Кто отец шымкентского мажора?

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Гость 25 Августа 2017 в 13:02:21
После выхода на Ratel.kz статьи «Кто прикрывает громкое убийство в Шымкенте?» о том, как молодой мажор Исмаил СУЛЕЙМЕН (на снимке) совершил наезд на человека со смертельным исходом и при этом остался на свободе, многие читатели задались вопросом: кто же его родители?
Судя по тому, что 21-летний лихач гонял на довольно дорогом кабриолете марки BMW, учится за границей и питает любовь к роскоши, пользователи Казнета сделали вывод, что Исмаил – выходец из состоятельной семьи.
К тому же Сулеймену каким-то образом удавалось скрываться от следствия целых полгода (напомним, его объявили в международный розыск), а потом попасть под амнистию и выйти на свободу, не просидев за решеткой ни дня.
Как показывает практика, в Казахстане так «фартит» чаще всего детям влиятельных родителей.
Нам удалось выяснить, что отец мажора Исмаила Сулеймена – 48-летний Ерехан СУЛЕЙМЕНОВ и мать – 41-летняя Шырайгуль ИЩАНОВА – уроженцы города Туркестан, сейчас проживают в Шымкенте.
Про мать лихача особо ничего неизвестно, а вот на отца в правоохранительных органах хранится довольно интересная информация.
В 2010 году Ерехан Сулейменов привлекался к уголовной ответственности по статье 104 части 1 УК РК (старой редакции) – «Причинение смерти по неосторожности».
Однако Сулейменов-старший, как и его сын, благополучно избежал заключения. Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям согласно статье 38 части 1 Уголовно-процессуального кодекса РК (старой редакции), то есть в связи с деятельным раскаянием, явкой с повинной, способствованием раскрытию преступления, примирением и так далее.
По неофициальной информации, Ерехан Сулейменов имеет связь с криминальным миром. Кроме того, как сообщил источник в правоохранительных органах, Сулейменов-старший владеет рестораном и магазином в городе Туркестан и зоной отдыха в Толебийском районе ЮКО.
Сейчас отец шымкентского мажора находится под арестом. Глава семейства подозревается в совершении вымогательства и мошенничестве в особо крупном размере, подстрекательстве в даче взятки. Видимо, фортуна все-таки отвернулась от семьи Сулейменовых.
Согласно материалам уголовного дела, Сулейменов-отец несколько лет подряд «кошмарил» бизнес предпринимателя из Туркестана Сабыржана АТАЕВА, директора ТОО «Ак Жол», занимающегося строительством и ремонтом дорог.
Угрожая насилием в отношении бизнесмена и его семьи, Ерехан Сулейменов, как утверждает следствие, добился того, чтобы «крышевать» предпринимателя, и ежемесячно получал приличный доход, исчисляемый десятками миллионов тенге.
В 2012 году Сулейменов-отец решил сыграть роль «разводилы» и за один миллион долларов пообещал бизнесмену Атаеву решить проблемы того с налоговой.
Однако, получив деньги, «крышующий» свое обещание не сдержал.
В итоге терпение директора ТОО «Ак Жол» Сабыржана Атаева лопнуло, и он обратился в правоохранительные органы.
Пока шло следствие Ерехана Сулейменова взяли под стражу.
В июле 2017 года уголовное дело попало в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента, где рассматриваются тяжкие и особо тяжкие преступления.
Однако судья Абинур КАРАБАЕВ решил, что в ходе следствия были допущены процессуальные нарушения, и вернул дело в прокуратуру.
Мы связались с адвокатом пострадавшего бизнесмена Евгением ЯВОРСКИМ. Он рассказал, что его подзащитный намерен добиться наказания Ерехана Сулейменова по всей строгости закона, а также возмещения всей суммы ущерба, нанесенного Атаеву.
Оказывается, подозреваемый не собирается признавать вину.
Отец Исмаила Сулеймена утверждает, что он не вымогал деньги у директора ТОО «Ак Жол», а наоборот, предприниматель Атаев якобы вернул ему долг.
- Сулейменов категорически отказывается возвращать деньги, и возможно, надеется решить вопрос иным путем, - говорит Яворский.
Сабыржан Атаев не на шутку переживает, что Сулемейнов-старший, как и его сын, сможет уйти от наказания.
Предприниматель сейчас обивает пороги правоохранительных органов, чтобы добиться справедливости. Он написал письмо прокурору ЮКО Ибрагиму ИМАНОВУ, где попросил его взять дело на особый контроль.
"Потерпевшая сторона по делу выражает обеспокоенность того, что данное дело не будет полным, всесторонним и объективным, поскольку расследование затягивается, следователи меняются, окончательное процессуальное решение не принято", - говорится в письме прокурору.
Ratel.kz будет следить за развитием событий и дальнейшей судьбой "прославившейся" шымкентской семьи.
http://www.ratel.kz/raw/kto_otets_shymkentskogo_mazhora
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