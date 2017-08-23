Оразалиев младший вёз с собой оружие
danilov 23 Августа 2017 в 17:48:50
В прокуратуре ЮКО официально подтвердили, что смертельный наезд на пешеходов в населённом пункте Мартобе совершил 32-летний полицейский Жандос Оразалиев. В результате наезда скончался на месте Галымжан Маханов, а его жена и семилетний сын попали в больницу.
"При осмотре автомашины обнаружены и изъяты четыре единицы огнестрельного оружия ("Сайга", снайперская винтовка Драгунова, самозарядный карабин Симонова, пистолет типа браунинг), которые ранее принадлежали погибшему отцу полицейского – Малику Оразалиеву. Данные происшествия зарегистрированы в ЕРДР по двум статьям 345 УК РК и 287 УК РК" ,– сообщили в пресс-службе областной прокуратуры ЮКО.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что сотрудник правоохранительных органов управлял автомобилем BMW 520 с госномером 088 OMM 13.
Стоит отметить, что все четыре винтовки являются нарезным оружием, поэтому для владения ими требуется разрешение.
Как утверждают в прокуратуре, согласно заключению экспертизы, в крови Жандоса Орзалиева алкоголя и наркотических средств не обнаружено.
Он водворён в ИВС, а ход расследования взят прокуратурой на контроль, по уголовному делу определён процессуальный прокурор.
Жандос Оразалиев – выходец из семьи полицейских. Его отец, дяди и дедушки занимали самые высокие полицейские посты.
Его отец Малик Оразалиев служил начальником УВД Сайрамского района ЮКО, скончался в 2013 году. А дядя Молдияр Оразалиев в 1996 году получил звание генерал-майора милиции, был первым заместителем руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ.
https://informburo.kz/novosti/policeyskiy-sovershivshiy-smertelnyy-naezd-na-peshehodov-v-yuko-vyoz-s-soboy-oruzhie.html