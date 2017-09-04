Количество школ в ЮКО увеличилось до 1027

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danilov 04 Сентября 2017 в 17:02:06
Ученики средней школы №69 в микрорайоне Достык радуются, в этом году они будут учиться в новом здании. На возведение трехэтажного строения у рабочих ушел год. Старое здание они переделали под спортивный зал. Обучаться в 69-ой школе уже изъявили желание 2000 детей микрорайона.
«Строители закончили работу раньше плана на 4 месяца. Теперь в этом здании сможет разместиться 1200 учеников. Благодаря слаженной работе в этом году в области построено еще 20 новых школ»,- сообщил заместитель акима ЮКО Ербол Садыр.
Больше всего новому зданию радуются родители школьников, из-за нехватки классов 600 детей в прошлом году перевели в школы микрорайона Асар. Проблема с перевозкой детей стояла остро, даже, несмотря на обеспечение маршрутного автобуса. Остальные 1000 учеников 69-ой школы учились в три смены.
«Я выражаю благодарность прежде всего нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву. Это большое счастье, что детям теперь есть где учиться. Кроме того хочу сказать спасибо за то, что все учебники для младших классов имеются»,- сказала мама школьника Карлыгаш Жамалкызы.
В этом году в области рекордное число школьников — 640 тысяч. Обучать их будут почти 70 тысяч преподавателей. Количество учащихся ежегодно растет на 30 тысяч. Поэтому в ближайшие 5 лет чиновники планируют построить еще 205 новых школ.
http://tvk-uko.kz/2017/09/04/kolichestvo-shkol-v-yuko-uvelichilos-do-1027/
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