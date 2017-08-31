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Шымкент
Камера наблюдения зафиксировала предположительного виновника пожара в Старом городе Шымкента
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danilov 31 Августа 2017 в 14:03:34
Камера наблюдения зафиксировала предположительного виновника пожара в Старом городе Шымкента. Видеозапись с камеры дознавателям ДЧС ЮКО предоставил один из потерпевших. Предприниматели заявили о убытках на более чем 50 миллионов тенге и хотят найти виновного, пишет tengrinews.kz.



На камеру, похоже, уличного наблюдения попали молодые люди во время курения. Через некоторое время один из них выбрасывает окурок, и на этом месте через пару минут вспыхивает пожар.

По словам представителей ДЧС ЮКО, это видео и по дате, и по времени совпадает с началом пожара на одном из складов в старом городе Шымкента.

Видео предоставил один из пострадавших. По его словам, около пяти предпринимателей понесли ущерб более чем на 50 миллионов тенге. Они требуют компенсации.

Официально сумма ущерба еще не озвучена. Расследование причин возникновения огня еще не окончено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Svyatosha 31.08.2017 в 14:15:18   # 628105
вот же пидор...
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  Texacian 31.08.2017 в 14:50:26   # 628108
У всех эта шняга сверху торчит когда щелкаешь по "Комментариям"?
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  Кино 31.08.2017 в 14:59:01   # 628110
возгарание произошло от последнего гандона, выкинувший окурок в склад. Этот гандон даже не догадывается, что сжег склад.
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  Мура45 31.08.2017 в 15:17:07   # 628112
Цитата: Texacian от 31.08.2017 14:50:26
У всех эта шняга сверху торчит когда щелкаешь по "Комментариям"?


Ещё вчера началась эта фигня
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  danilov 31.08.2017 в 15:19:54   # 628113
Камент какой то кривой, не могу найти
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  Мура45 31.08.2017 в 15:25:46   # 628114
С правой стороны есть колонка "комментарии", её нажимаете и далее выйдет эта фигня в шапке комментариев
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  satelinks 31.08.2017 в 15:28:00   # 628115
Цитата: danilov от 31.08.2017 15:19:54
Камент какой то кривой, не могу найти


Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.
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  danilov 31.08.2017 в 15:33:32   # 628116
Quote:
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.

Зачем? Какие задачи перед резиновым сайтом?
Резиновые сайты прошлый век давным давно.
Адаптивные сайты
на мобильном очень хорошо читается лента
У этого движка нет шаблонов, всё самописное.
Люди приходят не за красотой а читать.
Всем не угодишь.
И последнее. И кто это делать будет?
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  alpha_portal 31.08.2017 в 15:48:04   # 628118
Цитата: danilov от 31.08.2017 15:33:32
Quote:
Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.

Зачем? Какие задачи перед резиновым сайтом?
Резиновые сайты прошлый век давным давно.
Адаптивные сайты
на мобильном очень хорошо читается лента
У этого движка нет шаблонов, всё самописное.
Люди приходят не за красотой а читать.
Всем не угодишь.
И последнее. И кто это делать будет?

Сделай кнопку: "Уронить, нечаянно, монитор на комментатора"
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  danilov 31.08.2017 в 15:53:42   # 628121
Это не наши методы
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  N@VIGATOR 31.08.2017 в 15:57:01   # 628122
Цитата: satelinks от 31.08.2017 15:28:00
Цитата: danilov от 31.08.2017 15:19:54
Камент какой то кривой, не могу найти


Поменяй уже шаблон сайта, сделай его резиновым. Организуй опрос о смене дизайна, нужно или нет.

Нормальный шаблон! С телефона очень удобно заходить и читать новости! Здесь, самое главное, нет этой вездесущей рекламы.
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  N@VIGATOR 31.08.2017 в 15:59:48   # 628123
Даже если найдут виновного, сомневаюсь, что с него можно будет что-то получить!
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  КЕДЫ 31.08.2017 в 16:26:46   # 628127
не надо шаблон трогать. с телефона читать и писать удобно очень
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