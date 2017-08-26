Самым молодым акимом ЮКО стал 25-летний юноша (фото)

Цитата: андремас от

О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...



Да нихха вы не разберетесь..

"Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..

Как есть, так и будет.

По списку. О, ещё один разборщик, мы как нибудь сами...Да нихха вы не разберетесь.."Вложет" он вам инвестиции, по самые помидоры..Как есть, так и будет.По списку.

Буквально вчера, приезжал дальний родственник из Астаны. Работает а министерстве. Так вот, с его слов, в Астане плотно взялись за коррупцию на всех уровнях. Чиновники реально стали бояться брать взятки.Опять же, по его словам, начали с Астаны, потом будет Алматы и Шымкент. Далее по остальным регионам.