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Шымкент
Мадияр Оразалиев прокомментировал ДТП с участием двоюродного брата
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danilov 24 Августа 2017 в 10:00:19
Мадияр ОРАЗАЛИЕВ - заместитель акима Сайрамского района. Изданию Ratel удалось связаться с ним, и он рассказал, что его двоюродный брат Жандос после смертельного наезда на пешехода не сбегал с места происшествия, как сообщали некоторые СМИ.

От Мадияра Оразалиева также стало известно, что семья погибшего пешехода уже простила водителя. Пострадавшим будет выплачена материальная помощь от семьи Жандоса Оразалиева.

Quote:
- Жандос ехал с работы, впереди стоял автобус. И из-за автобуса выскочил этот мужик. Как говорят очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Жандос его не заметил, потому что стоял автобус. Очевидцы сказали, что пешеход на красный свет выскочил. После того как сбил, Жандос позвонил в «скорую» и до конца был там. Потом его увезли в ИВС.


По его словам, семья водителя хочет, чтобы дело расследовалось строго по закону, и не намерены "выручать" родственника.

http://ratel.kz/raw/rodstvennik_general_majora_sbil_nas mert_cheloveka_v_juko
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 24.08.2017 в 10:07:25   # 626700
Только умолчал про выезд на встречку и высокую скорость, конечно пешеходы тоже не правы, со слов свидетелей заканчивали переходить они на красный свет как я понял. Все виноваты, роковое стечение обстоятельств, осторожнее надо быть.
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  Софруджу 24.08.2017 в 10:10:46   # 626701
Цитата: titus от 24.08.2017 10:07:25
Только умолчал про выезд на встречку и высокую скорость, конечно пешеходы тоже не правы, со слов свидетелей заканчивали переходить они на красный свет как я понял. Все виноваты, роковое стечение обстоятельств, осторожнее надо быть.


Ну, знаете ли! А что пешеходам делать? Встать посередине дороге на трассе (Вы представляете дорогу в Красноводске? Это же Алма-Атинская трасса). Машины обязаны дождаться, пока пешеходы дойдут. У нас в Чимкенте есть светофоры, где физически не успеваешь дойти, даже если вышел на первой секунде (Байтурсынова-Долорес, например)Он говорит, что пешеход выскочил из-за автобуса. А он не задумался, а почему автобус стоит, а не едет - наверно, кого-то пропускает. Кстати, смертельно боюсь, когда меня пропкскает автобус, газель или даже джип, т.е. что-то большое, потому что совсем не факт, что по соседней полосе ни едет идиот, которому неясно, что этот автобус или джип остановился не просто так.
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  AWP 24.08.2017 в 10:15:11   # 626702
Уже простили

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  строитель 24.08.2017 в 10:18:28   # 626703
Мент не прав ТОЧКА!!!!
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  shlenchak 24.08.2017 в 10:21:55   # 626705
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Думаю хорошо попросили, был же указ президента ни каких соглашений сторон при смерти!!!
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  Manitu 24.08.2017 в 10:22:31   # 626707
Quote:
семья погибшего пешехода уже простила водителя. Пострадавшим будет выплачена материальная помощь от семьи Жандоса Оразалиева.
Я думаю на суде, если он конечно будет, это будет главный аргумент. Я там не был и не знаю кто виноват, но в справедливость я всё равно не верю.
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  Кино 24.08.2017 в 10:53:58   # 626720
водитель всегда будет не прав, так как управляет средством повышеной опасности.
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  РусланY 24.08.2017 в 10:56:45   # 626721
Чистой воды не виновен (Q)
Понять и простить (Q)
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  Samruk 24.08.2017 в 11:38:28   # 626731
Рафик не уиноуэн. Поэтому по госпрограмме отправили его в Монте Карло.
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  Aslan011 24.08.2017 в 11:41:43   # 626732
Цитата: Samruk от 24.08.2017 11:38:28
Рафик не уиноуэн. Поэтому по госпрограмме отправили его в Монте Карло.
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  трактор 24.08.2017 в 11:56:27   # 626740
а хули тут говорить..... простили...... интересно а они бы простили, если бы их родственника сбили?
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  Snake666 24.08.2017 в 12:25:19   # 626748
Что значит простили? А если со мной что случится, а родственников у меня нет? И бомжей по их понятиям, вообще без разбору можно мочить? Это уже даже не средневековье!
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  Dior 24.08.2017 в 12:32:53   # 626750
Quote:
От Мадияра Оразалиева также стало известно, что семья погибшего пешехода уже простила водителя. Пострадавшим будет выплачена материальная помощь от семьи Жандоса Оразалиева.


Говорил же, что договорятся

Эх иногда хочется в определенных моментах быть Оразалиевым или еще кем-то. С рук многое бы сходило
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  Dior 24.08.2017 в 12:38:46   # 626753
Quote:
Жандос ехал с работы, впереди стоял автобус. И из-за автобуса выскочил этот мужик. Как говорят очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Жандос его не заметил, потому что стоял автобус. Очевидцы сказали, что пешеход на красный свет выскочил. После того как сбил, Жандос позвонил в «скорую» и до конца был там. Потом его увезли в ИВС.

Ага и сотрудники Скорой/ИВС/СКомитета приехав номера скрутили?
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  Walter 24.08.2017 в 12:45:21   # 626756
Цитата: Кино от 24.08.2017 10:53:58
водитель всегда будет не прав, так как управляет средством повышеной опасности.
к сожалению уже не так. есть внесение изменений в законе о дорожном движении
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  RedFlag 24.08.2017 в 12:48:49   # 626757
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???
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  Пермяк 24.08.2017 в 12:56:06   # 626759
Цитата: RedFlag от 24.08.2017 12:48:49
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???

Осталось после смерти отца. Вёз в ближайшее отделение полиции, здать хотел за ненадобностью.
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  Витал 24.08.2017 в 13:03:10   # 626762
Цитата: Пермяк от 24.08.2017 12:56:06
Цитата: RedFlag от 24.08.2017 12:48:49
Брат, а оружие в машине для чего? Посвяти???

Осталось после смерти отца. Вёз в ближайшее отделение полиции, здать хотел за ненадобностью.
4 года вез
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  KzPatriot 24.08.2017 в 13:17:59   # 626766
Интересно, во сколько такие оценивают жизнь граждан. И интересно во сколько оценят свою!
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