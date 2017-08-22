В Шымкенте запретили отстреливать бродячих собак

На их содержание государство выделяет 15 миллионов тенге из расчета 1721 тенге в сутки на собаку.

Quote:извините за кощунство...но не жирно ли по 1721 т на собачку итого получается в месяц 53300т, у кого то даже зарплаты такой нет и пенсии..люди живут на 300-500 т в день!лучше эти деньги отдайте людям и в придачу собачку, и человеку хорошо и собака при деле(не в клетке) и дармоедов меньше!