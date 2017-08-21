В ЮКО школьного завуча закололи ножом

В Казыгуртском районе на смерть закололи ножом школьного завуча. Убийство произошло 15 августа в поселке Турбат.

августа в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области разыгралась трагедия. Во дворе собственного дома убили женщину, завуча сельской школы, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».Как рассказывает родственник погибшей, произошло убийство в час ночи. Женщина вышла в туалет, во дворе увидела 23-летнего молодого человека-соседа. Что произошло между ними, пока неизвестно, но парень пырнул её семь раз ножом.