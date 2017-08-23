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Шымкент
8 лет колонии получил военнослужащий в Шымкенте за смертельный нокаут
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danilov 23 Августа 2017 в 17:09:09
В военном суде Шымкентского гарнизона вынесен приговор военнослужащему из Атырау, 27 летнему Арману Е.

В январе этого года, приехав со службы в отпуск в родительский дом. Арман, на встрече с друзьями, сопровождавшейся распитием спиртных напитков, поссорился с одним из приятелей. Будучи хорошим спортсменом, Арман решил дело кулаками. В результате армия победила гражданских.

Как установлено в ходе следствия, несколько приятелей, среди которых был Арман Е. и 39-летний Нурмахан С., отправились в котельную школы. Там работал один из приятелей, входивших в компанию. Там они продолжили распитие спиртных напитков.

Через некоторое время Нурмахан ушел за котлы, где справил малую нужду. Это заметил Арман, которому не понравился такой антисанитарный поступок со стороны собутыльника. Арман сделал ему замечание, после чего между ними началась словесная перебранка. Арман завершил ее двумя ударами в лицо оппонента. Оппонент упал и больше не двигался.

Однако, друзья решили, что он просто уснул. Еще в течении часа они продолжали застолье, а потом разошлись по домам. При этом, приятели доставили домой и Нурмахана, буквально принеся его на руках к жене. Женщине они объяснили, что Нурмахан «очень устал и спит», уложили его в кровать и ушли. Однако, затем, женщина обнаружила что Нурмахан не дышит, вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего от кровоизлияния мозга.

Суд приговорил Армана Е. к 8 годам колонии общего режима.

Данил Шемратов
https://otyrar.kz/2017/08/8-let-kolonii-poluchil-voennosluzhashhij-v-shymkente-za-smertelnyj-nokaut/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Шекспир 23.08.2017 в 18:48:15   # 626581
замочил за мочу. вот и армия) силу дали а мозгов как не было так и нет)) а был бы генералом, сказали бы что никто никого не бил) паренек сам упал и умер
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  НурболаТТ 23.08.2017 в 20:58:31   # 626613
Многие спортики с железными кулаками закончили плохо. Сапиеву только повезло, одному из тысяч...
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  Walter 23.08.2017 в 21:09:02   # 626620
Цитата: НурболаТТ от 23.08.2017 20:58:31
Многие спортики с железными кулаками закончили плохо. Сапиеву только повезло, одному из тысяч...
не только Сапиеву
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