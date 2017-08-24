Мадияр Оразалиев прокомментировал ДТП с участием двоюродного брата

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danilov 24 Августа 2017 в 10:00:19
От Мадияра Оразалиева также стало известно, что семья погибшего пешехода уже простила водителя. Пострадавшим будет выплачена материальная помощь от семьи Жандоса Оразалиева.
Quote:
- Жандос ехал с работы, впереди стоял автобус. И из-за автобуса выскочил этот мужик. Как говорят очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Жандос его не заметил, потому что стоял автобус. Очевидцы сказали, что пешеход на красный свет выскочил. После того как сбил, Жандос позвонил в «скорую» и до конца был там. Потом его увезли в ИВС.
По его словам, семья водителя хочет, чтобы дело расследовалось строго по закону, и не намерены "выручать" родственника.
http://ratel.kz/raw/rodstvennik_general_majora_sbil_nas mert_cheloveka_v_juko
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Цитата: titus от 24.08.2017 10:07:25
Только умолчал про выезд на встречку и высокую скорость, конечно пешеходы тоже не правы, со слов свидетелей заканчивали переходить они на красный свет как я понял. Все виноваты, роковое стечение обстоятельств, осторожнее надо быть.
Только умолчал про выезд на встречку и высокую скорость, конечно пешеходы тоже не правы, со слов свидетелей заканчивали переходить они на красный свет как я понял. Все виноваты, роковое стечение обстоятельств, осторожнее надо быть.
Ну, знаете ли! А что пешеходам делать? Встать посередине дороге на трассе (Вы представляете дорогу в Красноводске? Это же Алма-Атинская трасса). Машины обязаны дождаться, пока пешеходы дойдут. У нас в Чимкенте есть светофоры, где физически не успеваешь дойти, даже если вышел на первой секунде (Байтурсынова-Долорес, например)Он говорит, что пешеход выскочил из-за автобуса. А он не задумался, а почему автобус стоит, а не едет - наверно, кого-то пропускает. Кстати, смертельно боюсь, когда меня пропкскает автобус, газель или даже джип, т.е. что-то большое, потому что совсем не факт, что по соседней полосе ни едет идиот, которому неясно, что этот автобус или джип остановился не просто так.
семья погибшего пешехода уже простила водителя
Думаю хорошо попросили, был же указ президента ни каких соглашений сторон при смерти!!!
семья погибшего пешехода уже простила водителя. Пострадавшим будет выплачена материальная помощь от семьи Жандоса Оразалиева.Я думаю на суде, если он конечно будет, это будет главный аргумент. Я там не был и не знаю кто виноват, но в справедливость я всё равно не верю.
Понять и простить (Q)
Цитата: Samruk от 24.08.2017 11:38:28
Рафик не уиноуэн. Поэтому по госпрограмме отправили его в Монте Карло.
Рафик не уиноуэн. Поэтому по госпрограмме отправили его в Монте Карло.
От Мадияра Оразалиева также стало известно, что семья погибшего пешехода уже простила водителя. Пострадавшим будет выплачена материальная помощь от семьи Жандоса Оразалиева.
Говорил же, что договорятся
Эх иногда хочется в определенных моментах быть Оразалиевым или еще кем-то. С рук многое бы сходило
Жандос ехал с работы, впереди стоял автобус. И из-за автобуса выскочил этот мужик. Как говорят очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Жандос его не заметил, потому что стоял автобус. Очевидцы сказали, что пешеход на красный свет выскочил. После того как сбил, Жандос позвонил в «скорую» и до конца был там. Потом его увезли в ИВС.
Ага и сотрудники Скорой/ИВС/СКомитета приехав номера скрутили?
Цитата: Кино от 24.08.2017 10:53:58к сожалению уже не так. есть внесение изменений в законе о дорожном движении
водитель всегда будет не прав, так как управляет средством повышеной опасности.
водитель всегда будет не прав, так как управляет средством повышеной опасности.
Цитата: RedFlag от 24.08.2017 12:48:49
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???
Осталось после смерти отца. Вёз в ближайшее отделение полиции, здать хотел за ненадобностью.
Цитата: Пермяк от 24.08.2017 12:56:064 года вез
Осталось после смерти отца. Вёз в ближайшее отделение полиции, здать хотел за ненадобностью.
Цитата: RedFlag от 24.08.2017 12:48:49
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???
Осталось после смерти отца. Вёз в ближайшее отделение полиции, здать хотел за ненадобностью.