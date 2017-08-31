В Шымкенте разбился рабочий, сорвавшись с высоты

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danilov 31 Августа 2017 в 19:13:45
Как рассказали очевидцы, он внезапно поскользнулся, а затем сорвался. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу. Там он умер, не приходя в сознание.
«Пациент поступил в очень тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, скончался», - рассказал заведующий приемного отделения БСМП г. Шымкента Сабит Байбосынов.
В обстоятельствах гибели рабочего сейчас разбираются полицейские. Известно, что погибший мужчина работал на стройке помощником электрика. В отношении организации возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».
http://24.kz/ru/news/incidents/item/194218-v-shymkente-razbilsya-rabochij-sorvavshis-s-vysoty
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