В Шымкенте учеников будут возить 19 школьных автобусов

Свыше 300 учеников из 10 школ будут добираться на занятия на 19 школьных автобусах.

Кроме этого, в отделе образования отметили, что ученики 2, 5, 7 классов полностью обеспечены учебниками, их закупили на 1 млрд. 487 млн. тенге.