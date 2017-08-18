Турецкая компания представила проект по отбору воды из реки Угам

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danilov 18 Августа 2017 в 11:34:38
Эта работа завершится до января 2018 года, после начнутся этапы разработки технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) и проектной сметной документации (ПСД).
Представители турецкой компании ознакомили акима области Жансеита Туймебаева с проектом. Также между представителем в Казахстане компании «DOGUS» Constraction Юнусом Эмре Суджу и первым заместителем акима области Дарханом Сатыбалды был подписан меморандум.
По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, при реализации проекта будет построено гидротехнические сооружение возле реки Угам, откуда в трех районах нашей области, а именно в Сарыагаш, Мактаарал и Казыгурт будет протянут водовод, объемом 3-3,5 м3/сек.
Кроме того, вдоль протянутых водоводов планируется построить малую гидроэлектростанцию и получить 51,7 МВт электроэнергии. При успешной реализации проекта, более 700 тысяч жителей около 400 населенных пунктов Казыгуртского, Сарыагашского и Мактааральского районов будут обеспечены качественной питьевой водой.
Напомним, в связи с тем, что река Угам частично проходит через территорию Узбекистана и относится к трансграничным рекам, в феврале текущего года состоялась встреча рабочих групп Правительства Республики Казахстан и Узбекистан, на которой представители двух стран достигли двустороннего договоренностей по отбору воды реки Угам.
http://tvk-uko.kz/2017/08/17/turetskaya-kompaniya-predstavila-proekt-po-otboru-vody-iz-reki-ugam/
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Цитата: гримм от 18.08.2017 12:10:19
если взять расчет постройки и обслуживание этого отбора вод то со стороны финансовой части намного будет выгодней приобретать готовый продукт из Узбекистана!
если взять расчет постройки и обслуживание этого отбора вод то со стороны финансовой части намного будет выгодней приобретать готовый продукт из Узбекистана!
И как Вы это себе представляете? Импортировать бутилированную воду "Угам" из Узбекистана?