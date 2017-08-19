Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Строительная компания в Шымкенте возвела детскую площадку, опасную для жизни
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Августа 2017 в 09:17:40
Жители дома №32а по ул. Сасбукаева в Шымкенте уже несколько месяцев пытаются добиться восстановления детской площадки. Игровой комплекс был сдан в конце прошлого года и всего за несколько месяцев пришёл в негодность. Как считают горожане, строители использовали дешёвые материалы, что, в конце концов, и сказалось на качестве стройки.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 19.08.2017 в 11:19:35   # 625710

УБОГИЕ
поощрить | покарать
  RICH 19.08.2017 в 11:33:35   # 625711
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.
поощрить (1) | покарать
  gliser 19.08.2017 в 11:43:20   # 625712
Еще жалуются, спасибо бы сказали что хоть поставили им площадку, у нас двор раздолбаный 3 обращения в Акимат ничего не дали, просто три отписки деньги выделены ждите, уж 4 года . А тут сами не следили за площадкой еще ноют.
поощрить (1) | покарать
  MишаМашкевич 19.08.2017 в 11:58:53   # 625714
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
поощрить | покарать
  Nafis 19.08.2017 в 12:27:36   # 625715
Цитата: RICH от 19.08.2017 11:33:35
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.

Может надо было чуть попрочнее делать. В парках эти площадки тоже недолго живут. Понятно что они для детей.... но должны выдерживать взрослого дебила который там ночью будет кататься.
поощрить (1) | покарать
  ss720 19.08.2017 в 12:58:17   # 625717
Цитата: RICH от 19.08.2017 11:33:35
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.

По вашим словам жильцы новостроек вообще варвары ?
поощрить | покарать
  Мура45 19.08.2017 в 13:26:57   # 625718
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 11:58:53
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.


Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 19.08.2017 в 13:45:48   # 625720
Цитата: Мура45 от 19.08.2017 13:26:57
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 11:58:53
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.


Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.

))))щя всё брошу и начну варить,шшс!
поощрить | покарать
  Мура45 19.08.2017 в 14:22:24   # 625722
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 13:45:48
Цитата: Мура45 от 19.08.2017 13:26:57
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 11:58:53
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.


Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.

))))щя всё брошу и начну варить,шшс!

А муж на хрена тогда??!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь