Видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента

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danilov 21 Августа 2017 в 15:30:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Texacian от 21.08.2017 15:44:33
Оч. печально это, когда видишь страдания вот так... Жаль номера сняли, хотя после нашего "усенова" и при такой бэхе особых ожиданий справедливого решения нет.
Оч. печально это, когда видишь страдания вот так... Жаль номера сняли, хотя после нашего "усенова" и при такой бэхе особых ожиданий справедливого решения нет.
Машину угнали полчаса назад
Nightwalker 21.08.2017 в 16:09:07 # 625952
+ немало работников по блату в лето на отпуск сваливают, и тем у кого блата нет приходится работать за двоих.
вобщем бардак как и везде...