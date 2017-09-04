В Шымкенте демонтируют вызвавший возмущение горожан баннер

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danilov 04 Сентября 2017 в 17:06:19
Как пояснили инициаторы такой «рекламы», в последнее время было много звонков от жителей Шымкента с просьбой поделиться контактами службы по отлову бродячих животных.
Однако горожан такой баннер возмутил. Изучив общественное мнение, акимат города принял решение демонтировать баннер.
Напоминаем, что в городе открыт пункт временного содержания животных. И если ваш питомец не вернулся домой с прогулки, то не откладывайте свой визит в приют. Срок содержания животного в приюте – трое суток.
Пункт временного содержания животных расположен в жилом массиве Абдулабад Енбекшинского района. Контактные телефоны: 8-702-311-81-13. ТОО ЮГ (пункт дезинфекционно-временного содержания). 32-44-14 и 32-44-15. Ветеринарная служба» города Шымкента.
https://otyrar.kz/2017/09/v-shymkente-demontiruyut-vyzvavshij-vozmushhenie-gorozhan-banner/
Странно, сколько люди не возмущаются, а со слепящими экранами не хотят бороться. А в этом случае откуда так прыть?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как пояснили инициаторы такой «рекламы», в последнее время было много звонков от жителей Шымкента с просьбой поделиться контактами службы по отлову бродячих животных.
_
Однако горожан такой баннер возмутил. Изучив общественное мнение, акимат города принял решение демонтировать баннер.
Напоминаем, что в городе открыт пункт временного содержания животных. И если ваш питомец не вернулся домой с прогулки, то не откладывайте свой визит в приют. Срок содержания животного в приюте – трое суток. пункт временного содержания животных расположен в жилом массиве Абдулабад Енбекшинского района.
_
Контактные телефоны: 8-702-311-81-13.
ТОО ЮГ (пункт дезинфекционно-временного содержания).
32-44-14 и 32—44-15.«Ветеринарная служба» города Шымкента