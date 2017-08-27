В ЮКО превратившую 7-летнего сына в инвалида мать лишили родительских прав

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Гость 26 Августа 2017 в 11:52:22
АСЫЛХАН. ФОТО: TVK-UKO.KZ
По словам Жамаловой, пострадавший 7-летний мальчик до сих пор находится под наблюдением медиков.
«В настоящее время сотрудники районной больницы готовят все необходимые документы, чтобы оформить Баталгазы Асылу инвалидность. В сентябре ему должны назначить категорию инвалидности. Сейчас рассматривается этот вопрос. Он действительно стал инвалидом, хромает на одну ногу», – рассказала она.
Жамалова также рассказала, что одна семья из Ордабасинского района желает взять мальчика на патронатное воспитание. Вопрос будет рассматривать спецкомиссия.
Что касается матери Асыла, то она снова предстанет перед судом за жестокое обращение с ребенком.
Напомним, 2 мая в центральную районную больницу села Темирлановка Южно-Казахстанской области поступил 7-летний ребенок со множественными травмами. Родители сообщили, что мальчик, болеющий с рождения, неудачно упал в обморок. Однако врачи посчитали, что малыш был жестоко избит.
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