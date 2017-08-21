В ЮКО школьного завуча закололи ножом

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danilov 21 Августа 2017 в 12:46:30
«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Казыгуртского РОВД по статье 99 УК РК. В ходе оперативно — розыскного мероприятия в качестве подозреваемого был задержан сосед потерпевшей. Он 1994 года рождения, безработный. Сейчас он водворен в ИВС»,- сообщила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
http://tvk-uko.kz/2017/08/18/v-yuko-shkol-nogo-zavucha-zakololi-nozhom/
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Журналисты - как всегда, абсолютно в своём репертуаре
В Казыгуртском районе на смерть закололи ножом школьного завуча. Убийство произошло 15 августа в поселке Турбат.
Quote:
5 августа в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области разыгралась трагедия. Во дворе собственного дома убили женщину, завуча сельской школы, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».
Как рассказывает родственник погибшей, произошло убийство в час ночи. Женщина вышла в туалет, во дворе увидела 23-летнего молодого человека-соседа. Что произошло между ними, пока неизвестно, но парень пырнул её семь раз ножом.
http://kazinfo.today/2017/08/17/150124/
Как рассказывает родственник погибшей, произошло убийство в час ночи. Женщина вышла в туалет, во дворе увидела 23-летнего молодого человека-соседа. Что произошло между ними, пока неизвестно, но парень пырнул её семь раз ножом.
http://kazinfo.today/2017/08/17/150124/
Пятого или пятнадцатого?