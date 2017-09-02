Сайрамские пленницы

Я хочу, чтобы Хаят и остальные “женишки” понимали, что девочка - это не баран, которого захотел и украл.Аллах видимо считает что девочка баран, раз окружающие "правоверные" считают это мракобесие нормой.
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danilov 02 Сентября 2017 в 10:25:57
Вчерашняя девятиклассница Гульзира Касимова вместе с подружками 16 августа отправилась в райцентр Аксукент. Там она училась на парикмахера. Домой девочка в тот день так и не вернулась.
- Жена обзвонила подруг дочери, но я-то сразу понял, что ее украл Хаятулла, - вспоминает Абдирахим КАСИМОВ (на верхнем снимке). - Родители этого парня несколько раз приходили сватать Гульзиру. Мы отказывали. Мало того что их сын старше моей дочери на 12 лет, так еще и законную жену имеет. В последний раз они приходили 14 августа, а через два дня Гульзира исчезла.
Абдирахим первым делом отправился искать дочь в дом родителей Хаята, но там не оказалось ни Гульзиры, ни Хаята. Родители парня клялись, что ничего не знают. Заявление о похищении в районной полиции долго не принимали, но мужчина настоял. Почти неделю метался он между полицией, прокуратурой и домом Хаята, но все безрезультатно. Тогда Абдирахим пришел в наш корпункт. Как и следовало ожидать, никто из руководства Сайрамского отдела полиции до общения с журналистами не снизошел. Отдуваться за всех пришлось руководителю пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат КАРАКОЗОВОЙ.
- Этот факт был зарегистрирован по статье “похищение человека”, - сообщила 22 августа Салтанат Каракозова. - Оперативники работают по поиску девушки. В связи с недопустимостью разглашения данных досудебного расследования всю информацию по этому уголовному делу мы не вправе раскрывать, но перспективы у него есть, оно будет раскрыто. Девочку найдем.
Подвижки в самом деле как будто начались. Абдирахима в первый раз за все это время пригласили для беседы в полицию, а в дом к нему снова пришли сваты. Главным событием стал звонок Гульзиры. Дрожащим голосом девочка сказала отцу, что она с Хаятом, у нее все в порядке, и связь отключилась.
- Сколько раз потом я набирал этот незнакомый номер, но он был постоянно отключен, - рассказывает Абдирахим. - Я не знал, что с моим ребенком, где она, почему голос дрожит.
Сваты на разные лады убеждали Касимовых смириться с участью их дочери, дать разрешение на брак с их сыном и забрать заявление из полиции. Эти же аргументы звучали и из уст некоторых односельчан. Ведь семья Хаята по сайрамским меркам была весьма состоятельной. Родители “жениха” владели фермой, имели несколько земельных участков, да и деньги у них водились, а если учесть особенности местного менталитета, то у Гульзиры был лишь один путь.
- В Сайрамском районе, особенно в моноэтнических аулах, существует особое отношение к “похищенным” невестам, - поясняет журналист и издатель сайрамского еженедельника Гулирано РАСУЛОВА. - Даже если девочку крадут без ее согласия, а частенько так и происходит, она, спасая свою честь и доброе имя семьи, обязана смириться со своей долей. Если же девушку все-таки возвращают домой, то лучшее, что ее ждет, это бесправное положение младшей жены, так скажем, у возрастного мужа.
Такие “запятнанные” невесты становятся бесправной прислугой, бесплатной рабсилой не только для мужей, но и для их законных жен и их детей. Возможно, именно эти пещерные законы толкают в петлю девушек. Вот уже много лет Сайрамский район, где процветает это мракобесие, лидирует по количеству самоубийств среди девочек. Здесь только за прошедший год семь девушек пытались свести счеты с жизнью. К счастью, ни одна попытка не удалась.
Касимовым были хорошо известны и местные нравы, и девичьи трагедии, но они настаивали на возвращении дочери. На то у них были особые мотивы. Двоюродная сестра Гульзиры несколько лет назад вышла замуж за родственника первой жены сегодняшнего “жениха” Гульзиры. Хаят с первой женой в законном браке прожил восемь лет. Детей бог не дал. По этой причине он вернул супругу в ее отчий дом. При этом разводиться мужчина не спешил. Отвергнутая женщина, а с нею и вся ее родня затаили обиду на Хаята.
- Так вышло, что Хаят приходится нам дальним родственником, - рассказывает дядя Гульзиры Абдиманат КАСИМОВ (на снимке). - Тетя его первой брошенной жены является свекровью моей дочери - двоюродной сестры Гульзиры. Узнав, что Хаят украл Гульзиру, свекровь пригрозила моей дочери выкинуть ее из дома с двумя маленькими детьми, если Гульзира выйдет замуж за Хаята. Свадьба Хаята и Гульзиры поставила бы под угрозу семейную жизнь еще одной ее двоюродной сестры, моей племянницы, которая тоже состоит в родстве с той семьей. Обе сестры на коленях умоляли моего брата и меня не давать согласия на свадьбу Гульзиры.
Взвесив все “за” и “против”, большая семья Касимовых во главе с отцом похищенной невесты решила настоять на возвращении домой 17-летней девочки. Тем более что им так и не было известно отношение самой Гульзиры к этому браку, а ее местонахождение оставалось тайной. Впрочем, активности следователей хватило всего на полдня.
Как рассказывают Касимовы, на фоне бездействия блюстителей закона родители Хаята вели себя все увереннее и бесцеремоннее. В какой-то миг отцу Гульзиры показалось, что его оппоненты и полиция работают сплоченной командой и дочери ему не видать никогда. Возможно, так оно и было бы, если бы не две знаменитые на всю страну женщины - член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Раушан САРСЕМБАЕВА и уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева. Не без помощи нашей газеты они, несмотря на занятость, узнав о беде простой сельской девочки, тут же встали на ее защиту.
- Я толком не успел осознать, что написал им, а меня уже вы-звали в районную полицию, - рассказывает Абдирахим Касимов. - Тамошнее начальство стало выговаривать, что я вынес сор из избы аж до самой Астаны, до министра, до парламента! Все пытались выведать, кто стоит за нами. Говорили, что точно сильные фигуры, раз звонят ТАКИЕ большие люди… Я сам не пойму, как это произошло.
После звонка Балиевой в Шымкент полицейским понадобилось всего четыре часа, чтобы доставить пропавшую парочку в участок. Там Гульзира рассказала, что все это время пряталась с Хаятом в Шымкенте в квартире его тетки. За эти девять дней девочка не только узнала претендента на ее руку и серд-
це, но и успела влюбиться.
- Я хочу за него замуж, - стыдливо пряча глаза, говорит девушка. - Он хороший, любит меня. Ничего, что женат, сказал, что разведется. Я ему верю. Обещал, что все будет у нас хорошо. Он уважает меня, даже пальцем не прикасался все это время.
Экспертиза, которую Гульзира прошла сразу же по возвращении, подтвердила целомудрие. Только отца девушки это не смягчило. Мужчина не может простить Хаяту пережитых страданий. Более того, Абдирахим уверен, что история с похищением непременно отразится на семейной жизни дочери, а потому категорически возражает против этого брака.
- Как я сказал, так и будет, - отрезал мужчина. - Она еще маленькая, глупая. Хаят, его семья не раз припомнят нанесенные им обиды и унижения. Ничего, поплачет и забудет, а жизнь ее, Аллах даст, сложится.
Тем временем полиция продолжает расследование уголовного дела о похищении человека. По данным пресс-службы областного департамента, оно, скорее всего, будет закрыто. Ведь жертва преступления написала заявление, что претензий ни к кому не имеет. Зато отец девушки намерен идти до конца.
- Дело вовсе не в жажде мести, - поясняет мужчина. - Я хочу, чтобы Хаят и остальные “женишки” понимали, что девочка - это не баран, которого захотел и украл. Они должны понимать, что это преступление и, несмотря на положение в обществе и толщину кошелька, за него надо отвечать.
Только за восемь месяцев в Сайрамском районе с целью женитьбы были похищены 17 девушек. Ни одно из этих уголовных дел так и не дошло до суда. Оглядываясь на людскую молву, дикие традиции и собственное бессилие, жертвы и их родители всякий раз заключали перемирие с похитителями.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА,фото автора, Шымкент
http://www.time.kz/articles/risk/2017/08/30/sajramskie-plennici
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MишаМашкевич 02.09.2017 в 11:03:45 # 628287
Отец девочки прав, ей потом эти гады жить не дадут. Всю жизнь будут говорить, что вся страна знает кто она, шо ей деваться некуда.Забирать надо, однозначно. Он видать всю плешь ей съел, вот типа поженимся-заживем, корову доить не будешь, в обед будешь просыпаться, куплю тебе платье и туфли(млллл 12 лет разница, это ж овердофига, он же уже старый, тем более юное тело ему 17 летнее подавай.......ромео.......слов нет, одни эмоции)
Предлагаю потерпевшей обратится в гражданский суд, для взыскание морального вреда.
MишаМашкевич 02.09.2017 в 11:15:04 # 628288
Цитата: старик от 02.09.2017 10:39:16тут вы всех под гребенку. У маджахэдов конечно отношение к женщине антифеминистическое. Но если их жен это устраивает-а бывает очень даже-то в принципе пускай делают что хотят.
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Я хочу, чтобы Хаят и остальные “женишки” понимали, что девочка - это не баран, которого захотел и украл.Аллах видимо считает что девочка баран, раз окружающие "правоверные" считают это мракобесие нормой.
Самое страшное это отношение обыкновенных "светских" людей к женщинам.
Даже сами женщины относятся к другим женщинам с сексизмом. Не раз слышала от женщин, что баба дура(мать, работник, водитель, соседка, просто незнакомый человек), что с неё взять. Хотя по половому признаку она сама женского рода. Еще бесит то девушка сидит, при муже+в компании его друзей оценивает другую девушку или говорит что визуально внешне нравится мужчинам(попка, титьки, губы-все определенного размера), а женщина должна соответствовать. БЕСЯТ ТАКИЕ С...И! Именно так.
Женщина выходит мясо, которое НАДО пилить, формировать в угоду мужчин, а то что она ЛИЧНОСТЬ дело десятое что ли.
Вот есть понятие мужская солидарность. А женская её в природе нет, я замечаю. Вот если женщины начали бы друг-друга поддерживать, они бы не получали бы такого отношения. Конечно если в обществе женщина выражает мысль, о том, что писечка мужская важна, в т.ч. обязана всяческий потакать, пытаться нравится-так ты и получаешь эту самую писечку. И ничего более. И если ты перестала соответствовать определенным критериям то все неликвид. А без той самой писечки видать жизни та и нет. Дурдом.