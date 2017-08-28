Премьерой открыл 88 сезон русский драмтеатр

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danilov 28 Августа 2017 в 11:36:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: titus от 28.08.2017 11:50:23
афишу почему не прислали? Срочно рассылку сделайте блин, ифнормирование нулевое.
афишу почему не прислали? Срочно рассылку сделайте блин, ифнормирование нулевое.
с 3го августа сообщения приходили в рассылках
с этой?
Цитата: titus от 28.08.2017 11:59:29
а мне что-то в этот раз не приходило, не затруднит посмотреть с какой почты приходило? rusteatr@inbox.ru
с этой?
а мне что-то в этот раз не приходило, не затруднит посмотреть с какой почты приходило? rusteatr@inbox.ru
с этой?
по whatsapp - у
по whatsapp - у
Напишите номер с которого приходила рассылка пожалуйста
Цитата: Лысый от 28.08.2017 12:16:34
Медсестра
точь в точь как в фильме.
Медсестра
точь в точь как в фильме.
Вербицкий Николсона играет, а не МсМэрфи
Гамлет современности..
))