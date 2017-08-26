Самым молодым акимом ЮКО стал 25-летний юноша (фото)

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Гость 26 Августа 2017 в 12:42:15
Выборы сельских акимов в области завершились 24 августа, пишет Otyrar.kz.
Всего по 95 сельским округам ЮКО было зарегистрировано 320 кандидатов, из них 302 — мужчины, 18 -женщины.
Возраст большинства претендентов в этом году, по словам председателя избиркома, старше 50 лет.
О самом молодом сельском акиме известно только, что Жансултан Сейтжанов родился 30 мая 1992 года, окончил ЮКГУ им. Ауэзова в Шымкенте, женат, до выборов был временно исполняющим обязанности акима села Шилик.
Самым возрастным акимом стал Дарханбек Инарулы – ему 62 года, теперь он глава сельского округа Мактарал, пишет Tvk-uko.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Родился-сходу Аким!
MишаМашкевич 26.08.2017 в 18:10:12 # 627149
Может как Абрамович(Чукотка), вложет инвестиции в Шилик.
Nightwalker 26.08.2017 в 18:11:22 # 627150
Цитата: Nightwalker от 26.08.2017 18:11:22
Ну нахрена вот так фоткаться с пальцем вверх?
Ну нахрена вот так фоткаться с пальцем вверх?
потому, что он крутой теперь в том районе
jovian_sky 26.08.2017 в 18:56:19 # 627157
Откуда стереотип, что если богатый, то обязательно плохой?
Фоткаются с пальцем вверх - значти все збс. Это же элементарно.
Лучший отель города, построенный папой, названный им в честь своей мамы - чем не интерьер для фото с пальцем вверх.
Ах да, здесь же большинство люди духовно богатые и интеллектуальные высоконравственные джентльмены, что противоречит им быть просто богатыми.
Вот и остается им только желчью изливаться )))
Цитата: Пермяк от 26.08.2017 17:24:08
Скоро Акимами будут становится по наследству!
Родился-сходу Аким!
Скоро Акимами будут становится по наследству!
Родился-сходу Аким!
Со своими акимами мы сами как-нибудь разберемся.
Вы бы со своими чиновниками и единороссами какую-нибудь работу провели.
https://oren.ru/chinovnika-aleksandra-evseeva-iz-primor-ya-uvolili-za-koprofiliyu/
А то, понимаешь ли, дерьмо кушать изволили и на публику выкладывать.
Цитата: walker от 26.08.2017 23:15:56
Все за чужим охотишься.
Собственное приелось? )))
1. Коррупция
2. клановость
3. Феодализм
И т Д
Цитата: строитель от 27.08.2017 00:13:12
Цитата: walker от 26.08.2017 23:15:56
1. Коррупция
2. клановость
3. Феодализм
И т Д
Цитата: walker от 26.08.2017 23:15:56
1. Коррупция
2. клановость
3. Феодализм
И т Д
К комменту
Цитата: walker от 26.08.2017 23:02:23отношение имеет?
Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.
Цитата: андремас от 27.08.2017 00:28:41
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...
Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...
Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.
Буквально вчера, приезжал дальний родственник из Астаны. Работает а министерстве. Так вот, с его слов, в Астане плотно взялись за коррупцию на всех уровнях. Чиновники реально стали бояться брать взятки.
Опять же, по его словам, начали с Астаны, потом будет Алматы и Шымкент. Далее по остальным регионам.
Из классики..
"За каждым большим состоянием кроется преступление"..
Нам ли что доказывать?
Выборы у нас честнейшие, это очевидная истина.
Парень просто талантище , самородок, соль земли казахской!
Кому как не ему власть доверить.
walker, вот вы, ни разу не задумывались о том чтоб баллотироваться?
Серьёзно, без б.
На мой взгляд у вас и то лучше получится...
Но..я думаю вы прекрасно понимаете всю бесперспективность такой мысли..
Вот то то и оно, и ничего доказывать тут не надо.
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:36:32
Буквально вчера, приезжал дальний родственник из Астаны. Работает а министерстве. Так вот, с его слов, в Астане плотно взялись за коррупцию на всех уровнях. Чиновники реально стали бояться брать взятки.
Опять же, по его словам, начали с Астаны, потом будет Алматы и Шымкент. Далее по остальным регионам.
Цитата: андремас от 27.08.2017 00:28:41
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...
Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...
Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.
Буквально вчера, приезжал дальний родственник из Астаны. Работает а министерстве. Так вот, с его слов, в Астане плотно взялись за коррупцию на всех уровнях. Чиновники реально стали бояться брать взятки.
Опять же, по его словам, начали с Астаны, потом будет Алматы и Шымкент. Далее по остальным регионам.
Посмотрим. Я таких слухов слыхал слыхивал..но с приговорами как то не густо, до сих пор..
Может быть в этот раз...
Признаться, с трудом верится, но надежда есть..а как ещё..
Вроде и ловят, а не содют, фигня получается, полумера.
По итогу у чинуши размен, ну типа отсижу на крайняк пятилетку, зато кубышка при мне..а фактически и на пяток не садят, условности какие-то..
Во власть пришли мажоры http://www.ratel.kz/outlook/vo_vlast_prishli_mazhory#comments
ВАДИМ БОРЕЙКО Среда, 09 Авг 2017
ВАДИМ БОРЕЙКО Среда, 09 Авг 2017
Quote:
Мажоры против коррупции http://ratel.kz/outlook/mazhory_protiv_korruptsii
Среда, 23 Авг 2017
Среда, 23 Авг 2017
Я таких слухов слыхал слыхивал..но с приговорами как то не густо, до сих пор.
Закрывают, сажают. Кто-то отмазывается, но таких мало. Работа, говорит, ведётся по-тихому. Если чиновники боятся, уже хорошо.