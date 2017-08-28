Прокурором ЮКО назначен Нургалым Мажитович Абдиров
danilov 28 Августа 2017 в 14:16:26
На этом посту Нургалым Абдиров сменил Ибраһим Әлжанұлы Иманова, который занимал эту должность с 2012 года. Абдиров Н.М., родился в 1967 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности «правоведение». В разное время занимал должности прокурора отдела, следователя прокуратуры, заместителя прокурора г. Темиртау, прокурора Шетского района Карагандинской области. Руководил Отделом, Управлением, а затем Департаментом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С 2012 года занимал должность прокурора Актюбинской области.