Жители Ленгера пьют грязную воду за 4 млрд. тенге

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danilov 24 Августа 2017 в 11:17:53
Ленгерские водоканальщики своих земляков лет двадцать держали в черном теле. Воду в квартиры горожан подавали лишь в утренние и вечерние часы, да и качества она была не самого лучшего. Надежда забрезжила в 2007 году, когда областные власти решили полностью обновить всю водопроводную систему Ленгера и в 2010-м выделили на эти цели из областного бюджета 4,2 миллиарда тенге.
При отдела ЖКХ акимата Толебийского района, в чьем ведомстве находится Ленгер, создали ГКП “Ленгер су”, объявили тендер. Заказчиком выступил отдел ЖКХ, победителем конкурса стало АО “СМУ Шымкентгазмонтаж”.
Диверсантов ждать не надо
В декабре 2015 года после подписания акта ввода в эксплуатацию водовод был запущен. Не прошло и месяца, как начались проблемы: порывы труб, перебои с подачей. Аварийщики работали в режиме нон-стоп. Аврал затянулся на несколько месяцев, а в конце июля, в самый пик жары, во многих домах Ленгера вода вообще исчезла.
- Это настоящий ад, - рассказывает жительница дома № 301 по ул. Толе би Улдархан ИСАБЕКОВА. - Ни напиться, ни умыться, ни в туалет сходить. Звоним в акимат, в “Ленгер су”. Они говорят: “Мы ничего не можем сделать, за все отвечает Шымкент”. Раньше хоть с глиной была вода, хоть по часам, но она была, а после этого ремонта ее вообще нет. И за эту головную боль мы платим сейчас по 95 тенге за кубометр, тогда как до ремонта она стоила 35 тенге.
Воды не было ровно 10 дней, а потом из кранов побежала коричневая жидкость. Она пахла болотом. В считаные часы субстанция забила краны и трубы в квартирах. Глина и ил из водопровода закупорили унитазы и раковины. Зато в тех домах, кому повезло остаться на ветке частного водоканала ТОО “СА маркетинг”, не было никаких проблем. До 2007 года эта фирма обеспечивала водой весь Ленгер. После создания ГКП “Ленгер су” на обслуживании ТОО осталось 1300 абонентов. Частник задирать цену не стал и оценил кубометр своей чистой и вкусной воды в 30 тенге.
Я попросила руководителя этого предприятия Габдулина ЕЛИБАЕВА объяснить, в чем причина столь существенной разницы, и бизнесмен… повез меня в горы. Именно там берет свое начало река Ленгерка, которая, как выяснилось, является главным источником водоснабжения города с населением в 25 тысяч человек. Увиденное надолго отбило охоту пить воду из-под крана.
Стратегический объект Коктерек, который принадлежит районному акимату, никем не охраняется. Вместо замка на воротах ржавая проволока. Табличка “посторонним вход запрещен”, допустим, может стать серьезнейшей преградой для злоумышленников, желающих превратить Ленгер в очаг распространения эпидемии и болезней.
Хотя, чтобы понять всю опасность ситуации, и злопыхателей ждать не надо. Заводь горной речки, из которой вода течет в городской водопровод, пузырится от кишащих в ней микроорганизмов. Вода в резервуаре, где должен завершаться процесс очистки, покрыта токсичными сине-зелеными водорослями (цианобактериями). Более радужная картина на скважинах номер четыре и пять Александровского источника, где, по некоторым данным, находятся самые большие в регионе подземные запасы пресной воды. АО “СМУ Шымкентгазмонтаж” построило здесь здание для насосных агрегатов, установило трансформаторы, заасфальтировало дорожки, огородило высоким забором, натянуло колючую проволоку. Попав на теоретически закрытый объект, я собственными глазами убедилась, что этот ажур - всего лишь декорация. К примеру, на одной установке труба насоса, что должен поднимать воду наверх, обрезана над землей, внизу - пустота. Во второй установке оборваны электрические провода. Территория никем не охраняется, ворота просто прикрыты.
Официально и парадно
В акимате Толебийского района пояснили, что тариф на воду после реконструкции вырос в два раза из-за насосов, которые сжигают много электроэнергии, а это отражается на себестоимости товара. Правда, на скважинах, где я побывала, никаких работающих электроприборов не было, но оставим это на совести коммунальщиков и антимонопольного ведомства.
Как сообщили в районной администрации, водопровод Ленгера рассчитан на пять источников, но большая часть скважин простаивает. Среди них подземный источник Карабастау.
- Мы его реконструировали, а он оказался выше уровня водопроводной системы, - констатирует и. о. начальника отдела ЖКХ акимата Толебийского района Дильмурат КЕНЕНБАЕВ. - Воду оттуда качаем, а она, как водопровод заполнится, начинает бить фонтаном прямо из колодца. Вызывали подрядчиков, они говорят, что все сделано по проекту, который прошел госэкспертизу. Пришлось Карабастау закрыть.
Пока власти ломают голову над проблемой, около 60 процентов горожан пьют воду из того самого болотистого источника Коктерек, что на реке Ленгерка. Кененбаев признает, что эта вода далека от стандартов, и опять никто не виноват.
В ходе реконструкции водоканала на Коктереке установили новый насос. Его мощность 90 кубометров воды в час, а резервуар, в котором идет очистка воды, рассчитан на 50 кубометров. В итоге вода практически без обработки засасывается в водопровод. Возможно, это так, вот только бурных потоков на Коктереке я не заметила. Чиновник объяснения тому не нашел, лишь заметил, что нечасто бывает на объекте, ведь работает всего восемь месяцев. Если Коктерек он проинспектировал нынешней весной, то на другом источнике, Александровском, из которого получает воду 40 процентов населения города, коммунальный начальник не был ни разу. Молодой человек не поверил рассказам об обрезанных трубах и оборванных проводах на Александровском и созвонился с подчиненными. Услышанное не придало Кененбаеву оптимизма.
- За все отвечает подрядчик, и вообще никто не виноват, - буркнул перспективный сановник. - Мы же стараемся скорее дать людям воду! Написали письмо в облакимат. Нашли выше Коктерека несколько родников. Выбили из местного бюджета еще 46 миллионов тенге. На них протянем открытый водовод от родников до Коктерека и присоединим его к магистральной сети. И вообще… Вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов?!
Коммунальный главнокомандующий срочно засобирался, а когда я попыталась его сфотографировать на телефон, он прикрыл лицо, а потом и вовсе попробовал вырвать мобильник. Оставшиеся вопросы пришлось переадресовать прокурору Толебийского района Канату ЕЛШИБАЕВУ.
Дело закрыто?
Оказалось, что вскоре после сдачи водопровода в эксплуатацию региональный департамент Нацбюро по противодействию коррупции возбудил уголовное дело о хищении 1,197 миллиарда тенге. Под подозрение попали прежний начальник ЖКХ Толебийского района Марат САТЫЛДИЕВ, два генеральных директора АО “СМУ Шымкентгазмонтаж” ДОСОВ и ЕРИМБЕТОВ и два специалиста технадзора. Расследование длилось почти год и было прекращено в связи с тем, что подозреваемые “деятельно раскаялись” и полностью возместили нанесенный государству ущерб, внеся в казну 13 миллионов тенге!
По логике борцов с коррупцией снижение ущерба почти в двести раз произошло, во-первых, потому, что работы по строительству водопровода еще шли, а значит, подрядчик отрабатывал деньги государства. Во-вторых, несколько экспертиз, назначенных следствием, признали почти двухмиллиардную сумму ущерба завышенной.
- Областная прокуратура отменила это постановление о прекращении и отправила дело назад на дополнительное расследование, - рассказывает прокурор Елшибаев. - Департамент по противодействию коррупции вновь дело закрыл. Тогда прокуратура и это постановление отменила и поручила следствие по водопроводу Толебийскому райотделу полиции. Районные следователи к “хищению” и “злоупотреблению служебными полномочиями” добавили еще “превышение должностных полномочий” и арестовали начальника ЖКХ. Суд отпустил его под залог в 15 миллионов тенге.
Видя такой поворот, оба подозреваемых гендира подались в бега. Одного из них поймали. Тем временем толебийские важняки не признали экспертные заключения о снижении суммы ущерба и сегодня настаивают на том, что государство на афере потеряло 270 миллионов тенге. Провести новую независимую экспертизу должны были алматинские специалисты, и тут выяснилось, что из материалов уголовного дела исчезли документы, существенно влияющие на ход следствия, а именно схема водопроводных сетей.
- Мы подняли протоколы выемки уголовного дела, когда принимали его из антикоррупционного ведомства в райотдел полиции, - рассказывает прокурор. - В протоколах эта схема уже не значилась. Сделали запрос в антикоррупционный департамент, ждали месяц, но нам ее так и не предоставили. Сегодня в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье “халатность”. Оно передано для расследования в областной департамент Нацбюро по противодействию коррупции.
Какие еще черти водятся в мутных водах Ленгерского водопровода, пока неизвестно, но уже сейчас прокурор не исключает, что круг подозреваемых значительно расширится. Между тем высокие районные чины, в период правления которых эта нажористая каша заваривалась, не только не наказаны, но и пошли в рост. Экс-начальник отдела санэпидконтроля Толебийского района Нурбек НЫШАНОВ, который на наш телефонный звонок представился человеком, не имеющим к себе никакого отношения, сегодня возглавляет департамент комитета охраны общественного здоровья по ЮКО, а бывший глава района Ауелхан ТУРГУНБЕКОВ, к слову, очень грамотный хозяйственник и толковый финансист, сев в кресло руководителя аппарата акима ЮКО, стал одним из ключевых игроков на политическом олимпе юга.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА,фото автора, Шымкент
http://www.time.kz/articles/territory/2017/08/23/56452-mutnaja-istorija
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Quote:
Нас не учили подметать за воротами http://ratel.kz/outlook/nas_ne_uchili_podmetat_za_vorotami
ЕРМЕК ТУРСУНОВ
Четверг, 24 Авг 2017, 10:00
Наше отношение к мусору, посреди которого мы с вами живем, объясняет нерешаемость многих других проблем
ЕРМЕК ТУРСУНОВ
Четверг, 24 Авг 2017, 10:00
Наше отношение к мусору, посреди которого мы с вами живем, объясняет нерешаемость многих других проблем