наткнулись на совершенно невероятные факты.
Выяснилось, что дело человека, совершившего смертельный наезд, рассматривали не в уголовном суде, а в административном.
И самое невообразимое, что в судебных документах нет ни слова о погибшем Мурате Алибеке…
Исмаила Сулеймена, оказывается, судили за то, что он совершил наезд на группу людей, и тем самым нанес (внимание!) лишь легкий вред здоровью пешехода по имени ИСАБЕКОВ Б. Ш. (на скрине)
В материалах суда нет ни слова о пострадавших рабочих, об алкогольном опьянении водителя и об оружии в бардачке кабриолета, о чем сообщал Департамент внутренних дел ЮКО в августе 2016 года.
Но самое главное – из уголовного дела исчез факт смерти 21-летнего Мурата Алибека. И уголовное преследование в отношении шымкентского мажора прекратили.
Это случилось 14 февраля, как только Исмаил Сулейман явился с повинной, рассказали в ДВД ЮКО.
Сложилось ощущение, что его биографию кто-то старательно подчистил, убрав из нее позорное пятно – гибель невинного человека.
Из этой трагедии «шымкентский Усенов», как и его алматинский прототип, вышел практически чистым.
В постановлении специализированного административного суда говорится:
Quote:
"Признать виновным Сүлеймен Исмаила Ереханұлы по части 2 статьи 610 КоАП РК («Нарушение транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества - Д.Б.) и по статье 611 части 2 КоАП РК («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» - Д.Б) и привлечь его к административной ответственности в виде штрафа в 15 МРП (34 035 тенге) и лишения права управления транспортным средством сроком на два года."
На суд Исмаил Сулеймен не являлся. Однако это факт судью Нурлана АЛИЕВА никак не смутил - он вынес постановление и без виновника аварии.
Скорей всего, 21-летнего мажора уже давно нет в Казахстане.
Если верить информации на его страничке в Facebook (которую он удалил после ДТП), парень учится в Дубае.
К слову, судья Нурлан Алиев, оштрафовавший Сулеймена, недавно был фигурантом крупного скандала, когда вынес судебное решение в пользу прокурора, пьяным проехавшего на красный свет светофора.
Служитель Фемиды аннулировал административный протокол, который полицейские составили на Нуржана ПОЛАТОВА, сотрудника областной прокуратуры и по совместительству сына районного акима.
Правда, позже, после вмешательства Верховного суда и Генеральной прокуратуры, апелляционный суд отменил судебное решение.
Дело получило огласку, и пользователи социальных сетей стали требовать наказания Алиева.
Однако какой-либо ответственности за несправедливое решение судья благополучно избежал.
http://www.ratel.kz/scandal/kto_prikryvaet_gromkoe_ubijstvo_v_shymkente
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 18.08.2017 в 10:16:03 # 625424
Цитата: igrokkz от 18.08.2017 10:26:31
В этот момент не хватает группы из сериала "Меч" как раз по ним работа.
В этот момент не хватает группы из сериала "Меч" как раз по ним работа.
Ну давайте замутим подобную <censored>
Хочу верить в то, что когда нибудь людям вернется бумеранг! Мрази, реально призывают нас к бунту!
Blackadder 18.08.2017 в 11:25:33 # 625450
Кто прикрывает мальчика-мажора из Шымкента?
Ответ ясен как день. Деньги и связи его родителей.
Цитата: Nightwalker от 18.08.2017 10:16:03
Пездессс!!! Они явно дождутся того, что простой народ их будет камнями забивать, жечь их дома, и судей и мажоров
Пездессс!!! Они явно дождутся того, что простой народ их будет камнями забивать, жечь их дома, и судей и мажоров
Да да да!
Rinat1983122 18.08.2017 в 11:43:57 # 625459
Цитата: Кино от 18.08.2017 11:27:49Фальсификация документов ПАХНЕТ КОРУПЦИЕЙ МИНИМУМ 4 СТАТЬИ НА СУДЬЮ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ФЕМИДА ГДЕ ТЫ ???
Ахренеть, убрали из дела труп, на лицо фальсификация, подтасовка доказательств, это пипец беспредел. Это надо же пойти на такое.
Ахренеть, убрали из дела труп, на лицо фальсификация, подтасовка доказательств, это пипец беспредел. Это надо же пойти на такое.
Цитата: shlenchak от 18.08.2017 11:51:59
Что нужно для организации <censored>
Что нужно для организации <censored>
восхвалять <censored>...
Blackadder 18.08.2017 в 12:25:18 # 625493
ФЕМИДА ГДЕ ТЫ ???
Судя по мифам Древней Греции, Фемида слепа. Что и отображено на этой картинке. Нашу нужно еще проверить - слышит ли она.
Blackadder 18.08.2017 в 12:26:49 # 625497
Что нужно для организации <censored>
Разрешение акимата.
А кто хочет <censored>
bozon house 18.08.2017 в 12:30:02 # 625501
Цитата: koshkoed от 18.08.2017 12:28:10Ну может и не управлять, а пользоваться?
Была явная договоренность с родственниками убитого. Вот и не было уголовного дела.
А кто хочет <censored>
Была явная договоренность с родственниками убитого. Вот и не было уголовного дела.
А кто хочет <censored>
Blackadder 18.08.2017 в 12:32:48 # 625503
А кто хочет <censored>
То есть вы считаете тех кто хочет <censored> такими тупыми что ими обязательно кто то должен управлять?
Типа - носите намордники, так как без них вами будет управлять Госдеп?
bozon house 18.08.2017 в 12:35:36 # 625507
Blackadder 18.08.2017 в 12:44:52 # 625516
Для кого то забота об исторических факторах может быть главным. Но для меня нет никакого желания быть задавленным каким либо мажором который потом не понесет за свое действия справедливого наказания.
<censored>
Безопасность <censored> дело рук самих <censored>. И в данном случае люди хотят быть услышанными.
bozon house 18.08.2017 в 12:47:32 # 625520
bozon house 18.08.2017 в 12:49:55 # 625522
Цитата: Dragon от 18.08.2017 12:44:33Да речь идет об внутренней безопасности <censored>, о провокаторах и т.п.
Внутренняя безопасность? Вот он, целый полковник пришел. Или для безопасности нужен генерал или министр МВД?
Внутренняя безопасность? Вот он, целый полковник пришел. Или для безопасности нужен генерал или министр МВД?
Blackadder 18.08.2017 в 12:51:55 # 625523
То есть если силы о которой вы говорите не будет - будет бардак.
Но, если такая сила будет вы скажите что людей используют?
Отличная логика. Главное выглядит все правильно. Но в сути своей завуалированный призыв - сидеть, молчать, терпеть и покорно ждать очередного "усенова" чтобы погибнуть под колесами его авто.
bozon house 18.08.2017 в 12:54:40 # 625525
Вы что не понимаете о чем речь? Читайте Ильича.