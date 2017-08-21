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Шымкент
Видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента
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danilov 21 Августа 2017 в 15:30:57
ДТП на выезде из Шымкента. Наезд на людей произошел 18 августа ближе к вечеру на трассе Шымкент-Алматы, в районе Мартобе.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 21.08.2017 в 15:41:29   # 625943
тяжело смотреть... А где педрила сбивший людей?!
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  Texacian 21.08.2017 в 15:44:33   # 625945
Оч. печально это, когда видишь страдания вот так... Жаль номера сняли, хотя после нашего "усенова" и при такой бэхе особых ожиданий справедливого решения нет.
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  AWP 21.08.2017 в 16:08:00   # 625951
Цитата: Texacian от 21.08.2017 15:44:33
Оч. печально это, когда видишь страдания вот так... Жаль номера сняли, хотя после нашего "усенова" и при такой бэхе особых ожиданий справедливого решения нет.


Машину угнали полчаса назад
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  Nightwalker 21.08.2017 в 16:09:07   # 625952
а почему бэху не сожгли?
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  decoder 21.08.2017 в 16:35:35   # 625961
Надо было на видео заснять вин номер кузова, под лобовиком указан со стороны водителя... на раз пробивается...
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  Pole13 21.08.2017 в 16:38:20   # 625962
Мужик правильно негодует в адрес скорой помощи, те еще пофигисты, не в курсе в Тассае или в Черноводске есть скорые? если даже нет то с города все равно могли бы успеть, вот тут два варианта где дежурят скорые. один пункт отрар, второй старое кладбище.
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  sirgely 21.08.2017 в 16:41:55   # 625965
Вчера один баран в зад въехал в том же ауле. Слава богу все живы, здоровы. Хочу сказать не гоняйте и не спешите. Не за чем эта суета.
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  Texacian 21.08.2017 в 16:48:38   # 625966
Ждём официального сообщения от Отырара. Хотя уже должны зарегистрировать в ЕРДР.
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  Dior 21.08.2017 в 17:16:38   # 625969
И, что толку с наших ментов (ГАИшников)? Где они когда такие случаи случаются? Где они когда они нужны? ГДЕ ОНИ?
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  332-712 21.08.2017 в 17:20:47   # 625971
я за 15 минут с "Радуги" до 16-го мкрна доезжал. причем, по правилам, со всеми светофорами. а тут скорая или менты...
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  12АТП2 21.08.2017 в 17:23:59   # 625972
Работают знакомые в скорой, говорят в наше время тяжело везде успеть, да и количество машин на количество вызовов очень мало. Люди далбаебы из за всякой мелочи вызывают скорою, палец порезал, простудился, спина болит вообщем херня всякая, и пока ездишь по всем этим вызовам, не успеваешь на действительно важный вызов. Вызовов в день несколько сотен бывает в городе с населением 350000 чел.
+ немало работников по блату в лето на отпуск сваливают, и тем у кого блата нет приходится работать за двоих.

вобщем бардак как и везде...
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