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Шымкент
В Шымкенте учеников будут возить 19 школьных автобусов
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danilov 04 Сентября 2017 в 16:59:21
Свыше 300 учеников из 10 школ будут добираться на занятия на 19 школьных автобусах.
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Специальный транспорт выделили в управлении образования. Автобусы будут курсировать в отдаленные населенные пункты города, расположенные в 3 и более километрах от учебных заведений.
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К началу учебного года свои двери открыли еще 5 школ, в таких микрорайонах как Сауле, Кайнарбулак, Жанаталап, Достык и Акжайык. Все учебные заведения Шымкента готовы к отопительному сезону.
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Кроме этого, в отделе образования отметили, что ученики 2, 5, 7 классов полностью обеспечены учебниками, их закупили на 1 млрд. 487 млн. тенге. Также из бюджета профинансируют кружки робототехники в 64 городских школах.
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tvk-uko.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 04.09.2017 в 17:07:01   # 628695
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Свыше 300 учеников из 10 школ будут добираться на занятия на 19 школьных автобусах.


Интересно сколько будут платить за это школьники?
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  Zhycie est 04.09.2017 в 17:35:05   # 628707
Quote:
Кроме этого, в отделе образования отметили, что ученики 2, 5, 7 классов полностью обеспечены учебниками, их закупили на 1 млрд. 487 млн. тенге.

А мне интересно, что ученики, во первых, не обеспеченыполностью, на ккласс 25 комплектов, это раз. А второе- ученики других классов, получается, уже не имеют право на бесплатное образование.
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