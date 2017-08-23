Стало известно имя сбежавшего полицейского, виновника ДТП

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danilov 23 Августа 2017 в 14:19:49
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Напомним, наезд на людей произошел 18 августа ближе к вечеру на трассе Шымкент — Алматы, в районе Мартобе.
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22 августа пресс-служба ДВД официально подтвердила, что по факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело.
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«18 августа 2017 года в полицию г. Шымкент поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по ул. Жибек жолы. По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомашины «БМВ», 1985 г.р. совершил наезд на троих пешеходов. В результате чего мужчина 1980 г.р. скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина 1981 г. р. и ребенок 2010 г. р. с полученными травмами доставлены в больницу Шымкента», — сообщили в пресс-службе.
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Стоит отметить, что лихач — член известного в Шымкенте семейства Оразалиевых, многие члены которого работают в полиции.
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365info.kz
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Семейно - мусарской подряд .
господа , делаем ставки?
В ДВД ЮКО подтвердили информацию о произошедшем и уточнили, что сотрудник-лихач задержан и дает показания. Из достоверных источников стало известно, что виновником ДТП является начальник отдела дознания Сайрамского РУВД Жандос Оразалиев.
Ого. Вон оно чЁ.
100% отмажутся. На крайняк откупятся.