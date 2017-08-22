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Шымкент
Сбивший трех человек в ЮКО водитель оказался полицейским
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Гость 22 Августа 2017 в 14:50:02
Выяснилось, что водитель BMW, совершивший смертельный наезд на трех пешеходов оказался сотрудником органов внутренних дел, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ДВД ЮКО.



18 августа 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Жибек жолы. По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомашины «БМВ», 1985 года рождения совершил наезд на трех пешеходов.

В результате чего, мужчина, 1980 года рождения скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина, 1981 года рождения и ребенок, 2010 года рождения, с полученными травмами доставлены в больницу Шымкента.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

Подозреваемый водитель, сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

https://www.nur.kz/1594797-sbivshiy-trekh-chelovek-v-yuko-voditel-ok.html

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 22.08.2017 в 14:55:15   # 626221
И он был в отпуске или два часа назад уволен. Соболезную родным и близким. Это просто тяжко на ровном месте потерять родного человека.
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  трактор 22.08.2017 в 15:16:13   # 626229
И он был в отпуске или два часа назад уволен....
или машину бомж угнал....
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  Dior 22.08.2017 в 15:16:27   # 626230
БИНГО.
Почему я не удивлен?
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  Manitu 22.08.2017 в 15:28:33   # 626235
Вот и не угадали. Пешеходы сами переходили в неположенном месте, а потом дружно бросились под машину. Оставшиеся в живых теперь ещё и ремонт авто должны оплатить. И моральный ущерб доблестного сотрудника.
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  Денис222 22.08.2017 в 15:37:32   # 626239
Всякое бывает в жизни, любой может попасть в подобную ситуацию, но вот любой ли скрутит номера и убежит? Вот какие "сотрудники" внутренних дел, честь вам и хвала! К сожалению все чаще нахожу себя на мысли, что стал презирать людей в погонах, даже и не зная их.
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  TerraN 22.08.2017 в 15:48:40   # 626244
через пару месяцев выйдет по амнистии!
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  MrX 22.08.2017 в 16:34:33   # 626263
Часто те, кто стоят на страже закона, должны сидеть.

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  Dragon 22.08.2017 в 16:37:17   # 626266
Цитата: TerraN от 22.08.2017 15:48:40
через пару месяцев выйдет по амнистии!


Уже все привыкли такому исходу дела. Жаль
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  ss720 22.08.2017 в 17:06:57   # 626275
и что министр МВД еще на месте сидит?
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  Russbrz 22.08.2017 в 17:16:54   # 626284
Бэха мощная, газу дал не смог удержать
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  vvka 22.08.2017 в 17:18:03   # 626286
Надо начинать отстрел этих гандонов. Пару-тройку сотен отстрелять - другие задумаются. Хотя вряд ли - в ментовку идут те, кого никуда не взяли. Безграмотные, самодовольные, недалекие - удоволетворять свою неполноценность. А вседозволенность этих тварей в погонах допускают вышестоящие.
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  старик 22.08.2017 в 17:35:25   # 626298
Наверное амнистия еще действует, вот они и бьют пешеходов.
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  Mikado 22.08.2017 в 17:41:09   # 626301
Цитата: TerraN от 22.08.2017 15:48:40
через пару месяцев выйдет по амнистии!


Цитата: старик от 22.08.2017 17:35:25
Наверное амнистия еще действует, вот они и бьют пешеходов.


Амнистия, объявленная к 25-летию Независимости, завершилась 21 июня. С этой даты судьи не имеют права применять ее при вынесении приговора.
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