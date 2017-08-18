Кто прикрывает мальчика-мажора из Шымкента?

"Признать виновным Сүлеймен Исмаила Ереханұлы по части 2 статьи 610 КоАП РК («Нарушение транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества - Д.Б.) и по статье 611 части 2 КоАП РК («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» - Д.Б) и привлечь его к административной ответственности в виде штрафа в 15 МРП (34 035 тенге) и лишения права управления транспортным средством сроком на два года."