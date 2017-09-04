В Шымкенте учеников будут возить 19 школьных автобусов
danilov 04 Сентября 2017 в 16:59:21
Свыше 300 учеников из 10 школ будут добираться на занятия на 19 школьных автобусах.
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Специальный транспорт выделили в управлении образования. Автобусы будут курсировать в отдаленные населенные пункты города, расположенные в 3 и более километрах от учебных заведений.
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К началу учебного года свои двери открыли еще 5 школ, в таких микрорайонах как Сауле, Кайнарбулак, Жанаталап, Достык и Акжайык. Все учебные заведения Шымкента готовы к отопительному сезону.
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Кроме этого, в отделе образования отметили, что ученики 2, 5, 7 классов полностью обеспечены учебниками, их закупили на 1 млрд. 487 млн. тенге. Также из бюджета профинансируют кружки робототехники в 64 городских школах.
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