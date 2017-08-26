Внезапная смерть прервала суд над "пивным королем" Тулешовым

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Гость 26 Августа 2017 в 12:51:28
В результате в судебном процессе по делу Тулешова и еще восьми человек – работников пивзавода и двух экс-чиновников Енбекшинского районного управления госдоходов – был объявлен продолжительный перерыв.
Скончавшемуся адвокату сделали замену.
Новый адвокат обратился к председательствующему судье с ходатайством, чтобы ему предоставили время на ознакомление с материалами уголовного дела, которое занимает около 200 томов, и попросил на все несколько дней.
Его просьбу суд удовлетворил.
Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.
Процесс открытый. Но журналистов после первого заседания председательствующий попросил покинуть зал. Сказал, что прессу пригласят на оглашение приговора.
У Тулешова это уже второй процесс – ранее в Астане он был приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за попытку государственного переворота.
А сейчас ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».
сообщает Timeskz
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Журналисты - в своём репертуаре. Из такого заголовка можно понять, что умер сам Тулешев