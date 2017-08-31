Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте пьяный водитель сбил насмерть 5-классницу
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Августа 2017 в 11:29:26
Трагедия произошла накануне вечером 30 августа. В полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Енбекшинского района г. Шымкент произошел наезд на пешехода.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель г. Шымкент, 1966 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21102», в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 г.р., ученицу 5 класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную детскую больницу.

«Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени». По данному факту возбуждено уголовное дело по 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование»,- сообщили в ДВД ЮКО.

Полицейские ЮКО предупреждают водителей, что не следует нарушать правила дорожного движения, тем более находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление. Пьяный водитель — это потенциальный преступник. Помните: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения!

http://tvk-uko.kz/2017/08/31/v-shy-mkente-p-yany-j-voditel-sbil-nasmert-5-klassnitsu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Texacian 31.08.2017 в 12:00:46   # 628082
Тут конечно автор с ТВК доставил несказанное удовольствие!

Полицейские ЮКО предупреждают (!!!) водителей, что не следует (какого туя?????) нарушать правила дорожного движения, тем более (!!!!) находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление. (Да нет, самое страшное, что полицейские предупреждают вместо того, чтобы эффективно работать!)

поощрить (1) | покарать
  Viktor11 31.08.2017 в 12:03:51   # 628083
Сука
поощрить | покарать
  Nuriddin 31.08.2017 в 12:24:26   # 628088
Қот**бас
поощрить | покарать
  Стрельцов 31.08.2017 в 12:26:05   # 628089
Не дай Бог! Бедные родители какое горе. из за какого то урода лишиться ребенка
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь