Попавшая под колеса автобуса девушка жива и находится в реанимации

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danilov 21 Августа 2017 в 08:12:37
"Пешеход жив, находится в больнице. Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК. Водитель автобуса 1983 года рождения проехал на красный свет. Вину свою полностью признает, камеры наружного видеонаблюдения запечатлили момент происшествия. Пострадавшая девушка 1999 года рождения сейчас находится в реанимации, в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщила официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
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