В Шымкенте запретили отстреливать бродячих собак

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Гость 22 Августа 2017 в 10:59:06
В нем могут содержать одновременно до 400 животных. Отметим, если хозяева не объявятся в течение трех суток, животное будет усыплено, а труп уничтожен. К слову, для этого здесь будут использовать не ямы Беккера, как это было раньше, а специальные печи. В целом на уничтожение бродячих кошек и собак из бюджета выделено 49 миллионов тенге.
Сейчас в приюте находятся 300 собак. На их содержание государство выделяет 15 миллионов тенге из расчета 1721 тенге в сутки на собаку.
Отметим, с начала года было отловлено 23 тысячи собак. По словам специалистов, приют временного содержания животных открыт в соответствии с правилами содержания животных, разработанных в Шымкенте. Такие правила уже работают в городах Астана и Алматы. И сейчас в Шымкенте перенимают их опыт.
Напомним, в Шымкенте от бешенства скончались три человека, в том числе трехлетний ребенок. Всех троих покусали домашние собаки. Видимо, поэтому люди и не придали особого значения ранам и не обратились за медицинской помощью – уколами против бешенства.
К слову, ответственность за гибель людей лежит на владельцах животных. Тем более, что за прививку от бешества не нужно платить. Привить от бешенства своих собак и кошек в Шымкенте горожане могут бесплатно. В целях профилактики бешенства при ГКП «Ветеринарная служба» созданы девять ветеринарных постов, где специалисты делают бесплатные прививки от бешенства собакам и кошкам.
https://otyrar.kz/2017/08/v-shymkente-zapreshhen-otstrel-sobak/
Комментарии, по рейтингу, по дате
На их содержание государство выделяет 15 миллионов тенге из расчета 1721 тенге в сутки на собаку.
извините за кощунство...но не жирно ли по 1721 т на собачку итого получается в месяц 53300т, у кого то даже зарплаты такой нет и пенсии..люди живут на 300-500 т в день!лучше эти деньги отдайте людям и в придачу собачку, и человеку хорошо и собака при деле(не в клетке) и дармоедов меньше!
Цитата: TerraN от 22.08.2017 12:13:26
Quote:
извините за кощунство...но не жирно ли по 1721 т на собачку итого получается в месяц 53300т, у кого то даже зарплаты такой нет и пенсии..люди живут на 300-500 т в день!лучше эти деньги отдайте людям и в придачу собачку, и человеку хорошо и собака при деле(не в клетке) и дармоедов меньше!
Quote:
На их содержание государство выделяет 15 миллионов тенге из расчета 1721 тенге в сутки на собаку.
извините за кощунство...но не жирно ли по 1721 т на собачку итого получается в месяц 53300т, у кого то даже зарплаты такой нет и пенсии..люди живут на 300-500 т в день!лучше эти деньги отдайте людям и в придачу собачку, и человеку хорошо и собака при деле(не в клетке) и дармоедов меньше!
От этой суммы, до собаки если дойдет 200 тенге, то уже будет праздник...