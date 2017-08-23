Стало известно имя сбежавшего полицейского, виновника ДТП

В ДВД ЮКО подтвердили информацию о произошедшем и уточнили, что сотрудник-лихач задержан и дает показания. Из достоверных источников стало известно, что виновником ДТП является начальник отдела дознания Сайрамского РУВД Жандос Оразалиев.