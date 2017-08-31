Камера наблюдения зафиксировала предположительного виновника пожара в Старом городе Шымкента

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danilov 31 Августа 2017 в 14:03:34
На камеру, похоже, уличного наблюдения попали молодые люди во время курения. Через некоторое время один из них выбрасывает окурок, и на этом месте через пару минут вспыхивает пожар.
По словам представителей ДЧС ЮКО, это видео и по дате, и по времени совпадает с началом пожара на одном из складов в старом городе Шымкента.
Видео предоставил один из пострадавших. По его словам, около пяти предпринимателей понесли ущерб более чем на 50 миллионов тенге. Они требуют компенсации.
Официально сумма ущерба еще не озвучена. Расследование причин возникновения огня еще не окончено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Texacian от 31.08.2017 14:50:26
У всех эта шняга сверху торчит когда щелкаешь по "Комментариям"?
У всех эта шняга сверху торчит когда щелкаешь по "Комментариям"?
Ещё вчера началась эта фигня
danilov 31.08.2017 в 15:19:54 # 628113
Цитата: danilov от 31.08.2017 15:19:54
Камент какой то кривой, не могу найти
Камент какой то кривой, не могу найти
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.
danilov 31.08.2017 в 15:33:32 # 628116
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.
Зачем? Какие задачи перед резиновым сайтом?
Резиновые сайты прошлый век давным давно.
Адаптивные сайты
на мобильном очень хорошо читается лента
У этого движка нет шаблонов, всё самописное.
Люди приходят не за красотой а читать.
Всем не угодишь.
И последнее. И кто это делать будет?
alpha_portal 31.08.2017 в 15:48:04 # 628118
Цитата: danilov от 31.08.2017 15:33:32
Quote:
Зачем? Какие задачи перед резиновым сайтом?
Резиновые сайты прошлый век давным давно.
Адаптивные сайты
на мобильном очень хорошо читается лента
У этого движка нет шаблонов, всё самописное.
Люди приходят не за красотой а читать.
Всем не угодишь.
И последнее. И кто это делать будет?
Quote:
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.
Зачем? Какие задачи перед резиновым сайтом?
Резиновые сайты прошлый век давным давно.
Адаптивные сайты
на мобильном очень хорошо читается лента
У этого движка нет шаблонов, всё самописное.
Люди приходят не за красотой а читать.
Всем не угодишь.
И последнее. И кто это делать будет?
Сделай кнопку: "Уронить, нечаянно, монитор на комментатора"
danilov 31.08.2017 в 15:53:42 # 628121
Цитата: satelinks от 31.08.2017 15:28:00
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.
Цитата: danilov от 31.08.2017 15:19:54
Камент какой то кривой, не могу найти
Камент какой то кривой, не могу найти
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.
Нормальный шаблон! С телефона очень удобно заходить и читать новости! Здесь, самое главное, нет этой вездесущей рекламы.