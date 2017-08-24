Мадияр Оразалиев прокомментировал ДТП с участием двоюродного брата

- Жандос ехал с работы, впереди стоял автобус. И из-за автобуса выскочил этот мужик. Как говорят очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Жандос его не заметил, потому что стоял автобус. Очевидцы сказали, что пешеход на красный свет выскочил. После того как сбил, Жандос позвонил в «скорую» и до конца был там. Потом его увезли в ИВС.