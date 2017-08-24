Подробности пожара в Старом городе Шымкента сообщили в ДВД ЮКО

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danilov 24 Августа 2017 в 23:48:48
Огнеборцам понадобился час с небольшим, чтобы полностью потушить горящий склад.
«24 августа 2017 года в 13:57 произошло возгорание помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий, принадлежащий ИП «Кенжалин» по адресу г. Шымкент, улица Айтеке би, 19. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров. Пожар локализован в 14:29, ликвидирован в 15:12″, — сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЮКО.
Жертв и пострадавших при пожаре нет.
По уточненным данным, в ликвидации масштабного возгорания были задействованы 19 единиц спецтехники и 118 человек личного состава службы пожаротушения. К спасательным работам также были привлечены сотрудники ДЧС ЮКО, УЧС Шымкента, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф (всего 27 человек).
Местные исполнительные органы предоставили пять водовозов. Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.
https://otyrar.kz/2017/08/podrobnosti-pozhara-v-starom-gorode-shymkenta-soobshhili-v-dvd-yuko/#
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