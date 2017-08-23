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Шымкент
Оразалиев младший вёз с собой оружие
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danilov 23 Августа 2017 в 17:48:50
В прокуратуре ЮКО официально подтвердили, что смертельный наезд на пешеходов в населённом пункте Мартобе совершил 32-летний полицейский Жандос Оразалиев. В результате наезда скончался на месте Галымжан Маханов, а его жена и семилетний сын попали в больницу.



"При осмотре автомашины обнаружены и изъяты четыре единицы огнестрельного оружия ("Сайга", снайперская винтовка Драгунова, самозарядный карабин Симонова, пистолет типа браунинг), которые ранее принадлежали погибшему отцу полицейского – Малику Оразалиеву. Данные происшествия зарегистрированы в ЕРДР по двум статьям 345 УК РК и 287 УК РК" ,– сообщили в пресс-службе областной прокуратуры ЮКО.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что сотрудник правоохранительных органов управлял автомобилем BMW 520 с госномером 088 OMM 13.

Стоит отметить, что все четыре винтовки являются нарезным оружием, поэтому для владения ими требуется разрешение.

Как утверждают в прокуратуре, согласно заключению экспертизы, в крови Жандоса Орзалиева алкоголя и наркотических средств не обнаружено.

Он водворён в ИВС, а ход расследования взят прокуратурой на контроль, по уголовному делу определён процессуальный прокурор.

Жандос Оразалиев – выходец из семьи полицейских. Его отец, дяди и дедушки занимали самые высокие полицейские посты.

Его отец Малик Оразалиев служил начальником УВД Сайрамского района ЮКО, скончался в 2013 году. А дядя Молдияр Оразалиев в 1996 году получил звание генерал-майора милиции, был первым заместителем руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

https://informburo.kz/novosti/policeyskiy-sovershivshiy-smertelnyy-naezd-na-peshehodov-v-yuko-vyoz-s-soboy-oruzhie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Alexy 23.08.2017 в 17:53:12   # 626562
Во как развернулось!

Quote:
Его отец, дяди и дедушки занимали самые высокие полицейские посты.

Откуда офицерская честь, если здесь "семейственность"!?
В плохом смысле этого слова...
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  KzPatriot 23.08.2017 в 18:05:47   # 626567
Попадет под амнистию....
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  Максимыч 23.08.2017 в 18:27:39   # 626572
Разве на СВД можно получить разрешение? Охотой там не пахнет, разве что на людей...
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  Pole13 23.08.2017 в 18:28:35   # 626574
Зачем ему СВД?
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  андремас 23.08.2017 в 18:30:21   # 626575
Сайга, СВД, СКС и пистолет Браунинг...
Все четыре винтовки.
Отметил журналист.
Стоит отметить что он.....
А экспертизу 'сделали'..
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  Ал 23.08.2017 в 18:52:52   # 626582
Цитата: Pole13 от 23.08.2017 18:28:35
Зачем ему СВД?

Не поверите, - нашел. Вез сдать. Глядишь, и "записулька" об этом "обнаружится".
Но, скорее всего, дело замылят и, в лучшем случае, отчитаются, что журналюги чего-то перепутали...
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  Шекспир 23.08.2017 в 19:32:20   # 626592
ну к чему эта статья? его же не сегодня завтра отпустят, и скажут что ничего не было. и она такой весь правильный дальше будет делать что делал. к чему все это? вы же сами прекрасно все это знаете
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  Денис222 23.08.2017 в 19:44:47   # 626593
Цитата: Шекспир от 23.08.2017 19:32:20
ну к чему эта статья? его же не сегодня завтра отпустят, и скажут что ничего не было. и она такой весь правильный дальше будет делать что делал. к чему все это? вы же сами прекрасно все это знаете


Может к тому, чтобы мы поняли кто здесь хозяева жизни, а кто смерд. Так же думаю, что ничего ему не будет...максимум снимут с должности, и отправят на острова, пока все не утихнет. Блеать, почему я не родился в богатой семье!!!
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  332-712 23.08.2017 в 19:44:48   # 626594
СВД, скорее всего, в "гражданской" версии. "метящая" пулю и с "урезанной" точностью.

если оружие принадлежало отцу, то сын его вез без разрешения? при желании можно нехило статей навешать...
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  Dragon 23.08.2017 в 19:45:31   # 626595
Quote:
в крови Жандоса Орзалиева алкоголя и наркотических средств не обнаружено.


Как же настораживает это. В ближайшем будущем и оружия не окажется там. Проходили уже.
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  НурболаТТ 23.08.2017 в 20:52:59   # 626608
Кого то убивать ехал, что ли? Надо проверить на причастность всех последних убийств таким оружием? А так зачем с таким арсеналом ездить? Может, в террористы записался? Если бы не наезд, может какое заказное убийство было бы на днях. Они уже там друг друга ножами режут, это там в другом регионе, а наши то всегда на первом месте. В общем, пора привлекать к ответственности за все грехи. Надеюсь, родственники умершего доведут дело до логического конца, не ограничившись получением денег
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  Софруджу 23.08.2017 в 21:03:00   # 626616
Ехал ли убивать или зачем, но получилось, что убил. И без помощи снайперской винтовки
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  старик 23.08.2017 в 21:03:19   # 626617
Да-а-а, нужно ведро попкорна!
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  adapter 23.08.2017 в 21:26:27   # 626626
Цитата: Максимыч от 23.08.2017 18:27:39
Разве на СВД можно получить разрешение? Охотой там не пахнет, разве что на людей...

Свд гражданский это карабин тигр. Разрешение как на нарезное охотничье.
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  TATARIN7 23.08.2017 в 21:50:15   # 626632
Правды не будет
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  СССР88 23.08.2017 в 22:06:27   # 626638
кулекбаева выпустить и дать ак чтобы он навел порядок! он казахстанский супер мен который завали 7 мусаров.
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  BMW 23.08.2017 в 22:12:38   # 626641
У больших людей, большие враги, не стоит и этого забывать... Смысл все это офешировать если ему яково не че не будет.
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  Russbrz 23.08.2017 в 22:20:12   # 626646
Может на разборку ехал. Или с разборки.
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