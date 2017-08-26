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Шымкент
Самым молодым акимом ЮКО стал 25-летний юноша (фото)
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Гость 26 Августа 2017 в 12:42:15
25-летний Жансултан Сейтжанов стал самым молодым акимом Южно-Казахстанской области. Он возглавил село Шилик Отырарского района.



Выборы сельских акимов в области завершились 24 августа, пишет Otyrar.kz.

Всего по 95 сельским округам ЮКО было зарегистрировано 320 кандидатов, из них 302 — мужчины, 18 -женщины.

Возраст большинства претендентов в этом году, по словам председателя избиркома, старше 50 лет.

О самом молодом сельском акиме известно только, что Жансултан Сейтжанов родился 30 мая 1992 года, окончил ЮКГУ им. Ауэзова в Шымкенте, женат, до выборов был временно исполняющим обязанности акима села Шилик.

Самым возрастным акимом стал Дарханбек Инарулы – ему 62 года, теперь он глава сельского округа Мактарал, пишет Tvk-uko.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 26.08.2017 в 17:24:08   # 627137
Скоро Акимами будут становится по наследству!
Родился-сходу Аким!
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  MишаМашкевич 26.08.2017 в 18:10:12   # 627149
Фамилия хорошая. Ну кто если не он. Мы в него верим.
Может как Абрамович(Чукотка), вложет инвестиции в Шилик.
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  Nightwalker 26.08.2017 в 18:11:22   # 627150
Ну нахрена вот так фоткаться с пальцем вверх?
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  Dior 26.08.2017 в 18:37:58   # 627154
Цитата: Nightwalker от 26.08.2017 18:11:22
Ну нахрена вот так фоткаться с пальцем вверх?

потому, что он крутой теперь в том районе
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  jovian_sky 26.08.2017 в 18:56:19   # 627157
Кстати фото из Риксоса Сейтжановых
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  андремас 26.08.2017 в 19:14:08   # 627159
Скромность? Не, не знаю..
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  Dragon 26.08.2017 в 20:28:27   # 627164
Ну конечно же выборы прошли "честно" и этого молокососа народ выбрал!!!
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  romario 26.08.2017 в 20:48:41   # 627165
Заголовок с подтекстом,самый молодой аким ЮК0
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  Skype 26.08.2017 в 21:50:02   # 627172
Талантливый, пока папаня при должности
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  Софруджу 26.08.2017 в 21:55:04   # 627174
Ерунда это всё - талантливый, неталантливый. Есть много должностей, где молодые могут себя проявить. Но руководить селом, городом, районом и пр. не могут по определению. Талант, образование тут не при чём. Тут нужен житейский опыт, который может появиться только с годами и никак иначе.
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  walker 26.08.2017 в 23:02:23   # 627186
Откуда столько негатива? Что он или его родитель плохого сделал? Просто конкретно по пунктам и с доказательствами.
Откуда стереотип, что если богатый, то обязательно плохой?
Фоткаются с пальцем вверх - значти все збс. Это же элементарно.
Лучший отель города, построенный папой, названный им в честь своей мамы - чем не интерьер для фото с пальцем вверх.
Ах да, здесь же большинство люди духовно богатые и интеллектуальные высоконравственные джентльмены, что противоречит им быть просто богатыми.
Вот и остается им только желчью изливаться )))
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  walker 26.08.2017 в 23:15:56   # 627188
Цитата: Пермяк от 26.08.2017 17:24:08
Скоро Акимами будут становится по наследству!
Родился-сходу Аким!

Со своими акимами мы сами как-нибудь разберемся.
Вы бы со своими чиновниками и единороссами какую-нибудь работу провели.
https://oren.ru/chinovnika-aleksandra-evseeva-iz-primor-ya-uvolili-za-koprofiliyu/
А то, понимаешь ли, дерьмо кушать изволили и на публику выкладывать.
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  Ал 26.08.2017 в 23:22:59   # 627191
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  строитель 27.08.2017 в 00:13:12   # 627204
Цитата: walker от 26.08.2017 23:15:56
1. Коррупция
2. клановость
3. Феодализм
И т Д
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  Ал 27.08.2017 в 00:17:26   # 627206
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  андремас 27.08.2017 в 00:28:41   # 627209
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...

Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.
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  Мура45 27.08.2017 в 00:36:32   # 627214
Цитата: андремас от 27.08.2017 00:28:41
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...

Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.


Буквально вчера, приезжал дальний родственник из Астаны. Работает а министерстве. Так вот, с его слов, в Астане плотно взялись за коррупцию на всех уровнях. Чиновники реально стали бояться брать взятки.
Опять же, по его словам, начали с Астаны, потом будет Алматы и Шымкент. Далее по остальным регионам.
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  андремас 27.08.2017 в 00:43:19   # 627218
Откуда стереотип, что если богатый, то обязательно плохой?

Из классики..
"За каждым большим состоянием кроется преступление"..
Нам ли что доказывать?
Выборы у нас честнейшие, это очевидная истина.
Парень просто талантище , самородок, соль земли казахской!
Кому как не ему власть доверить.

walker, вот вы, ни разу не задумывались о том чтоб баллотироваться?
Серьёзно, без б.
На мой взгляд у вас и то лучше получится...
Но..я думаю вы прекрасно понимаете всю бесперспективность такой мысли..
Вот то то и оно, и ничего доказывать тут не надо.
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  андремас 27.08.2017 в 00:51:20   # 627220
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:36:32
Цитата: андремас от 27.08.2017 00:28:41
О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...

Да нихха вы не разберетесь..
"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..
Как есть, так и будет.
По списку.


Буквально вчера, приезжал дальний родственник из Астаны. Работает а министерстве. Так вот, с его слов, в Астане плотно взялись за коррупцию на всех уровнях. Чиновники реально стали бояться брать взятки.
Опять же, по его словам, начали с Астаны, потом будет Алматы и Шымкент. Далее по остальным регионам.


Посмотрим. Я таких слухов слыхал слыхивал..но с приговорами как то не густо, до сих пор..
Может быть в этот раз...
Признаться, с трудом верится, но надежда есть..а как ещё..
Вроде и ловят, а не содют, фигня получается, полумера.

По итогу у чинуши размен, ну типа отсижу на крайняк пятилетку, зато кубышка при мне..а фактически и на пяток не садят, условности какие-то..
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  Ал 27.08.2017 в 00:55:06   # 627222
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  Мура45 27.08.2017 в 00:57:24   # 627223
Quote:
Я таких слухов слыхал слыхивал..но с приговорами как то не густо, до сих пор.


Закрывают, сажают. Кто-то отмазывается, но таких мало. Работа, говорит, ведётся по-тихому. Если чиновники боятся, уже хорошо.
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