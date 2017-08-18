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Шымкент
Кто прикрывает мальчика-мажора из Шымкента?
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danilov 18 Августа 2017 в 10:12:02
Биографию мажора, сбившего человека насмерть, подчистили - из дела пропал погибший.



На днях новость о том, что «шымкентский Усенов», совершивший смертельное ДТП, попал под амнистию и гуляет на свободе, вызвала шквал негативных откликов в социальных сетях.

Многие сочли крайне несправедливым такое решение суда.

Житель Шымкента Амангельды КАЛЫБЕК даже провел одиночную акцию протеста, требуя наказать водителя-убийцу.



Напомним, 13 августа 2016 года в центре Шымкента 21-летний Исмаил СУЛЕЙМЕН на своем кабриолете сбил четырех рабочих, ремонтировавших теплотрассу.

Один из них – 21-летний Мурат АЛИБЕК – скончался на месте.

Сразу после ДТП Сулеймен сбежал с места события, а потом вовсе покинул страну: его объявили в международный розыск.

Выяснилось, что он выходец из состоятельной семьи, за рулем в тот злосчастный день был изрядно пьян, а заодно возил с собой в автомобиле газовый пистолет марки «ИЖ» с патронами.

Исмаила Сулеймена полиция искала несколько месяцев.

А когда общественность об инциденте подзабыла, в марте 2017 года в Шымкенте, оказывается, прошел судебный процесс, где и решилась судьба молодого лихача: Сулеймен отделался штрафом и лишением прав.

Чтобы узнать, каким образом «шымкентский Усенов» остался на свободе, мы начали изучать судебные материалы и наткнулись на совершенно невероятные факты.

Выяснилось, что дело человека, совершившего смертельный наезд, рассматривали не в уголовном суде, а в административном.

И самое невообразимое, что в судебных документах нет ни слова о погибшем Мурате Алибеке…

Исмаила Сулеймена, оказывается, судили за то, что он совершил наезд на группу людей, и тем самым нанес (внимание!) лишь легкий вред здоровью пешехода по имени ИСАБЕКОВ Б. Ш. (на скрине)



В материалах суда нет ни слова о пострадавших рабочих, об алкогольном опьянении водителя и об оружии в бардачке кабриолета, о чем сообщал Департамент внутренних дел ЮКО в августе 2016 года.

Но самое главное – из уголовного дела исчез факт смерти 21-летнего Мурата Алибека. И уголовное преследование в отношении шымкентского мажора прекратили.

Это случилось 14 февраля, как только Исмаил Сулейман явился с повинной, рассказали в ДВД ЮКО.

Сложилось ощущение, что его биографию кто-то старательно подчистил, убрав из нее позорное пятно – гибель невинного человека.

Из этой трагедии «шымкентский Усенов», как и его алматинский прототип, вышел практически чистым.

В постановлении специализированного административного суда говорится:
Quote:
"Признать виновным Сүлеймен Исмаила Ереханұлы по части 2 статьи 610 КоАП РК («Нарушение транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества - Д.Б.) и по статье 611 части 2 КоАП РК («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» - Д.Б) и привлечь его к административной ответственности в виде штрафа в 15 МРП (34 035 тенге) и лишения права управления транспортным средством сроком на два года."


На суд Исмаил Сулеймен не являлся. Однако это факт судью Нурлана АЛИЕВА никак не смутил - он вынес постановление и без виновника аварии.

Скорей всего, 21-летнего мажора уже давно нет в Казахстане.

Если верить информации на его страничке в Facebook (которую он удалил после ДТП), парень учится в Дубае.



К слову, судья Нурлан Алиев, оштрафовавший Сулеймена, недавно был фигурантом крупного скандала, когда вынес судебное решение в пользу прокурора, пьяным проехавшего на красный свет светофора.

Служитель Фемиды аннулировал административный протокол, который полицейские составили на Нуржана ПОЛАТОВА, сотрудника областной прокуратуры и по совместительству сына районного акима.

Правда, позже, после вмешательства Верховного суда и Генеральной прокуратуры, апелляционный суд отменил судебное решение.

Дело получило огласку, и пользователи социальных сетей стали требовать наказания Алиева.

Однако какой-либо ответственности за несправедливое решение судья благополучно избежал.

http://www.ratel.kz/scandal/kto_prikryvaet_gromkoe_ubijstvo_v_shymkente
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nightwalker 18.08.2017 в 10:16:03   # 625424
Пездессс!!! Они явно дождутся того, что простой народ их будет <censored>
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  igrokkz 18.08.2017 в 10:26:31   # 625429
В этот момент не хватает группы из сериала "Меч" как раз по ним работа.
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  V dele 18.08.2017 в 10:29:08   # 625430
Ну вот она огласка и что же теперь? Где правосудие? Почему до сих пор власть молчит?
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  Moro 18.08.2017 в 10:41:52   # 625431
я худею!!!
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  SVOY 18.08.2017 в 10:54:43   # 625435
Уверен, что за границей он себя так не ведёт. Там папа за деньги решить ничего не сможет. А здесь к людям он относится как к мусору.
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  Xrustalka 18.08.2017 в 10:59:46   # 625439
Как же все это мерзопакостно...
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  Manitu 18.08.2017 в 11:04:21   # 625443
Ауу!! Господин <censored> Может сейчас время стукнуть кулаком по столу, и показать всем кузькину мать? Или всё нормально, и так и должно быть?
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  Денис222 18.08.2017 в 11:05:37   # 625444
Цитата: igrokkz от 18.08.2017 10:26:31
В этот момент не хватает группы из сериала "Меч" как раз по ним работа.


Ну давайте замутим подобную <censored>

Хочу верить в то, что когда нибудь людям вернется бумеранг! Мрази, реально призывают нас к бунту!
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  Blackadder 18.08.2017 в 11:25:33   # 625450
Quote:
Кто прикрывает мальчика-мажора из Шымкента?


Ответ ясен как день. Деньги и связи его родителей.
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  Кино 18.08.2017 в 11:27:49   # 625452
Ахренеть, убрали из дела труп, на лицо фальсификация, подтасовка доказательств, это пипец беспредел. Это надо же пойти на такое.
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  строитель 18.08.2017 в 11:36:19   # 625454
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  AWP 18.08.2017 в 11:37:55   # 625456
Цитата: Nightwalker от 18.08.2017 10:16:03
Пездессс!!! Они явно дождутся того, что простой народ их будет камнями забивать, жечь их дома, и судей и мажоров


Да да да!
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  Rinat1983122 18.08.2017 в 11:43:57   # 625459
Ну ииии.... что дальше.... почему этой новости нет в тенгри или нуркз или еще где-нибудь??? Кто может, закиньте туда, вот тогда, наверное и будет реакция ГП, ВС, МВД.. конечно на местном уровне все шито крыто...
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  Pole13 18.08.2017 в 11:48:59   # 625462
С ужасом ждем 30 летие Независимости, сколько же нечисти будет тогда амнистировано! А вообще "Боже пожалуйста, выпускай всадников ада,пускай апокалиПИСЕЦ придет этим людям"
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  русо 18.08.2017 в 11:50:59   # 625463
Фальсификац
Цитата: Кино от 18.08.2017 11:27:49
Ахренеть, убрали из дела труп, на лицо фальсификация, подтасовка доказательств, это пипец беспредел. Это надо же пойти на такое.
Фальсификация документов ПАХНЕТ КОРУПЦИЕЙ МИНИМУМ 4 СТАТЬИ НА СУДЬЮ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ФЕМИДА ГДЕ ТЫ ???
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  shlenchak 18.08.2017 в 11:51:59   # 625464
Что нужно для организации <censored>
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  332-712 18.08.2017 в 12:01:22   # 625472
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  Blackadder 18.08.2017 в 12:25:18   # 625493
Quote:
ФЕМИДА ГДЕ ТЫ ???


Судя по мифам Древней Греции, Фемида слепа. Что и отображено на этой картинке. Нашу нужно еще проверить - слышит ли она.

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  Blackadder 18.08.2017 в 12:26:49   # 625497
Quote:
Что нужно для организации <censored>


Разрешение акимата.
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  koshkoed 18.08.2017 в 12:28:10   # 625500
Была явная договоренность с родственниками убитого. Если родственникам похер, то зачем простому народу впрягаться? Вот и не было уголовного дела.
А кто хочет <censored>
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  bozon house 18.08.2017 в 12:30:02   # 625501
Цитата: koshkoed от 18.08.2017 12:28:10
Была явная договоренность с родственниками убитого. Вот и не было уголовного дела.
А кто хочет <censored>
Ну может и не управлять, а пользоваться?
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  Blackadder 18.08.2017 в 12:32:48   # 625503
Quote:
А кто хочет <censored>


То есть вы считаете тех кто хочет <censored> такими тупыми что ими обязательно кто то должен управлять?
Типа - носите намордники, так как без них вами будет управлять Госдеп?
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  shaman 18.08.2017 в 12:33:55   # 625506
Судья Нурлан Алиев как всегда в центре внимания, это его стихия))) Почему? Потому что все косяковые/мутные/подозрительные/резонансные дела рассматривает он с момента как стал судьей))) и опять почему? Потому что сверху как решат, он так и сделает, иначе никак. А сделать так как он никто не сможет и из судей ни у кого не хватит духа)))
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  bozon house 18.08.2017 в 12:35:36   # 625507
<censored>Наверное, когда идут на <censored> об этом никто не думает, но исторические факты говорят именно об использовании в меркантильных целях самих благих намерений. В общем должна быть сильная внутренняя безопасность <censored>
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  Dragon 18.08.2017 в 12:44:33   # 625515
Внутренняя безопасность? Вот он, целый полковник пришел. Или для безопасности нужен генерал или министр МВД?
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  Blackadder 18.08.2017 в 12:44:52   # 625516
<censored>
Для кого то забота об исторических факторах может быть главным. Но для меня нет никакого желания быть задавленным каким либо мажором который потом не понесет за свое действия справедливого наказания.

<censored>

Безопасность <censored> дело рук самих <censored>. И в данном случае люди хотят быть услышанными.
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  bozon house 18.08.2017 в 12:47:32   # 625520
Не нужно так воспринимать реальные факты. Они есть, были и будут. Когда нет организующей и направляющей силы все эти <censored> перерастают в бардак.
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  bozon house 18.08.2017 в 12:49:55   # 625522
Цитата: Dragon от 18.08.2017 12:44:33
Внутренняя безопасность? Вот он, целый полковник пришел. Или для безопасности нужен генерал или министр МВД?
Да речь идет об внутренней безопасности <censored>, о провокаторах и т.п.
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  Blackadder 18.08.2017 в 12:51:55   # 625523
<censored>
То есть если силы о которой вы говорите не будет - будет бардак.
Но, если такая сила будет вы скажите что людей используют?
Отличная логика. Главное выглядит все правильно. Но в сути своей завуалированный призыв - сидеть, молчать, терпеть и покорно ждать очередного "усенова" чтобы погибнуть под колесами его авто.
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  bozon house 18.08.2017 в 12:54:40   # 625525
Blackadder
Вы что не понимаете о чем речь? Читайте Ильича.
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