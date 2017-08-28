В школьных предметах появится краеведение

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danilov 28 Августа 2017 в 14:15:21
Краеведение внедрили в систему обучения школ Алматы, Караганды и Шымкента в рамках госпрограммы «Духовное возрождение». Городской отдел образования уже разработал график экскурсий и список исторически значимых мест.
«Для проведения выездных занятий будут задействованы специальные автобусы. По поручению акима области Жансеита Туймебаева сейчас готовится график выездов учеников к историческим памятникам и в музеи», — пояснила руководитель отдела образования г. Шымкент Жанат Тажиева.
В этом году новшества коснулись и трудоустройства учителей. Отныне отбор кадров будет осуществляться через электронный портал t-hunter.kz. Кандидаты могут подать свои документы, бесплатно сдать тесты и принять участие в открытом конкурсе.
«С начала года конкурс с помощью электронного портала мы провели уже 324 раза, в них приняли участие 517 кандидатов. 176 из них были приняты на работу. 244 места еще остаются свободными. Все это делается для того, чтобы предотвратить и пресечь коррупционные правонарушения при приеме на работу»,- сообщила Жанат Тажиева.
Жанат Тажиева озвучила показатели еще одного проекта, созданного для обеспечения прозрачности в сфере образования. В этом году 19 тысяч первоклашек были распределены по школам через электронный сайт i-mektep.kz, то есть полностью исключая человеческий фактор.
http://tvk-uko.kz/2017/08/28/v-shkol-ny-h-predmetah-poyavitsya-kraevedenie/
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