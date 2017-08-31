Камера наблюдения зафиксировала предположительного виновника пожара в Старом городе Шымкента

Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.

Quote:Зачем? Какие задачи перед резиновым сайтом?Резиновые сайты прошлый век давным давно.Адаптивные сайтына мобильном очень хорошо читается лентаУ этого движка нет шаблонов, всё самописное.Люди приходят не за красотой а читать.Всем не угодишь.И последнее. И кто это делать будет?