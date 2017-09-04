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Шымкент
В Шымкенте демонтируют вызвавший возмущение горожан баннер
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danilov 04 Сентября 2017 в 17:06:19
В Шымкенте демонтируют вызвавший возмущение горожан баннер. Не успел огромный плакат появиться на одной из улиц города, как на владельцев обрушился шквал возмущения. Пользователи соцсетей посчитали, что содержание объявление несет не столько информационный, сколько «живодерский» характер.



Как пояснили инициаторы такой «рекламы», в последнее время было много звонков от жителей Шымкента с просьбой поделиться контактами службы по отлову бродячих животных.

Однако горожан такой баннер возмутил. Изучив общественное мнение, акимат города принял решение демонтировать баннер.

Напоминаем, что в городе открыт пункт временного содержания животных. И если ваш питомец не вернулся домой с прогулки, то не откладывайте свой визит в приют. Срок содержания животного в приюте – трое суток.
Пункт временного содержания животных расположен в жилом массиве Абдулабад Енбекшинского района. Контактные телефоны: 8-702-311-81-13. ТОО ЮГ (пункт дезинфекционно-временного содержания). 32-44-14 и 32-44-15. Ветеринарная служба» города Шымкента.

https://otyrar.kz/2017/09/v-shymkente-demontiruyut-vyzvavshij-vozmushhenie-gorozhan-banner/

Странно, сколько люди не возмущаются, а со слепящими экранами не хотят бороться. А в этом случае откуда так прыть?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Texacian 04.09.2017 в 17:11:23   # 628698
Напомним, накануне в соцсетях развернулась кампания против баннера, информирующего, что отловом и уничтожением бродячих животных в городе занимается ГКП «Ветеринарная служба».
Как пояснили инициаторы такой «рекламы», в последнее время было много звонков от жителей Шымкента с просьбой поделиться контактами службы по отлову бродячих животных.
_
Однако горожан такой баннер возмутил. Изучив общественное мнение, акимат города принял решение демонтировать баннер.
Напоминаем, что в городе открыт пункт временного содержания животных. И если ваш питомец не вернулся домой с прогулки, то не откладывайте свой визит в приют. Срок содержания животного в приюте – трое суток. пункт временного содержания животных расположен в жилом массиве Абдулабад Енбекшинского района.
_
Контактные телефоны: 8-702-311-81-13.
ТОО ЮГ (пункт дезинфекционно-временного содержания).
32-44-14 и 32—44-15.«Ветеринарная служба» города Шымкента
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