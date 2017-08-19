Строительная компания в Шымкенте возвела детскую площадку, опасную для жизни

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danilov 19 Августа 2017 в 09:17:40
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MишаМашкевич 19.08.2017 в 11:58:53 # 625714
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
Цитата: RICH от 19.08.2017 11:33:35
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.
Может надо было чуть попрочнее делать. В парках эти площадки тоже недолго живут. Понятно что они для детей.... но должны выдерживать взрослого дебила который там ночью будет кататься.
Цитата: RICH от 19.08.2017 11:33:35
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.
Здесь судя по всему сами жильцы неплохо постарались все раздолбать.
По вашим словам жильцы новостроек вообще варвары ?
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 11:58:53
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.
MишаМашкевич 19.08.2017 в 13:45:48 # 625720
Цитата: Мура45 от 19.08.2017 13:26:57
Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 11:58:53
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.
))))щя всё брошу и начну варить,шшс!
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 13:45:48
))))щя всё брошу и начну варить,шшс!
Цитата: Мура45 от 19.08.2017 13:26:57
Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.
Цитата: MишаМашкевич от 19.08.2017 11:58:53
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.
А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.
Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.
А так, да, чей-то труд очень недёшев.
))))щя всё брошу и начну варить,шшс!
А муж на хрена тогда??!