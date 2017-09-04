Водителю из Шымкента отказали в обжаловании штрафа КРИС-П в суде

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danilov 04 Сентября 2017 в 10:08:45
Автолюбитель Азиз Мурзабаев получив предписание об уплате штрафа через Казпочту был неприятно удивлен, так как не знает, когда и где им был превышен скоростной режим. Уверенный в своей правоте Азиз начал искать в интернете, как оспорить такое «письмо счастья», попутно нашел техническую характеристику КРИС-П и связался с его производителем в России. Мужчина выяснил, что радар этот не автоматический, а автоматизированный. А значит его работа законодательством Казахстана еще не урегулирована.
«В КоАП написано, что протокол не составляется в том случае, если твое нарушение зарегистрировано сертифицированным средством — приборами, которые работают в автоматическом режиме. То есть получается, что, если мое нарушение зафиксировано аппаратом КРИС-П, инспектор полиции должен был в тот же день остановить меня и оформить на меня протокол»,- уверен автолюбитель Азиз Мурзабаев.
Если прибор является автоматизированным, значит данные о местоположении и скоростном режиме в него вносятся вручную. То, что информацию в КРИС-П можно редактировать, нам подтвердили в административной полиции. Более того сообщили, что инспектор не обязан дежурить возле фоторадара, а может находиться в 5 километрах от него, патрулируя свой участок. Правда это зачастую приводит к серьезным погрешностям.
«Он через систему ГЛОНАСС. Когда он устанавливает на месте, он работает, он сам автоматически устанавливается там. Он может показать какую-то местность, ГЛОНАСС, но мы его там потом еще конкретизируем. Конкретно к этой улице. Например, мы вот сейчас работаем по улице Байдибек би, он может показать памятник Байдибек би. Там есть погрешности. Мы поэтому, когда там ставим, конкретизируем — такой то километр, такое то место»,- пояснил начальник отдела административной практики Управления административной полиции ДВД ЮКО Алмас Тастанбеков.
Чтобы доказать, новые фоторадары в Шымкенте работают вне закона, автолюбитель обратился в административный суд. Штрафы КРИС-П успешно оспаривают в Алматы и северных регионах страны, но вместо постановления в административном суде Шымкента Азизу вынесли определение, которое он теперь не может оспорить.
«Согласно действующему законодательству кодекса об административных правонарушениях определение суда не обжалуется. Это определение я не могу обжаловать в областном суде»,- возмущается Азиз Мурзабаев.
Пояснить, что такое определение, и как его обжаловать в вышестоящем органе в административном суде на камеру отказались. И заявили, что комментировать решение своего коллеги не в их компетенции. А потому вопросов пока остается больше чем ответов. Их автолюбитель надеется получить уже в Верховном суде.
А между тем, комплексы КРИС-П, установленные на дорогах Южного Казахстана, продолжают поражать своей продуктивностью. 6 таких приборов уже в несколько раз оправдали свою стоимость. За 3 месяца сумма штрафов с КРИС-П превысила отметку в 600 миллионов тенге, более 60 миллионов уже взыскали. Сейчас 3 комплекса стоят на въезде в город, еще три обычно устанавливают на проспектах Кунаева, Байдибек би и на улице Рыскулова. В ближайших планах у стражей порядка увеличить число передвижных фоторадаров. По их словам все это делается исключительно для соблюдения гражданами правил ПДД.
http://tvk-uko.kz/2017/08/31/voditelyu-iz-shy-mkenta-otkazali-v-obzhalovanii-shtrafa-kris-p-v-sude/
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