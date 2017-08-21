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Шымкент
В ЮКО школьного завуча закололи ножом
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danilov 21 Августа 2017 в 12:46:30
В Казыгуртском районе на смерть закололи ножом школьного завуча. Убийство произошло 15 августа в поселке Турбат. Тело погибшей обнаружили в собственном доме. Женщине нанесли несколько ножевых ударов, которые оказались смертельными. По нашим данным, убитая работала заместителем директора в одной из местных школ. На месте происшествия работали оперативники Казыгуртского РОВД. На след подозреваемого они вышли буквально сразу, им оказался сосед убитой женщины.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Казыгуртского РОВД по статье 99 УК РК. В ходе оперативно — розыскного мероприятия в качестве подозреваемого был задержан сосед потерпевшей. Он 1994 года рождения, безработный. Сейчас он водворен в ИВС»,- сообщила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

http://tvk-uko.kz/2017/08/18/v-yuko-shkol-nogo-zavucha-zakololi-nozhom/
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  Стрельцов 21.08.2017 в 13:32:53   # 625898
какой мотив?
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  Софруджу 21.08.2017 в 13:43:31   # 625904
Если убийство связано с её профессиональной деятельностью, то надо пояснить, с чем именно. А если не связано, то зачем сообщать, что она завуч?
Журналисты - как всегда, абсолютно в своём репертуаре
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  Ал 21.08.2017 в 13:48:18   # 625908
Quote:
В Казыгуртском районе на смерть закололи ножом школьного завуча. Убийство произошло 15 августа в поселке Турбат.

Quote:
5 августа в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области разыгралась трагедия. Во дворе собственного дома убили женщину, завуча сельской школы, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».

Как рассказывает родственник погибшей, произошло убийство в час ночи. Женщина вышла в туалет, во дворе увидела 23-летнего молодого человека-соседа. Что произошло между ними, пока неизвестно, но парень пырнул её семь раз ножом.
http://kazinfo.today/2017/08/17/150124/

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