Шымкентский олигарх стал жертвой крупного шантажа

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Гость 18 Августа 2017 в 19:45:48
На снимке: Серикжан Сейтжанов.
В пятницу, 18 августа, Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области распространил информацию о задержании четверых мужчин, вымогавших у шымкентского предпринимателя 7 миллионов долларов.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали вымогателей с поличным при передаче денег – ими оказались безработные жители Шымкента и Алматы 1962, 1965, 1973 и 1976 годов рождения.
«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере». В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов США. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде», - сообщила пресс-служба ДВД ЮКО.
Нам стало известно, что Аль-Фарабийский районный суд Шымкента сегодня днем санкционировал арест одного из задержанных.
Про него удалось узнать лишь то, что его фамилия КАЙЫПНАЗАРОВ, и он был знаком с потерпевшим, у которого вместе с подельниками хотел «выбить» эту огромную сумму.
Вряд ли такие деньги преступники стали бы требовать у простого предпринимателя. Значит, речь шла об одном из крупных бизнесменов Южного Казахстана.
По инсайдерской информации, которую нам подтвердили в двух государственных органах, 7 миллионов долларов неизвестные вымогали у шымкентского олигарха Серикжана СЕЙТЖАНОВА, который является одним из богатейших людей страны. Известно, что он построил свой бизнес на нефти, строительстве и гостиничном бизнесе.
Как сообщил источник, вымогатели якобы требовали, чтобы Сейтжанов вернул долг, и грозились слить в СМИ информацию, порочащую олигарха.
Другие подробности уголовного дела станут известны, скорей всего, уже во время судебного разбирательства.
Клан Сейтжановых, по версии журнала Forbes Kazakhstan, занимает 17 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов страны.
Семья является собственником ФТПК «Онтустик», которому принадлежит 51% акций нефтяной компании «Саутс-Ойл», занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Кызылординском регионе.
В структуру ФТПК «Онтустик» входят также буровая Smart Oil, строительная «Мунай Курылыс Сервис», завод «Стандарт Цемент».
Помимо этого Сейтжановым принадлежат 20% Talas Investment Company (производитель цианида натрия), товарная биржа «Жибек жолы» (100%) и пятизвездочный отель Rixos Khadisha Shymkent (100%).
К слову, родной брат Серикжана Сейтжанова – Алимжан КУРТАЕВ (на снимке) является депутатом сената парламента от Южно-Казахстанской области.
http://www.ratel.kz/scandal/shymkentskij_oligarh_stal_zhertvoj_ krupnogo_shantazha
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 18.08.2017 в 20:33:25 # 625672