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Шымкент
Внезапная смерть прервала суд над "пивным королем" Тулешовым
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Гость 26 Августа 2017 в 12:51:28
Судебный процесс над шымкентским «пивным королем» Тохтаром Тулешовым затягивается. Причиной тому послужила внезапная смерть одного из защитников – члена Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, сообщает Timeskz со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе.



В результате в судебном процессе по делу Тулешова и еще восьми человек – работников пивзавода и двух экс-чиновников Енбекшинского районного управления госдоходов – был объявлен продолжительный перерыв.

Скончавшемуся адвокату сделали замену.

Новый адвокат обратился к председательствующему судье с ходатайством, чтобы ему предоставили время на ознакомление с материалами уголовного дела, которое занимает около 200 томов, и попросил на все несколько дней.

Его просьбу суд удовлетворил.

Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.

Процесс открытый. Но журналистов после первого заседания председательствующий попросил покинуть зал. Сказал, что прессу пригласят на оглашение приговора.

У Тулешова это уже второй процесс – ранее в Астане он был приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за попытку государственного переворота.

А сейчас ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».

сообщает Timeskz
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  Софруджу 26.08.2017 в 21:46:41   # 627171
Внезапная смерть прервала суд над "пивным королем" Тулешовым
Журналисты - в своём репертуаре. Из такого заголовка можно понять, что умер сам Тулешев
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