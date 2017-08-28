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Шымкент
Премьерой открыл 88 сезон русский драмтеатр
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danilov 28 Августа 2017 в 11:36:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 28.08.2017 в 11:43:21   # 627406
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  titus 28.08.2017 в 11:50:23   # 627408
афишу почему не прислали? Срочно рассылку сделайте блин, ифнормирование нулевое.
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  shy_ric 28.08.2017 в 11:55:37   # 627411
Цитата: titus от 28.08.2017 11:50:23
афишу почему не прислали? Срочно рассылку сделайте блин, ифнормирование нулевое.

с 3го августа сообщения приходили в рассылках
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  titus 28.08.2017 в 11:59:29   # 627412
а мне что-то в этот раз не приходило, не затруднит посмотреть с какой почты приходило? rusteatr@inbox.ru
с этой?
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  shy_ric 28.08.2017 в 12:00:09   # 627413
Цитата: titus от 28.08.2017 11:59:29
а мне что-то в этот раз не приходило, не затруднит посмотреть с какой почты приходило? rusteatr@inbox.ru
с этой?

по whatsapp - у
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  Лысый 28.08.2017 в 12:16:34   # 627416
Медсестра точь в точь как в фильме.
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  titus 28.08.2017 в 12:19:15   # 627417
Quote:
по whatsapp - у

Напишите номер с которого приходила рассылка пожалуйста
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  андремас 28.08.2017 в 14:13:48   # 627426
Цитата: Лысый от 28.08.2017 12:16:34
Медсестра
точь в точь как в фильме.


Вербицкий Николсона играет, а не МсМэрфи

Гамлет современности..
))
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  UgO 28.08.2017 в 14:15:50   # 627427
Зеркало для оператора спецом поставили? Непрофессионально
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