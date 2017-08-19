Строительная компания в Шымкенте возвела детскую площадку, опасную для жизни

Цитата: MишаМашкевич от

у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.

А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже. у себя на участке хотела сделать мини детскую площадку. Эти турникеты, качели, песочницы хана дорогие. Я так приблизительно посчитала: чтобы поставить 5 игровых объектов надо тыш 500 с напольным покрытием.А эти пластмассовые комплексы ваще стоят от 600 тыш готовая (б\у) уже.

Если делать самому из металла и дерева, обойдётся тыщ в 150 максимум. При наличии электросварки, станков и инструмента, естественно.А так, да, чей-то труд очень недёшев.