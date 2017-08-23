Антитеррористическая комиссия ЮКО распространила обращение к молодежи

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danilov 23 Августа 2017 в 17:08:26
Ислам как одна из ведущих религий мира призывает к миру и единству.
Государство признает место и роль ханафитского мазхаба и православного христианства в духовной жизни нашего народа.
Высокие ценности, проповедуемые исламом, будут всегда поддерживаться государством. Но мы не должны забывать, что Казахстан – светское государство.
Светские принципы Казахстана базируются на уважении к великому духовному наследию ислама и всех религий, действующих в правовом поле нашего государства, на свободе выбора каждого.
Основной задачей уполномоченного органа является не толкование канонических и культовых вопросов, а создание условий для деятельности религиозных объединений и сохранения стабильности в религиозной сфере.
Позиции государства и муфтията едины в недопущении экстремизма под религиозными лозунгами, предотвращения попыток политизации религиозных учений, навязывания обществу чуждых псевдорелигиозных взглядов и идей.
Мы должны иметь открытое мировоззрение и не зацикливаться на устаревших ценностях. Для построения собственного пути успешного развития необходимо внедрять иммунитет к чужеродной идеологии.
У казахов есть собственная богатая культура, особые традиции, а у многоэтнического народа Казахстан – уникальная история, не похожая на другие.
Поэтому мы не будем слепо подражать другим народам, которые находятся далеко от нас и живут по своим сложившимся законам и традициям.
Мы будем строить свою жизнь, избегая фанатизма, религиозного консерватизма и слепого следования догмам.
Народ Казахстана имеет полное право, не оглядываясь на фанатичных «советчиков», которые преследуют чуждые для нас интересы, формировать собственную, казахстанскую модель отношений государства и конфессий.
По отношению к обществу вы все являетесь послами ислама.
Светский характер нашего государства – это важное условие успешного развития и процветания Казахстана.
С учетом геополитических факторов и многоконфессионального населения – это единственный путь сохранения мира и стабильности.
За чуждыми идеологическими течениями стоят определенные псевдокультурные символы, псевдоценности и интересы. Противостоять им могут только собственные национальные ценности.
Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма и фанатизма.
Разработана Государственная программа по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом до 2020 года. Это свидетельствует о том, что государство будет пресекать экстремизм и радикализм, откуда бы они не исходили.
Только глубокими знаниями, чистой репутацией, добротой, вниманием к окружающим можно завоевать и сохранить доверие и расположение людей. Но никак не обвинениями в неверии, упреками или призывами к фанатичному восприятию религии.
Для укрепления стабильности вам необходимо опираться на силу убеждения.
На этом важном пути предлагаю руководствоваться мудростью нашего народа, гласящей: «Кеңеспен шешкен шешімнің кемісі болмас».
Рассчитываем на конструктивную полезную дискуссию, результаты которой, безусловно внесут весомую лепту в сохранение мира и упрочение стабильности в нашем общем для всех доме – казахстанском государстве.
https://otyrar.kz/2017/08/zhit-bez-fanatizma-i-religioznogo-konservatizma-prizyvayut-molodezh/
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едридмадрид 23.08.2017 в 17:24:59 # 626554
теперь реализация бы не подкачала ,
в мечетях чуть перед каждым намазом читать надо это обращение
хорошо бы по школам, колледжах и прочих учебных заведениях пройтись , и каждую неделю в виде политинформации школьникам
по махалям, улицам и прочим скоплениям людей , собрать аксакалов и пусть как " таблицу умножения" выучат и донесут до своих родных и близких