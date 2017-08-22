Сбивший трех человек в ЮКО водитель оказался полицейским

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Гость 22 Августа 2017 в 14:50:02
18 августа 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Жибек жолы. По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомашины «БМВ», 1985 года рождения совершил наезд на трех пешеходов.
В результате чего, мужчина, 1980 года рождения скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина, 1981 года рождения и ребенок, 2010 года рождения, с полученными травмами доставлены в больницу Шымкента.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.
Подозреваемый водитель, сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.
https://www.nur.kz/1594797-sbivshiy-trekh-chelovek-v-yuko-voditel-ok.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
или машину бомж угнал....
Почему я не удивлен?
Цитата: TerraN от 22.08.2017 15:48:40
через пару месяцев выйдет по амнистии!
через пару месяцев выйдет по амнистии!
Уже все привыкли такому исходу дела. Жаль
Цитата: TerraN от 22.08.2017 15:48:40
через пару месяцев выйдет по амнистии!
через пару месяцев выйдет по амнистии!
Цитата: старик от 22.08.2017 17:35:25
Наверное амнистия еще действует, вот они и бьют пешеходов.
Наверное амнистия еще действует, вот они и бьют пешеходов.
Амнистия, объявленная к 25-летию Независимости, завершилась 21 июня. С этой даты судьи не имеют права применять ее при вынесении приговора.