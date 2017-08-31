В Шымкенте пьяный водитель сбил насмерть 5-классницу

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danilov 31 Августа 2017 в 11:29:26
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель г. Шымкент, 1966 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21102», в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 г.р., ученицу 5 класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную детскую больницу.
«Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени». По данному факту возбуждено уголовное дело по 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование»,- сообщили в ДВД ЮКО.
Полицейские ЮКО предупреждают водителей, что не следует нарушать правила дорожного движения, тем более находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление. Пьяный водитель — это потенциальный преступник. Помните: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения!
http://tvk-uko.kz/2017/08/31/v-shy-mkente-p-yany-j-voditel-sbil-nasmert-5-klassnitsu/
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Полицейские ЮКО предупреждают (!!!) водителей, что не следует (какого туя?????) нарушать правила дорожного движения, тем более (!!!!) находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление. (Да нет, самое страшное, что полицейские предупреждают вместо того, чтобы эффективно работать!)