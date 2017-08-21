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Шымкент
Швыряющих багаж в аэропорту Шымкента грузчиков сняли на камеру (видео)
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Гость 21 Августа 2017 в 22:13:31
Пассажирка авиарейса стала свидетельницей того, как обращаются с багажом пассажиров в аэропорту Шымкента грузчики. Увиденное возмутило ее.



Женщина сняли происходящее на камеру и опубликовала видео на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 21.08.2017 г. В районе 6.30-7.00 утра. Я сидела в самолете Шымкент-Астана и наблюдала, как загружают багаж в самолет Шымкент-Алматы. Вот так загружают наш багаж в аэропорту Шымкента. А я-то думаю, почему постоянно чемоданы порванные и поцарапанные", - написала Эльмира.

Позже ее публикацию прокомментировала Саодат Юсупходжаева, представившаяся инженером центра поддержки клиентов авиакомпании SCAT.

"Мы сожалеем, что пассажирам приходится сталкиваться с подобными ситуациями, когда багаж приходит в поврежденном состоянии. Авиакомпания является лишь заказчиком услуг службы организации пассажирских перевозок (СОПП), за работу которой несет ответственность аэропорт города вылета/прилета.

Мы рекомендуем своим пассажирам по возможности обеспечивать исправную упаковку чемоданов для обеспечения сохранности багажа при погрузке и перевозке в воздушном судне включительно. В свою очередь, мы еще раз обязательно обратимся в службу аэропорта с требованием бережного отношения к багажу", - пообещала она.



https://www.facebook.com/elyatem
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 21.08.2017 в 22:34:45   # 626023
Это что-то из ряда вон? Возмущаться больше не о чем?
Открою страшную тайну: так бросают везде.
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