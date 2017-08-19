Не верь друзьям своим

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Гость 19 Августа 2017 в 13:50:20
Кафе “Белое солнце пустыни”, расположенное в самом центре Шымкента, досталось Акбару и двум его братьям в наследство от матери четыре года назад. У каждого из них уже было свое дело, но, посовещавшись, родственники решили в память о маме не продавать кафе. Распределив четко обязанности и обговорив все нюансы совместного бизнеса, братья стали в нем равноправными хозяевами. Хорошая кухня, восточный колорит и другие секреты рестораторов принесли “Белому солнцу пустыни” не только заслуженную славу, но и неплохую прибыль. Вряд ли кто-нибудь из братьев мог предполагать, что этот успех обернется для них большими проблемами.
Был у среднего из братьев старинный друг Серик. Мужчины познакомились лет 30 назад во время службы в армии. С тех пор Серик был частым гостем в доме Акбара. Даже бизнес у друзей был одинаковый. Несколько лет назад жена Серика купила большое кафе, стоящее по пути в аэропорт. Друзья у сослуживцев тоже были общие. А так как оба товарища в прошлом занимались спортом, то и окружение у них было большей частью спортивным. Особо выделяли из своего круга они молодого и перспективного футболиста по имени Дауыр. Серик даже нарек его приемным сыном. Акбара Дауыр считал своим дядей. “Племянник” частенько заходил к нему в кафе, справлялся, как идет бизнес, проявлял живой интерес к работе, предлагал помощь. Акбара участие умиляло, и он принимал молодого человека как родного. На свадьбе Дауыра Акбар и Серик сидели на самых почетных местах. После тоя Дауыр исчез из поля зрения старших товарищей.
Как рассказал Зикрияров, 3 августа он объявился, позвонив по телефону. Парень попросил Акбара срочно приехать в кафе по дороге в аэропорт, которое принадлежит Серику. Мужчина тут же рванул на встречу. Одновременно к кафе подъехал и Дауыр. С ним была пара незнакомцев. Серик был уже на подъезде. Не дожидаясь его, Дауыр пригласил Акбара на летнюю площадку к самому дальнему топчану. Этот закуток летника не освещался, но Акбара это не пугало. Не насторожило его и то, что Дауыр надел боксерские перчатки. Ведь парень был ему как сын, и никакого подвоха с его стороны быть не могло. Даже когда футболист нанес ему сзади сильнейший удар по голове, мужчина подумал, что это упала обломившаяся ветка дерева. От неожиданности и боли Акбар присел, а “племянник” с товарищами стали его избивать.
- Я просил их не бить, говорил, что недавно перенес инсульт, но они еще злее дубасили, - вспоминает Акбар. - В какой-то момент один из дружков Дауыра приставил к моей голове пистолет. Я спросил, чего они хотят, и тогда Дауыр сказал, что я не отдал 400 долларов Ержану - нашему общему знакомому. Эти деньги брал у него в долг мой сын.
Акбар попытался объяснить, что давно рассчитался с долгами, но в ответ получил еще один сильный удар. Среди присутствующих он разглядел своего однополчанина. Лучший друг с ухмылкой наблюдал за происходящим. Вскоре на место экзекуции приехал и сам Ержан. В своем кругу он считался серьезным бизнесменом, владеющим строительной фирмой, которая уже много лет берет крупные госзаказы. Фирмач признал погашение долга, но возмутился тем, что ему пришлось ждать.
- Дауыр потребовал, чтобы я каждый месяц отмечался у него, - рассказывает Зикрияров. - Я слова не успел сказать, как он потребовал переоформить на него “Белое солнце” и пригрозил убить меня. Все это время к моему виску был приставлен пистолет. Серик и Ержан молча стояли рядом. Мне ничего не оставалось, как согласиться.
После пятичасовой экзекуции Акбара все-таки отпустили, но пригрозили: если он пикнет - не поздоровится не только ему, но и всей его родне. Оказавшись дома, мужчина позвонил старшему брату. Тот сразу повез его в городскую больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом челюсти, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Через 15 минут в приемное отделение ввалилась компания крепких парней во главе с Сериком.
- Интересно, кто им сообщил, что мы находимся в БСМП? - задается вопросом брат пострадавшего Аркен ЗИКРИЯРОВ. - В общем, к брату я их не пустил. Тогда Серик принялся уговаривать, чтобы мы не писали заявление в полицию. Стоящие за его спиной братки играли желваками и всем своим видом демонстрировали агрессию, силу и решимость.
Аркен выпроводил отморозков, а на следующий день отнес заявление брата в Абайский райотдел полиции УВД Шымкента. Самого Акбара перевел в другую клинику, чтобы оградить от ненужных визитеров. Благодаря этому попасть в палату к Зикриярову посторонние не могут. Зато телефон обрывают круглосуточно. Акбар звонки не принимает. Видя бездействие районных полицейских и опасаясь за жизнь близких, Аркен написал заявление, чтобы его брату предоставили охрану, а также жалобу на нерасторопность следователей в прокуратуру и областной ДВД. Кроме того, он по совету знакомого бизнесмена обратился в наш шымкентский корпункт.
Несколько лет назад тот так же, как и Акбар Зикрияров, стал жертвой насилия. Полиция тянула с арестом и следствием. Но после публикации в нашей газете дело сдвинулось с мертвой точки, и преступника упекли за решетку. Братья Зикрияровы сейчас полны решимости наказать обидчиков. Правда, пока на это надежды немного. Охрану Акбару никто так и не предоставил, зато его дело на днях передали в полицейский главк.
- По заявлению Зикриярова возбуждено уголовное дело по статье “самоуправство”, - пояснила руководитель пресс-службы ДВД Южно-Казахстанской области Салтанат КАРАКОЗОВА. - Расследование поручено следственному управлению департамента. Личности подозреваемых установлены. Принимаются меры к их задержанию.
-"Самоуправство”?! - не верит собственным ушам Аркен Зикрияров. - Даже мне, не юристу, ясно, что здесь несколько статей: нанесение телесных повреждений, незаконное лишение свободы, вымогательство. “Самоуправство” написали, а сами лишь раз встретились с Акбаром в первые дни, да и то это был следователь из райотдела. “Личности установили”. Еще бы! Ведь мы им не только фамилии главных героев назвали, но и все их телефонные номера предоставили, а они все задержать не могут.
Мужчина полагает, что волокита, нерешительность и прочие уловки стражей порядка связаны с тем, что как минимум у двоих бойцов шымкентской мафии есть высокопоставленные покровители. Один долгое время занимал высокие посты в полиции Южного Казахстана, а сейчас руководит одним из западных департаментов внутренних дел. Второй - миллионер с влиятельными друзьями во власти, владеющий одним из самых крупных рынков Шымкента.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото автора, Шымкент
А тем временем
Не так страшен бизнес, как его прессуют
Вчера стало известно еще об одном аналогичном факте вымогательства денег у шымкентского предпринимателя. Как нам сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области, полицейские Шымкента задержали подозреваемых, которые вымогали у местного бизнесмена семь миллионов долларов.
Частный предприниматель обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью областного ДВД задержали четырех вымогателей с поличным при получении ими половины суммы - 3 миллионов 20 тысяч долларов. Все четверо официально нигде не работают. Возраст задержанных - от 40 до 55 лет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье “вымогательство в особо крупном размере”. Один из них арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства преступления. За что вымогатели требовали с бизнесмена баснословную сумму, руководство ДВД не сообщает. Неизвестным остается и вид деятельности потерпевшего предпринимателя. Проводится досудебное расследование.
Мира СУЛЕЙМЕНОВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/risk/2017/08/18/ne-ver-druzjam-svoim